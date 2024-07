Tập 50 Trạm Cứu Hộ Trái Tim đã lên sóng VTV3 tối 2/7. Trong tập này, đúng như dự đoán của người xem, An Nhiên đã chính thức được "tẩy trắng". Sau khi phát hiện Nghĩa cài người vào spa, âm thầm phá hủy công việc làm ăn của mình, thậm chí còn bắt tay với vợ Việt để hại mình, An Nhiên vô cùng sốc. Cô không thể ngờ người đàn ông đầu gối tay ấp mà mình đã chung sống suốt bao năm lại gây ra những điều tàn nhẫn như vậy với mình.

Tức giận mất kiểm soát, An Nhiên thậm chí đã ra tay với nữ nhân viên của Nghĩa ở spa, sau đó lái xe điên cuồng đi tìm mẹ con Hà để tính sổ. Nhân lúc Hà lơ đễnh đi nghe điện thoại, An Nhiên đã tiếp cận Kitty để định bắt cóc cô bé. Thế nhưng đúng lúc Kitty chạy sang đường thì có một chiếc xe tải lao đến. Lúc này, An Nhiên đã lao ra đẩy Kitty qua một bên và bị xe tải đâm trúng.

Nữ phản diện được đưa đi bệnh viện nhưng còn hôn mê, chưa hồi phục. Lúc này, tất cả những người xung quanh vừa biết ơn lại vừa cầu chúc cho An Nhiên sớm tỉnh lại. Ngân Hà nói rằng cả đời này mình phải mang ơn An Nhiên vì chính cô ta lại là người cứu con gái mình. Nghĩa cũng đau khổ, dằn vặt vì mình đã gián tiếp gây ra kết cục này cho vợ. Bà Xinh thì thắp hương cầu khấn người chồng đã khuất phù hộ cho con dâu.

Tình huống An Nhiên gặp tai nạn, khiến tất cả mọi mâu thuẫn được hòa giải khiến khán giả chỉ trích vì quá khiên cưỡng. Theo người xem, đây đúng là một pha "tẩy trắng" cho nhân vật phản diện quá gượng gạo. Thực ra việc An Nhiên đi theo Kitty vốn là để bắt cóc chứ chẳng có gì tốt đẹp. Ngay cả việc các nhân vật luôn ra rả nhắc đi nhắc lại rằng An Nhiên đã hy sinh cả thanh xuân cho Nghĩa cũng vốn không phải là sự thật từ trong bản chất.

Hận thù vì một đôi giày múa, An Nhiên rắp tâm đẩy cuộc đời Hà xuống bùn, cướp chồng, cướp tài sản, đẩy bố Hà vào tù..., đều có sự chung tay của An Nhiên. Ngay từ đầu, khi cùng Nghĩa vạch ra âm mưu tiếp cận Hà, An Nhiên cũng đều có mưu tính riêng. Vì không ai lại tự nguyện nhường người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác.

Đành rằng trong quá trình trả thù, An Nhiên có từng hối hận, nhưng cô ta cũng chưa từng dừng lại. An Nhiên lỡ dại với Việt để có bầu bé Gôn, nhưng cô ta cũng không dừng lại mối quan hệ đó mà còn lén lút qua lại với Việt suốt thời gian chung sống với Nghĩa.

Suy cho cùng, việc An Nhiên mất tất cả, chẳng còn gì trong tay cũng là hậu quả do chính cô ta tạo ra, còn Nghĩa cũng chỉ là "bạn đồng hành" mà thôi. Thế nhưng cuối cùng, tất cả lại được cứu rỗi bằng việc An Nhiên lao ra cứu con gái của kẻ thù. Điều này có thể lý giải bằng bản năng làm mẹ, bằng chút tình người còn sót lại, nhưng không đủ để người xem chấp nhận và tha thứ cho mọi tội lỗi trong quá khứ của An Nhiên.

Có thể nói đến sát tập cuối, An Nhiên vẫn là nhân vật chiếm spotlight, ngay cả khi nằm hôn mê trong bệnh viện. Còn Hà, cô tiếp tục là nữ chính bị chỉ trích "ăn hại", vô dụng nhất màn ảnh. Đến gần tập cuối, Hà không những không được cứu rỗi mà còn gây thêm tội. Tình huống Hà trông con tắc trách khiến ngay cả những khán giả đã bảo vệ cô suốt 49 tập phim trước cũng phải "quay xe". Chỉ vì mải mê nghe điện thoại mà Hà không để mắt đến con, khiến Kitty suýt gặp tai nạn và An Nhiên là người "hứng đòn".

Thế nhưng điều khiến khán giả phẫn nộ nhất lại là thái độ của Hà sau đó, khi cô chẳng có một chút ăn năn hối lỗi nào về màn trông con tắc trách của mình. Theo người xem, ngoài đời thực, không có một bà mẹ nào lại hành động như Hà. Kể cả khi nghe điện thoại, thì người mẹ cũng phải đặt con trong tầm mắt, nếu không thì phải nắm tay con, đó là chưa kể Kitty còn là mụn con "vàng ngọc" mà mãi Hà mới có được.

Đón xem Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập cuối lên sóng VTV3 tối nay.