Bài văn tả gà của học sinh lớp 3 bị cô giáo cho 4 điểm và nhận xét cực gắt, dân mạng đọc thử rồi tranh cãi ầm ĩ

Trẻ con vốn nhìn thế giới bằng lăng kính đơn giản, trong sáng, và những bài văn của các em thường khiến người lớn không khỏi bật cười. Chẳng hạn như: "Bố em lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại", "Bà ngoại em hay quên lắm" hay "Mỗi lần em khóc, mẹ gọi bố dậy rửa bát". Những câu văn chân thật này luôn mang lại tiếng cười vì sự ngây thơ của trẻ.

Trong số đó, bài văn tả con gà của một học sinh lớp 3 đã khiến dân mạng xôn xao. Đề bài yêu cầu tả con gà, nhưng cậu bé viết: "Nhà em thì rất nhiều gà nhưng chẳng bao giờ thịt. Em rất thèm thịt gà nhưng mẹ toàn đem bán để đóng học phí nuôi cô giáo. Cô giáo làm em không được ăn thịt gà".

Bài văn của học sinh lớp 3 thu hút nhiều tranh luận

Sau khi chấm bài, cô giáo cho học sinh này 4 điểm kèm lời nhận xét khá nghiêm khắc: "Đóng học phí cho nhà trường chứ không phải nuôi cô nhé".

Khi bài văn được đăng tải lên mạng xã hội, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng cậu bé viết lạc đề, không tập trung miêu tả con gà mà lại kể về chuyện bán gà và học phí, nên điểm 4 là xứng đáng. Một số bình luận nổi bật:

- Viết thế này thì 4 điểm là đúng rồi. Nếu tôi là cô giáo, tôi chỉ cho 1 điểm thôi!

- Trẻ con sáng tạo thật, nhưng đề yêu cầu tả con gà mà cậu nhóc kể chuyện bán gà thì lạc đề quá. Điểm 4 không oan.

- Đọc lời nhận xét của cô giáo, tôi tưởng cô gắt lắm. Nhưng đọc bài văn xong, tôi thấy cô chấm vậy là còn nhẹ!

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực cậu học trò. Nhiều người cho rằng sự hồn nhiên của trẻ nên được khuyến khích, và cô giáo có thể nhẹ nhàng hướng dẫn em sửa bài thay vì chấm điểm thấp và phê bình gắt. Một số ý kiến khác:

- Cô giáo nên cho điểm cao hơn một chút, tầm 5 điểm, để động viên cháu. Dù sao cháu cũng nhắc đến con gà trong bài.

- Trẻ con suy nghĩ đơn giản, viết lạc đề nhưng vẫn đáng yêu. Cô giáo chấm 4 điểm hơi khắt khe.

- Nếu là tôi, tôi sẽ cho 5 điểm vì sự sáng tạo. Điểm 4 này hơi nặng với một học sinh lớp 3.

Bài văn tả con gà của cậu học sinh lớp 3 kể trên dù ngây ngô và lạc đề nhưng chắc chắn đã mang lại tiếng cười và cả những suy ngẫm về cách trẻ em thể hiện suy nghĩ qua ngòi bút. Sự hồn nhiên của trẻ là một kho báu, nhưng làm thế nào để cha mẹ và giáo viên giúp các em vừa giữ được nét trong trẻo ấy, vừa viết đúng trọng tâm và hấp dẫn hơn? Làm sao để trẻ tự tin diễn đạt ý tưởng mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của bài văn?

Dưới đây là 5 mẹo thiết thực, dễ áp dụng để hỗ trợ học sinh tiểu học rèn kỹ năng viết văn một cách hiệu quả:

1. Hiểu rõ đề bài: Hướng dẫn trẻ đọc kỹ đề bài và nắm rõ yêu cầu. Chẳng hạn, nếu đề yêu cầu tả con gà, trẻ cần tập trung miêu tả hình dáng, màu sắc, hành vi của con gà thay vì lan man sang chuyện khác.

2. Khuyến khích quan sát thực tế: Cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, như xem con gà ngoài đời hoặc qua hình ảnh, để có thêm ý tưởng miêu tả chi tiết và sinh động.

3. Dạy cách lập dàn ý: Hướng dẫn trẻ lập dàn ý đơn giản trước khi viết, gồm mở bài, thân bài (miêu tả đặc điểm, hành động), và kết bài. Dàn ý giúp bài văn mạch lạc và có cấu trúc rõ ràng.

4. Khen ngợi sự sáng tạo: Dù trẻ có viết lạc đề, hãy động viên sự hồn nhiên và óc sáng tạo của các em. Giáo viên nên nhẹ nhàng giải thích để trẻ hiểu cách cải thiện thay vì phê bình quá nghiêm khắc.

5. Tạo thói quen viết thường xuyên: Khuyến khích trẻ viết nhật ký hoặc các đoạn văn ngắn về những gì các em thấy hằng ngày. Viết nhiều giúp trẻ tự tin và diễn đạt trôi chảy hơn.