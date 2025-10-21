Nam sinh nhà nghèo thi đỗ vào trường Y, 5 năm sau nhận thông báo: "Em không được tốt nghiệp" - Sự mở đầu của chuỗi bi kịch!

Sinh viên đại học gánh vác hy vọng của cả gia đình

Liêu Ngân Siêu sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Trùng Khánh (Trung Quốc). Cha mẹ đều là những người lao động chân chất, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Cái nghèo dường như đã khắc sâu vào tuổi thơ của cậu, trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa.

Liêu Ngân Siêu sinh ra trong một gia đình khó khăn.

Thuở nhỏ, Liêu Ngân Siêu chỉ biết đứng nhìn lũ bạn trong làng mặc quần áo mới, còn mình thì vá chằng vá đụp. Người ta có thịt cá, nhà cậu chỉ có bánh bao chấm dưa muối qua ngày. Cha mẹ tin rằng "tri thức có thể thay đổi số phận", và họ sẵn sàng làm mọi thứ để con trai được học hành đàng hoàng. Hiểu rõ điều đó, Liêu Ngân Siêu sớm nhận ra học giỏi là con đường duy nhất giúp cậu thoát khỏi cảnh nghèo.

Ngay từ nhỏ, cậu đã luôn là học sinh xuất sắc. Mỗi năm, những tờ giấy khen lại được dán kín bức tường cũ kỹ trong căn nhà nhỏ. Với cha mẹ, đó là niềm tự hào, là hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Họ tin rằng chỉ cần con trai mình kiên trì, cả gia đình rồi sẽ thoát khỏi khổ cực.

Không phụ lòng mong mỏi, năm 2000, ở tuổi 18, Liêu Ngân Siêu thi đỗ vào một trường đại học y ở Tứ Xuyên. Cậu tin rằng, cánh cửa đại học sẽ mở ra một cuộc sống khác – nơi tương lai rực sáng đang chờ đón. Mang theo niềm tin và kỳ vọng của cả gia đình, cậu bắt đầu hành trình trở thành sinh viên y khoa.

Trong nhà treo đầy giấy khen của Liêu Ngân Siêu.

Quyết định bỏ nhà ra đi trong cơn giận

Thế nhưng, hiện thực không hề dễ dàng. Để con trai nhập học, cha mẹ Liêu Ngân Siêu đã gom góp hết tiền dành dụm, thậm chí phải vay mượn khắp nơi để đóng học phí năm đầu tiên. Nhưng chặng đường 5 năm học y là gánh nặng quá lớn với một gia đình nông dân.

Ở trường, Liêu Ngân Siêu sống tiết kiệm hết mức, ăn những bữa cơm rẻ tiền nhất, không dám tiêu pha hay tham gia các hoạt động giải trí. Ngoài giờ học, cậu tranh thủ làm thêm để phụ giúp chi phí, tự nhủ chỉ cần cố gắng vượt qua, sau khi tốt nghiệp, mọi thứ sẽ ổn.

Việc học tại trường Y khiến gia đình Liêu Ngân Siêu gặp áp lực về kinh tế.

Cô em họ của cậu – Liêu Anh nhớ mãi hình ảnh anh họ là niềm tự hào của cả làng. Ai cũng mong chờ ngày anh lấy được tấm bằng y khoa, trở về quê mở phòng khám. Nhưng khi ngày tốt nghiệp đến, cả gia đình không ngờ rằng bi kịch lại bắt đầu từ đó.

Khi Liêu Ngân Siêu đến trường để nhận bằng, nhà trường thông báo anh không thể tốt nghiệp vì chưa hoàn tất học phí. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu. Từng đêm học vất vả, từng ánh nhìn hy vọng của cha mẹ, những tấm giấy khen trên tường, tất cả vụn vỡ trong khoảnh khắc ấy. Dù đã tha thiết xin được nhận bằng trước rồi trả nợ sau, nhà trường vẫn từ chối.

Quá đau đớn và tuyệt vọng, Liêu Ngân Siêu bỏ lên Quảng Đông làm thuê. Cậu biến mất hoàn toàn, bắt đầu 16 năm lang bạt, sống ẩn dật giữa dòng đời.

Suốt những năm ấy, cha mẹ cậu không ngừng tìm kiếm. Mỗi lần nhìn lên bức tường treo đầy giấy khen, họ lại bật khóc. Mẹ anh vì quá nhớ con mà phát bệnh tâm thần, còn cha anh từng nhiều lần nghĩ quẩn. Căn nhà chỉ còn trơ trọi chiếc giường cũ và nỗi trông ngóng không dứt.

Bố mẹ Liêu Ngân Siêu vô cùng đau đắn trước quyết định rời nhà ra đi của con.

Mãi đến 16 năm sau, người ta phát hiện Liêu Ngân Siêu ngất xỉu tại một công trường ở Quảng Đông. Khi được đưa vào viện, nhóm tình nguyện viên nhận ra anh nhờ những tấm ảnh tìm người thân từng lan truyền trước đó. Lúc ấy, anh đã 41 tuổi, tóc bạc trắng, thân thể yếu nhược và mắc bệnh suy thận mãn tính.

Nghe tin con trở về, cha mẹ anh òa khóc nức nở. Bao năm chờ đợi, cuối cùng con trai cũng về bên họ, dù sức khỏe đã tàn tạ. Căn nhà nhỏ vẫn còn những tấm giấy khen cũ kỹ, minh chứng cho một niềm hy vọng từng rực sáng.

Nhận lại con trai sau 16 năm, bố mẹ anh không khỏi sốc.

Câu chuyện của Liêu Ngân Siêu khiến nhiều người xót xa. Từ một sinh viên y khoa đầy triển vọng, anh trải qua 16 năm lưu lạc, mang trên mình bệnh tật và nỗi hối hận khôn nguôi. Có lẽ, điều đọng lại sau tất cả không chỉ là nỗi buồn, mà còn là bài học sâu sắc về cách con người đối diện với nghịch cảnh: chỉ khi đủ dũng cảm đứng dậy, chúng ta mới có thể thấy ánh sáng phía cuối con đường.

Theo Sohu