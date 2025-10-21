Khát nhân lực blockchain, lương có thể chạm mốc 40.000 USD/tháng

Cuộc đua giành “hạt giống hiếm” với mức lương 40.000 USD/tháng.

Thị trường tài sản mã hoá toàn cầu đang tăng tốc mạnh mẽ, hướng đến mốc 10.000 tỷ USD vào năm 2030. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng với hơn 17 triệu người dùng, nằm trong Top 7 toàn cầu.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của công nghệ này đang dẫn đến một nghịch lý đáng lo ngại: thiếu trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân sự hiểu cả công nghệ lẫn pháp lý. Tại hội thảo “Công nghệ Blockchain và Tài sản mã hoá: Thách thức an toàn và triển vọng nghề nghiệp” diễn ra ngày 17/10 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nhiều chuyên gia cho biết mức lương của những nhân sự được xem là “hạt giống hiếm” có thể chạm tới 40.000 USD mỗi tháng, nhưng thị trường vẫn không đủ người.

Sự kiện do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII tổ chức, thu hút hơn 500 sinh viên, giảng viên và chuyên gia.

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình ABAII Unitour 2025, sáng kiến phổ cập tri thức công nghệ và pháp lý đến sinh viên cả nước. Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành lớp nhân sự trẻ hiểu sâu công nghệ mới, nắm vững pháp lý, và sẵn sàng bước vào nền kinh tế số toàn cầu.

Ông Trần Huyền Dinh, chia sẻ bức tranh toàn cảnh về thị trường tài sản mã hoá và cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, nhấn mạnh rằng công nghệ blockchain đang trở thành nền tảng mang tính cách mạng trong tiến trình chuyển đổi số toàn cầu.

Với các đặc tính phi tập trung, minh bạch và bảo mật cao, blockchain không chỉ là nền tảng của tài sản mã hoá mà còn mở ra các mô hình kinh doanh mới trong tài chính, logistics, giáo dục và y tế.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng công nghệ này đang đối mặt nhiều thách thức liên quan đến an toàn thông tin, an ninh mạng và khuôn khổ pháp lý. Nhà trường kỳ vọng chuỗi chương trình ABAII Unitour sẽ giúp sinh viên cập nhật xu hướng, nhận diện rủi ro và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực blockchain, fintech và lawtech.

Chia sẻ về bức tranh toàn cầu, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech thuộc VBA, dẫn chứng rằng thị trường tài sản mã hoá hiện đã đạt quy mô 3.700 tỷ USD, với hơn 600 triệu người dùng và 25 triệu dự án toàn cầu.

Dự báo của JPMorgan Chase cho thấy con số này có thể cán mốc 10.000 tỷ USD vào năm 2030. Việt Nam hiện đứng trong Top 3 châu Á - Thái Bình Dương về mức độ tham gia thị trường, với lượng người dùng chiếm Top 7 thế giới.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên thảo luận “Từ khung pháp lý đến thực tiễn thị trường: Cánh cửa sự nghiệp cho sinh viên”.

Từ năm 2024 đến 2025, dòng vốn đổ vào lĩnh vực này tại Việt Nam đã vượt 220 tỷ USD. Tuy nhiên, theo ông Dinh, thị trường đang khan hiếm nghiêm trọng nhân lực có khả năng vận hành, quản trị các hệ sinh thái tài sản số. Chi phí thuê một luật sư hiểu công nghệ có thể lên tới 40.000 USD/tháng, nhưng nguồn cung lại rất hạn chế. Ông nhận định sinh viên UEL, những người được đào tạo bài bản về pháp luật và đang tiếp cận tư duy công nghệ chính là các “hạt giống hiếm” mà thị trường đang tìm kiếm.

Từ góc nhìn chính sách, PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. HCM, cho rằng tài sản mã hoá không chỉ là sản phẩm của công nghệ mà còn là biểu hiện của sự chuyển đổi tư duy trong hoạch định chính sách.

Ông dẫn chứng các chính sách quan trọng như Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hoá, Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, Luật Công nghiệp Công nghệ số sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026 và Chiến lược Blockchain Quốc gia ban hành theo Quyết định 1236/QĐ-TTg.

Theo ông, hệ thống chính sách này đang tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển có kiểm soát của nền kinh tế số và mở ra không gian để sinh viên trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng các mô hình đổi mới phù hợp với chuẩn mực quốc gia.

Đại diện khối doanh nghiệp quốc tế, bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc Phát triển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tether, nhận định rằng để tham gia hiệu quả vào thị trường tài sản mã hoá, người trẻ cần hiểu rõ cơ chế vận hành của các công cụ tài chính số.

Bà giới thiệu stablecoin USDT do Tether phát hành từ năm 2014, hiện đã trở thành cầu nối giữa tiền pháp định và tài sản mã hoá, giúp giao dịch và chuyển giá trị toàn cầu. Theo bà, Việt Nam đang đi đúng hướng khi triển khai Nghị quyết 05, tạo nền tảng cho thị trường tài sản số phát triển bền vững, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.

PGS.TS Nguyễn Anh Phong, Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng (UEL), chia sẻ rằng trường đã tiên phong đào tạo ngành fintech từ năm 2019, kết hợp AI, blockchain và phân tích dữ liệu. Khi bắt đầu, cả thầy và trò đều phải tự học từ con số 0. Sau 5 năm, kết quả chứng minh định hướng này là đúng đắn.

Ông Phong ví sự phát triển tài sản mã hoá hôm nay giống với giai đoạn hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam, và khẳng định giáo dục đại học cần nhanh chóng cập nhật để sinh viên có thể tiếp cận mô hình thực tiễn và tư duy toàn cầu.

ThS. Nguyễn Đức Vũ, TAND TP.HCM, nhận định rằng blockchain không chỉ là công cụ tài chính mà còn có thể được ứng dụng trong mã hoá và bảo mật dữ liệu, rất cần thiết với cơ quan nhà nước. Ông cho rằng sinh viên cần phát triển tư duy liên ngành – vừa nắm luật, tài chính, vừa làm chủ công nghệ và công cụ mới như ChatGPT.

TS. Trịnh Thục Hiền, Phó Khoa Luật Kinh tế (UEL), phân tích rằng công nghệ đang phát triển nhanh hơn khả năng điều chỉnh của pháp luật. Bà ví luật pháp như “sợi dây diều” giúp công nghệ bay cao nhưng không chệch hướng. Theo bà, đào tạo pháp lý truyền thống không còn phù hợp. Nhân lực pháp lý thế hệ mới cần hiểu công nghệ, tác động xã hội, và có khả năng đối thoại với kỹ sư để tạo ra các giải pháp đổi mới có trách nhiệm.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Anh Quốc, Giám đốc Vận hành AlphaTrue Solutions, đơn vị đang thử nghiệm chuyển đổi tài sản mã hoá sang tiền pháp định tại Đà Nẵng, nhận định rằng blockchain, fintech và AI đã trở thành hạ tầng vận hành toàn cầu. Theo ông, nếu được trang bị tư duy công nghệ sớm, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra thị trường quốc tế.

Các chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự chủ động của sinh viên Việt Nam trong việc đón đầu xu hướng mới. Tinh thần gắn kết giữa học thuật, quản lý và doanh nghiệp tại sự kiện cũng là nền tảng để các chương trình ABAII Unitour tiếp theo tiếp tục lan toả tri thức blockchain và tài sản mã hoá đến sinh viên trên cả nước.