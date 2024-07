Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập cuối: Tất cả các nhân vật đều có cái kết đẹp trừ một người

Trong tập cuối của Trạm Cứu Hộ Trái Tim lên sóng tối 3/7, Nghĩa túc trực chăm sóc An Nhiên sau khi vợ cũ nằm viện. Bé Gôn cũng đến tận giường đọc lá thư gửi mẹ nhằm hy vọng An Nhiên tỉnh lại. Dù đang hôn mê trên giường bệnh, cô vẫn cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của những người xung quanh đối với mình. Khi An Nhiên nằm viện, gia đình Nghĩa và Ngân Hà thay nhau chăm sóc bé Gôn, chờ ngày cô tỉnh lại đoàn tụ với con.

An Nhiên được Nghĩa chăm sóc tận tình trong lúc hôn mê.

Ở một diễn biến khác, Ngân Hà tập trung chuẩn bị cho các chiến dịch từ thiện cho chương trình Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Lúc này, Nghĩa cũng gửi lại tiền bán công ty Lan Hạ cho cô, như một món quà dành tặng cho bé Kitty - con gái ruột của anh. Trong khi đó, Mỹ Đình sung sướng khi cô đã sinh 3 thành công với 2 bé trai, 1 bé gái. Cả gia đình cô đều tranh nhau nhận cháu giống mình.

Mỹ Đình hạnh phúc sau khi sinh con.

Tập cuối Trạm Cứu Hộ Trái Tim tràn ngập những tình tiết tích cực, giúp hầu hết nhân vật đều có một cái kết đẹp cho riêng mình. Về An Nhiên, cô qua cơn bi kịch nhưng tâm trí không còn bình thường, phải ở trong viện tâm thần. Nghĩa phải thường xuyên đến chăm sóc vợ cũ. An Nhiên bây giờ chỉ còn những ký ức đẹp với anh thời mới quen, còn tưởng cả 2 người đang ở thời đi học.

Cái kết của Trạm Cứu Hộ Trái Tim cũng tạo nên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng khán giả. Một số ý kiến không đồng tình với việc đạo diễn để Nghĩa và Anh Nhiên quay lại với nhau, cho rằng cách giải quyết thù hận của 2 phe quá gượng ép. Ngược lại, nhiều ý kiến đồng tình nên để Nghĩa và An Nhiên tìm thấy yên bình của chính mình. Trong khi đó, đa phần khán giả cho rằng biên kịch đã quên mất bé Gôn khi giờ đây mẹ đã bị tâm thần, cha ruột thì không nhận nuôi.

Một số bình luận của khán giả về tập cuối Trạm Cứu Hộ Trái Tim: - Nay tập cuối! Tất cả các trái tim tan vỡ sẽ được chữa lành! - Mọi người nên cho Nghĩa và An Nhiên được quay đầu chứ. Người ta chỉ đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại mà. - Bộ phim bất ổn từ biên kịch đến đạp diễn và nhân vật. - Quay đến cảnh An Nhiên mà mình phát khóc. Nhân vật phản diện nhưng mang đến nhiều cảm xúc. - Đoạn kết thiếu Gôn rồi, thương thằng bé! Với kết cục này thì lắm người sẽ học theo Việt.

- Nhiên phải trả giá đắt quá. Lão Việt thì nhởn nhơ.

https://kenh14.vn/tram-cuu-ho-trai-tim-tap-cuoi-tat-ca-cac-nhan-vat-deu-co-cai-ket-dep-tru-mot-nguoi-20240703231217329.chn