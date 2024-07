Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 50: An Nhiên gặp “quả báo” nhưng phản ứng của khán giả mới bất ngờ

Trong tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim vừa lên sóng tối 2/7, Ngân Hà và Vũ đã chính thức đến với nhau sau bao sóng gió. Họ cùng nhau tới gặp gia đình Nghĩa để nói rõ chuyện này, tránh để 2 bên tiếp tục lục đục. Mối ân oán giữa Nghĩa và gia đình Ngân Hà sau đó cũng xem như chấm dứt.

Vũ và Nghĩa đều thống nhất muốn điều tốt nhất cho Ngân Hà.

Ngược lại, An Nhiên tiếp tục chìm xuống đáy sâu khi tất cả những người xung quanh đều quay lưng lại với mình. Cô ta trở nên mất kiểm soát và bắt đầu đi tấn công nhiều người. Trong đó, con gái của Ngân Hà cũng trở vào tầm ngắm. Tuy nhiên, đúng lúc định ra tay làm việc ác, An Nhiên bất ngờ tự chủ được bản thân, thậm chí hy sinh bản thân để cứu cô bé khỏi tai nạn giao thông.

An Nhiên gặp nạn khi định tấn công bé Kitty.

Chính tay Nghĩa đưa vợ đi cấp cứu. Lúc này, anh càng thêm hối hận về những sai lầm trong quá khứ, dẫn đến mọi chuyện đi quá xa. Nam chính thậm chí đến chùa để quỳ lạy, sám hối. May mắn, An Nhiên được đưa tới bệnh viện kịp thời để qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, Vũ vẫn cho biết khả năng hồi phục trong ca này hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chiến đấu của chính bệnh nhân. Vì vậy, Nghĩa hàng ngày đều tới chăm nom An Nhiên với muôn muốn cô sớm khỏi bệnh. Ngân Hà cũng tới tận bệnh viện để cảm ơn An Nhiên việc cô cứu con mình. Nữ chính cũng tha thứ cho những hành động của cô và hứa sẽ giúp chăm sóc bé Gôn.

Mọi ân oán của các nhân vật trong phim gần như đã được giải quyết. Ông Trường cũng tới gặp Nghĩa để giải thích rõ về những ân oán với bố anh ta ngày trước. Nghĩa cũng dần hiểu ra nguyên nhân của mọi chuyện. Ông Trường cũng không hoàn toàn sai trong bi kịch xảy ra với bố anh.

Nghĩa biết sự thật về bi kịch của bố mình.

Một số bình luận của khán giả về tập mới Trạm Cứu Hộ Trái Tim: - Nhân vật Hà chán, vô dụng từ đầu phim đến cuối phim. Mỗi việc trông con cũng không xong. - Công nhận mấy tập này Lương thu Trang diễn quá đạt luôn. - Thương nhất nhân vật Nhiên. - Mong một cái kết có hậu cho tất cả





