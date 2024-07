Phim truyền hình cổ trang nửa đầu năm 2024 đã chứng kiến sự thành công và bùng nổ của Khánh Dư Niên 2, Dữ Phượng Hành, Mặc Vũ Vân Gian... Độ Hoa Niên do Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch đóng chính đã lên sóng ngày 26/6 với kỳ vọng sẽ tiếp đà thắng lớn và có độ thảo luận cao. Xu hướng phát triển thành tích của một bộ phim có thể nhìn thấy trong khoảng 3 ngày đầu, với thời lượng 10 tập phim chiếm 1/4 thời lượng. Tuy nhiên, trang Sohu cho biết mặc dù có sự tham gia của hai ngôi sao trẻ, có lượng fan riêng, xét từ phản hồi thực tế, Độ Hoa Niên đang có xu hướng chững lại và nhận về nhiều ý kiến chê bai tiêu cực.

Độ Hoa Niên được chuyển thể từ tiểu thuyết "Trưởng Công chúa" của tác giả Mặc Thư Bạch. Câu chuyện xoay quanh tình yêu giữa Lý Dung (do Triệu Kim Mạch thủ vai) - vị Trưởng công chúa nắm quyền nhiếp chính của Đại Hạ và Bùi Văn Tuyên (do Trương Lăng Hách thủ vai) - vị quan Thủ phụ tài giỏi. Trong kiếp trước, họ là vợ chồng nhưng lại bị chia cắt bởi hiểu lầm và thù hận, dẫn đến kết cục bi thảm. May mắn thay, cả hai được trao cơ hội sống lại và trở về thời điểm họ gặp nhau lần đầu khi còn trẻ. Trong cuộc sống mới này, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng nhau điều tra, phanh phui những âm mưu thâm độc để thay đổi số phận.



Phim thần tượng cổ trang luôn là vùng an toàn đối với các ngôi sao Hoa ngữ, bởi những bộ phim này thường không yêu cầu cao về kỹ năng diễn xuất của diễn viên nhưng lại cực kỳ kén chọn hình tượng và khí chất. Điều này có thể giải thích cho sự thất bại của Độ Hoa Niên bởi Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách đều có vẻ đẹp hiện đại, thiếu nét cổ điển. Chẳng trách có người nhận xét nam chính khóc hay cười đều xấu, trong khi nữ chính như "đứa trẻ mặc đồ người lớn". Trương Lăng Hách cho thấy việc quản lý biểu cảm đơ cứng với đôi mắt vô hồn. Dù làm thừa tướng nhưng không có sự bình tĩnh uy nghiêm, cho dù diễn vai nhân vật đã ở tuổi trung niên với cặp râu già, người xem vẫn cảm thấy gượng gạo khiên cưỡng.

Về phần Triệu Kim Mạch cô bị đánh giá là không phù hợp với vai mỹ nhân cổ trang với vẻ ngoài linh hoạt, hiện đại quá mức. Vai diễn Trưởng công chúa Lý Dung là nhân vật có nội tâm phức tạp, tuy "giao diện" 18 nhưng nội tâm tuổi 38, cô lại không thể hiện được nét quyến rũ nữ tính trưởng thành. Với biểu cảm của cô chỉ dừng lại ở trợn mắt và nhíu mày, diễn xuất non kém của cô đã bộc lộ hoàn toàn dưới ống kính.

Câu chuyện về Trưởng công chúa và vị quan đầy quyền lực trong hoàn cảnh đấu đá phức tạp chốn cung đình lẽ ra có thể tạo ra cảm giác về số phận và bi kịch, nhưng thay vào đó khán giả có cảm giác đang xem một bộ phim yêu đương tình cảm của cặp "gà bông" và nó chỉ dừng lại ở việc là một bộ phim tình cảm. Ngoài việc nam nữ chính không đủ sức hấp dẫn để cân phim, đoàn phim không sử dụng diễn viên lưu lượng hay tiền bối để nâng cao chất lượng tổng thể, dàn phụ cũng là một nhóm diễn viên mới và là những cái tên xa lạ với công chúng.

Bên cạnh đó, sau những tập đầu bộ phim lên sóng, nhiều khán giả đã để lại bình luận trên mạng xã hội bày tỏ sự không hài lòng và thất vọng với Độ Hoa Niên, cốt truyện quá sáo rỗng và thiếu ý tưởng mới với khuôn mẫu nhàm chán của dòng phim thần tượng cổ trang. Trang phục trong phim theo đuổi sự lộng lẫy cầu kỳ quá mức mà bỏ qua sự phù hợp với các nhân vật, khiến người xem khó mà có cảm giác đang tận hưởng một tác phẩm nghệ thuật được trình bày một cách chỉnh chu.

Bình luận của khán giả về cặp đôi Độ Hoa Niên: - Không bàn tới chemistry hay đẹp xấu nhưng diễn xuất của Triệu Kim Mạch vẫn non quá. Trương Lăng Hách diễn cũng không gọi là hay nhưng đối diễn với Triệu Kim Mạch vẫn ổn áp hơn. Ánh mắt của Triệu Kim Mạch nhiều phân đoạn không lột tả được khí thế áp chế lẫn sự tức giận của 1 trưởng công chúa sống qua 2 kiếp. - Thấy Triệu Kim Mạch diễn đúng là khó chịu, lúc nào cũng như đang cau có từ hiện đại qua cổ trang luôn ấy. - Nữ chính thoại khó chịu thật sự. Cái giọng không rõ ràng được hay sao mà như sắp tắt thở tới nơi. Hụt hơi. - Triệu Kim Mạch không nên nhận cổ trang, trước khi chiếu trên B trạm đã chê không hợp rồi mà tui vẫn cố chấp coi, coi xong thấy tụi nó nói đúng ghê. - Nữ chính diễn không ra được nét của Trưởng công chúa sống qua 2 đời rồi. Không hợp vai thật. - Trương Lăng Hách sao lúc khóc và cười đều nhăn nhó giống nhau vậy?

