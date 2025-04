Sốc: Lisa (BLACKPINK) suýt mất vai diễn vì... Jennie

Lisa (BLACKPINK) vừa có màn lấn sân điện ảnh thành công trong phim The White Lotus 3. Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới với The Hollywood Reporter, đạo diễn Mike White bất ngờ tiết lộ ban đầu ông gần như không chọn Lisa - và lý do có phần liên quan đến Jennie.

"Tôi không biết Lisa hay BLACKPINK là ai" - Mike White nói. Ông đồng thời cho biết tất cả những gì ông biết là có 1 "cô gái BLACKPINK" trong The Idol (ám chỉ Jennie). Diễn xuất của "cô gái BLACKPINK" trong The Idol không nhận được nhiều đánh giá tích cực, điều này đã khiến Mike White do dự.

Ban đầu đạo diễn không định chọn Lisa...

... vì phản ứng với Jennie trong The Idol không được tốt

Tuy nhiên Lisa vẫn kiên trì tham gia thử vai. Mike White sau đó đã bị choáng ngợp bởi sự khiêm tốn và tính cách tốt đẹp của Lisa, thậm chí còn miêu tả nữ idol là sự kết hợp giữa Taylor Swift và Công nương Diana. Cuối cùng, Mike White chia sẻ rằng Lisa không chỉ là vai khách mời nổi tiếng, mà còn là 1 phần của dàn diễn viên được tuyển chọn kỹ lưỡng cho The White Lotus 3 - bộ phim mang bối cảnh quê nhà Thái Lan của em út BLACKPINK.

Ngoài đạo diễn Mike White, Lisa còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các bạn diễn và khán giả. Điều này có thể mở ra tương lai tươi sáng trong lĩnh vực diễn xuất của nữ idol sinh năm 1997.

Lisa tỏa sáng với vai diễn đầu tay

Dù chỉ xuất hiện vài phút, nhưng Lisa đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết vào vai diễn. Sự xuất hiện của cô trong The White Lotus 3 đã giúp lượng khách du lịch đến Thái Lan tăng mạnh, đặc biệt là những nơi được sử dụng làm bối cảnh quay phim. Tờ The Nation Thailand cho biết cuối tháng 2, Chính phủ Thái Lan gửi lời cảm ơn Lisa vì vai diễn của cô trong loạt phim truyền hình The White Lotus 3. Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Sasikarn Watthanachan khẳng định Lisa giúp lượng tìm kiếm của du khách Mỹ về Koh Samui tăng 65% so với mức trung bình của tháng trước.

Chính phủ cảm ơn Lisa vì giúp thu hút du lịch qua phim The White Lotus 3

Nguồn: Kbizoom