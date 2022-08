Sao nhí Harry Potter có sự thay đổi ngoạn mục nhất về nhan sắc, sự nghiệp tràn đầy lời khen

Xuất thân là sao nhí, dàn diễn viên Harry Potter đều có sự thay đổi đáng ghi nhận khi trưởng thành. Mỗi người có một con đường sự nghiệp riêng, song cái tên sau đây lại gây bất ngờ nhất do có hành trình phát triển vượt bậc về sắc vóc, tài năng lẫn nhân cách giống hệt nhân vật trong phim.

Neville Longbottom - nhân vật có quá trình phát triển tuyệt vời bậc nhất phim

"Dậy thì thành công" sau 10 năm trong thế giới Harry Potter



Vào năm 2001, cậu bé Matthew Lewis là một trong hàng chục sao nhí được tuyển chọn để tham gia dự án phim Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy. Trong phim, Lewis vào vai Neville Longbottom - cậu nam sinh bụ bẫm, tham ăn và hay gặp rắc rối.

Neville có nhiều tình huống hài hước ở đầu loạt phim

Tuy có khởi đầu khá mờ nhạt trong Harry Potter nhưng trải qua 10 năm diễn xuất, Matthew Lewis lại có hành trình phát triển nhân vật tuyệt vời bậc nhất trong cả loạt phim. Từ cậu bé hậu đậu, Neville vươn lên trở thành thành viên đầy kiêu hãnh của nhà Gryffindor, cầm trên tay thanh kiếm mà chỉ những ai xứng đáng mới có được.



Neville trở thành phù thủy xuất chúng và dũng cảm, triệt hạ được cả rắn Nagini

Giống như bộ ba Radcliffe - Watson - Grint, Matthew Lewis cũng gắn bó với Harry Potter cho đến tận phần phim cuối cùng. Vai diễn Neville đã giúp nam diễn viên có được những cơ hội khó tin trên màn ảnh Hollywood, cũng như nhận được nhiều lời tán dương từ giới phê bình. Thế nhưng điều gây chú ý nhất của chàng Neville chính là hành trình thay đổi ngoại hình, trở thành nam diễn viên quyến rũ, khác hẳn khí chất bụ bẫm năm xưa của anh.



Sự thay đổi ngoại hình "gây sốt" của Matthew Lewis

Cứ đóng phim là được khen, trở thành Tiến sĩ danh dự



Bên cạnh sự thay đổi tích cực, truyền cảm hứng về nhan sắc, Matthew Lewis còn sở hữu sự nghiệp diễn xuất nổi bật. Hễ đóng phim nào, nam diễn viên đều nhận được những lời khen ngợi "có cánh" về mặt chuyên môn, không thì góp phần giúp phim thành công về doanh thu. Một số dự án đình đám mà anh từng tham gia gồm Me Before You (đóng vai bạn trai của nữ "mẹ Rồng" Emilia Clarke), Terminal, All Creatures Great and Small,...

Matthew Lewis nhận được lời khen về diễn xuất

Bên cạnh diễn xuất phim ảnh, Matthew Lewis còn "bén duyên" với sân khấu nhạc kịch và vai trò MC cho các chương trình podcast về thể thao. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1989 còn chăm làm thiện nguyện, là phó chủ tịch tổ chức từ thiện của đội rudby Leeds. Vào năm 2012, tức 1 năm sau khi hoàn thành vai diễn trong Harry Potter, Lewis được Đại học Leeds Metropolitan trao bằng Tiến sĩ danh dự vì những đóng góp cho nghệ thuật và công tác xã hội.



Nam diễn viên được nhận bằng Tiến sĩ danh dự vào năm 2012

Anh là fan trung thành của thể thao

Ngoài đời, Lewis khá thân thiết với "Malfoy" Tom Felton

