Sao nữ đình đám bị lừa đóng bom tấn hơn 5000 tỷ, khiến đạo diễn bất bình bỏ về lập tức

Loạt phim siêu anh hùng dị nhân X-Men đã quá quen thuộc với khán giả khắp thế giới, song đằng sau thương hiệu này là nhiều câu chuyện hậu trường đầy tranh cãi. Một trong số những minh tinh tham gia phim - Halle Berry (trong vai Storm) - đã bị ekip lừa đóng phim nhưng không hề hay biết, cụ thể là trong phần 3 của loạt phim với kinh phí 210 triệu USD (hơn 5000 tỷ đồng).

Cụ thể theo tiết lộ từ đạo diễn nổi tiếng Matthew Vaughn, ông từng được phía ekip phim X-Men: The Last Stand đề xuất tiếp quản vị trí đạo diễn. Thế nhưng một ngày nọ, Vaughn lên văn phòng quản lý cấp cao của hãng phim và phát hiện một chuyện không minh bạch, khiến ông bực tức.

Halle Berry bị lừa đóng phim

The Variety, Vaughn tiết lộ tại sự kiện New York Comic Con rằng ông đã nhìn thấy một tập kịch bản X-Men 3 trên bàn làm việc, và nó dày hơn ông từng nghĩ. "Tôi hỏi đó là gì thì nhận được câu trả lời 'Đừng bận tâm đến nó'. Nhưng tôi vẫn cầm lên xem trang đầu và thấy nó ghi rằng 'Những đứa trẻ đang chết dần vì thiếu nước sạch, và Storm đã dùng siêu năng lực của mình để cứu chúng'".

Bản thân Vaughn thấy tình tiết ấy khá hay ho nên hỏi thêm về nó. Lúc này, câu trả lời ông nhận được khiến ông sững người: "Đây là tập kịch bản cho Halle Berry. Nhưng cô ấy chưa ký hợp đồng. Tình tiết đó là mong muốn của cô ấy, nhưng sau khi cô ấy kí hợp đồng rồi thì tôi sẽ quăng nó vào sọt rác".

Vaughn đã vô cùng tức giận và lập tức bỏ về, ngoài ra cũng từ chối luôn đề nghị làm đạo diễn X-Men: The Last Stand. "Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ liền nếu họ dám làm vậy với một diễn viên từng thắng Oscar", Vaughn cho biết thêm.

Về sau, Halle Berry vẫn tham gia X-Men: The Last Stand nhưng đúng là không có cảnh cứu những đứa trẻ như kịch bản kia tiết lộ. Bộ phim về sau do Brett Ratner làm đạo diễn không được đánh giá cao về chất lượng, chỉ đủ hoà vốn. Còn Vaughn đến năm 2011 được mời "cầm trịch" dự án X-Men: First Class, góp phần giúp bộ phim thành công lớn về doanh thu lẫn chất lượng.