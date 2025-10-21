Phát hiện túi quần học sinh có vết dầu kỳ lạ, cô giáo mầm non lại xem rồi xúc động: Em là đứa bé hiếu thảo!

Chúng ta thường nói rằng "Trẻ con thì biết cái gì" nhưng thực tế, những đứa trẻ để tâm đến lời nói của người lớn và biết nhiều hơn chúng ta tưởng. Sự việc xảy ra tại một trường mẫu giáo tại Chiết Giang, Trung Quốc sau đây chính là minh chứng.

Theo đó, vào ngày 12/9, một giáo viên mầm non phát hiện túi quần của một cậu bé trong lớp bị ướt và bóng giống như bị đổ dầu lên. Cô giáo vội ra kiểm tra trang phục của học sinh thì ngỡ ngàng phát hiện, túi quần của em nhét đầy cơm và thịt.

Lúc này cậu bé khóc oà lên, cố gắng xin cô giáo cho mang cơm và thức ăn về nhà. Hoá ra, lúc ở nhà, mẹ bé từng vô tình than rằng mình hay bận rộn, có khi không kịp ăn cơm. Không ngờ đứa trẻ lại ghi nhớ điều đó trong lòng. Sợ mẹ đói, cậu nhóc đã lén giấu thức ăn mang về cho mẹ.

Cậu bé giấu đầy cơm và thịt trong túi quần

Em khóc nức nở vì sợ mẹ đói

Câu chuyện khiến cô giáo vừa buồn cười, vừa cảm động. Cô cố thuyết phục đứa trẻ bỏ thịt và cơm ra khỏi túi quần để không bị bẩn trang phục nhưng cậu bé nhất quyết không nghe, cứ vừa khóc vừa xin cô giáo. Chỉ đến khi cô giáo nói rằng, cô đã gọi điện cho mẹ, mẹ ăn cơm no rồi thì cậu nhóc mới gật đầu đồng ý bỏ chỗ cơm và thịt.

Cư dân mạng sau sau đó đã để lại nhiều bình luận: "Đáng yêu quá, sao mà lại có đứa trẻ hiếu thảo như thế chứ"; "Nắm cơm đó chan chứa tình cảm của đứa trẻ dành cho mẹ"; "Mẹ đứa trẻ chắc xúc động, khóc nức nở mất",...

Quả thật, tình yêu thương của trẻ thơ luôn hồn nhiên, trong sáng và sâu sắc hơn người lớn vẫn tưởng. Chỉ cần một lời nói thoáng qua của mẹ cũng đủ khiến đứa trẻ ghi nhớ và hành động theo cách ngây ngô mà cảm động nhất.

Tình cảm ấy không cần những lời hoa mỹ hay món quà đắt tiền, mà nằm trong từng hành động giản đơn như túi cơm ấm áp lấm lem dầu mỡ kia, chứa trọn tấm lòng yêu thương của con dành cho mẹ.

Có lẽ, với người mẹ ấy, đây sẽ là “bữa cơm” xúc động và đáng nhớ nhất trong đời, không phải vì hương vị, mà vì nó được nêm bằng tình yêu vô điều kiện của một đứa trẻ.