Sao nữ bị đồn ép chồng cưới để "chạy bầu" giờ viên mãn: Tiết lộ 1 nguyên tắc dạy con quá hay!

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như về chung một nhà sau đám cưới gây chú ý truyền thông năm 2016. Bất ngờ công khai tình cảm, vội vã kết hôn chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, cả hai khiến công chúng bán tín bán nghi về cuộc hôn nhân ồn ào này.

Sau đó, cặp đôi chật vật với hàng loạt tin đồn như "Lâm Tâm Như ép Hoắc Kiến Hoa phải cưới", "cưới chạy bầu", "anh chồng ít cười nhất khi đi cạnh vợ"... Chủ đề này được bàn tán trong suốt một thời gian dài. Những tháng năm sau đó, cặp đôi liên tiếp dính nhiều thị phi về chuyện hôn nhân như chưa đăng ký kết hôn, đã ly dị, giận dỗi nhau trên đường phố...

Mới đây, nữ diễn viên Đài Loan đã thẳng thắn lên tiếng về những tin đồn xoay quanh cuộc hôn nhân của mình, bao gồm cả nghi vấn "cưới chạy bầu" từ năm 2016, đồng thời chia sẻ những quan điểm và bí quyết để duy trì hạnh phúc gia đình.

Nguyên tắc "không cãi nhau trước mặt con"

Mới đây, nữ diễn viên Đài Loan trực tiếp phản hồi những lời đồn quanh đời sống hôn nhân, trong đó có nghi vấn “cưới chạy bầu” từ năm 2016, đồng thời chia sẻ quan điểm và bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Lâm Tâm Như thẳng thắn cho biết cô và Hoắc Kiến Hoa đúng là “cưới chạy bầu”, khi con gái đầu lòng đã sắp chào đời.

Về nguyên tắc chung sống, cô nhấn mạnh điều cốt yếu là không cãi nhau trước mặt con: vợ chồng có mâu thuẫn cũng dừng đúng lúc, chỉ trao đổi khi con đã ngủ. Cô kể, Hoắc Kiến Hoa ít nói, không giỏi bộc lộ cảm xúc nhưng rất chu đáo; thời gian cô mang thai, dù bận quay phim, anh vẫn tranh thủ bay về Đài Loan cùng vợ đi khám. Bản thân hiểu tính chất công việc của chồng nên cô không trách giận, từ đó cả hai càng trân trọng nhau hơn.

Ở tuổi lên 7, con gái gắn bó chặt chẽ với Lâm Tâm Như. Diễn viên đùa, con "bám" khiến cô đôi khi cũng mệt nên thi thoảng cô sẽ "xúi" con đi tìm bố. Điều may mắn là Hoắc Kiến Hoa gần gũi con gái, tình cảm cha con gắn bó. Cô tiết lộ: "Anh ấy thường sử dụng kỹ năng diễn xuất để vào vai những nhân vật khác nhau, khiến con rất thích".

Trong sự kiện, Lâm Tâm Như tiết lộ đã sử dụng sách tranh để giáo dục con gái từ khi cô bé 4-5 tuổi. Cô nói với con không nên để người khác tùy tiện chạm vào cơ thể mình hoặc những bộ phận được che bởi đồ bơi cần được giữ kín, không để người khác nhìn thấy... Cô tin rằng việc cho trẻ em hiểu những điều như vậy càng sớm là một điều tốt. Cô hy vọng khi lớn lên, con có thể có không gian vui chơi như những đứa trẻ khác.

Trong các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, Lâm Tâm Như cho biết, tính cách con gái giống bố nhiều hơn. Ở nhà, Lâm Tâm Như tự coi mình là "mẹ hổ", nhiều khi con gái không nghe lời bố, nhưng chỉ cần mẹ tỏ thái độ, con sẽ trở nên ngoan ngoãn và siêu nghe lời.

Lâm Tâm Như tự nhận bản thân là người dạy con theo cách dân chủ, luôn để bé tự đưa ra lựa chọn trước, thay vì đặt ra quy định cho bé. Bà xã Hoắc Kiến Hoa cho biết, con gái hiện tại ngoài việc học văn hóa thì có tham gia vài lớp năng khiếu như: Piano, bơi lội cùng vài kỹ năng khác.

Tuy nhiên, Lâm Tâm Như cũng nhấn mạnh rằng cô không ép buộc con gái phải học mà đều là bé tự mình đưa ra lựa chọn: "Tôi chỉ muốn con gái tìm thấy thứ mình thích. Con bé sẽ chủ động làm nếu như có hứng thú".