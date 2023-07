Sao nữ bị chỉ trích vì U50 vẫn nhận vai quá lố: Nhan sắc ngày trẻ được ví với Jeon Ji Hyun, nổi tiếng nhờ cưới tài tử đình đám

Not Other (Người Xa Lạ) là bộ phim mới lên sóng trên kênh ENA. Bộ phim khai thác đề tài khá "dị" xoay quanh cuộc sống oái oăm của hai mẹ con ở độ tuổi U50 và U30. Sở dĩ dùng từ "dị" là bởi mới 2 tập đầu, bộ phim, nhất là nhân vật bà mẹ đã khiến khán giả quá sốc. Làm mẹ từ khi còn đi học, nhân vật Eun Mi cho đến khi đã gần 50 vẫn còn giữ nguyên tính nết của thời học sinh. Cô ta khiến khán giả và cả con gái ngượng chín mặt khi có những hành động quyến rũ người khác giới một cách quá lố, cũng thường xuyên đề cập thẳng thừng về chuyện chăn gối nhạy cảm. Vì tất cả những câu chuyện này đều được thể hiện qua lăng kính hài hước nên khán giả mới cảm thấy "bớt ngượng" khi xem phim. Dù vậy nhân vậy Eun Mi vẫn gây ra những tranh cãi khi được xây dựng một cách quá nhạy cảm.

Người vào vai Eun Mi là nữ diễn viên Jeon Hye Jin. Tuy làm nghề đã nhiều năm nhưng đây vẫn là cái tên xa lạ với nhiều khán giả bởi sự nghiệp của cô không có nhiều cột mốc đáng nhớ.

Sự nghiệp bình lặng và danh xưng "Jeon Ji Hyun của Daehangno"

Jeon Hye Jin ra mắt với tư cách là thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1997. Ngay sau đó, cô được các nhà làm phim để mắt tới và có cho mình vai nhỏ trong phim A Killing Story phát hành vào năm 1998. Lúc đó cô là sinh viên đang theo học ngành đạo diễn tại Đại học Sangmyung và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đóng phim. Tiếp sau đó, đạo diễn Lee Sang Woo (giám đốc nghệ thuật của công ty rạp hát Chaimu), đã đưa cô đến với thế giới sân khấu. Khi còn hoạt động với tư cách là một diễn viên sân khấu, cô lấy nghệ danh là Jeon Yi Da, được xuất hiện trong nhiều vở kịch nổi tiếng như The Moral Thief, The Sogue, Unification Express và Shape. Thời điểm này, với nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất ấn tượng, cô ấy được gọi với biệt danh là Jeon Ji Hyun của Daehangno.

Năm 2002, Jeon Hye Ji ra mắt màn ảnh nhỏ với vai phụ trong Ruler of Your Own World. Đều đặn những năm sau đó, cô đều có diễn, thậm chí còn góp mặt trong những bộ phim nổi tiếng như Phẩm Chất Quý Cô, I'm Sorry, I Love You, The Throne,... Thế nhưng tên tuổi của cô vẫn chìm nghỉm giữa hằng hà sa số những gương mặt đình đám của làng phim Hàn Quốc.

Cuộc hôn nhân viên mãn với tài tử Ký Sinh Trùng

Sự nghiệp không mấy khởi sắc nên khán giả chủ yếu nhớ tới Jeon Hye Jin với tư cách vợ của tài tử đình đám Lee Sun Kyun. Hai người có gần 7 năm hẹn hò rồi mới kết hôn. Thời điểm những năm đầu 2000, Lee Sun Kyun thậm chí còn là người hâm mộ của vợ mình nên đã nhờ một người bạn giới thiệu để được làm quen với cô.

Nam tài tử tiết lộ, quá trình theo đuổi vợ cũng khá dài hơi và nhờ sự kiên trì, chân thành, cuối cùng cô cũng nhận lời yêu. Họ hẹn hò 7 năm, kết hôn và đã làm vợ chồng được 14 năm. Nhìn vào tổ ấm 4 người của Hye Jin, nhiều khán giả cho rằng, cô và chồng chính là tình yêu kiểu mẫu trong làng giải trí đầy thị phi.

Nguồn ảnh: Naver