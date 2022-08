10 ngôi sao tiết lộ sẽ làm bất cứ điều gì để có được vai diễn trong mơ

Trong một cuộc phỏng vấn, Keanu Reeves chia sẻ rằng đóng vai Người Dơi luôn là ước mơ của anh. Anh ấy cũng không ngừng khen ngợi vai diễn gần đây của Robert Pattinson về người mặc áo choàng, nói rằng nam diễn viên đang làm rất tốt vai diễn này. Tuy nhiên, anh ấy vẫn hy vọng rằng mình cũng có thể đóng một phiên bản Batman cũ hơn trong tương lai.

2. Drew Barrymore trong một bộ phim với Adam Sandler khi cả hai về già

Drew Barrymore và Adam Sandler đã từng tham gia một số bộ phim lãng mạn thành công cùng nhau và đối với Drew, cô vẫn mong muốn được đóng thêm những bộ phim khác. Trong một phần hỏi đáp trên chương trình, nữ diễn viên đã tiết lộ rằng cô ấy muốn làm một bộ phim với Adam Sandler khi họ đã ở tuổi xế chiều. Cô ấy cũng chia sẻ về việc cả mình và Adam đều yêu thích hồ nước, và về việc họ đã bàn bạc làm một bộ phim về việc cùng nhau già đi trên hồ nước ấy.

3. Dwayne Johnson trong vai Vua Kamehameha

Dwayne Johnson đã luôn mơ ước được đóng vai Vua Hawaii Kamehameha kể từ ngày bắt đầu đến Hollywood vào năm 2001. Năm 2018, Dwayne, người đóng vai Samoan, thông báo rằng anh được chọn đóng vai vị vua huyền thoại cho một bộ phim.

4. Constance Wu vai Audrey trong "Little Shop of Horrors"

Ngôi sao Crazy Rich Asians chia sẻ rằng vai diễn trong mơ của cô sẽ là Audrey trong vở nhạc kịch Little Shop of Horrors. Khi lớn lên, cô rất thích sân khấu và điều này đã ảnh hưởng đến tình yêu của cô đối với nhạc kịch.

5. Christopher Lee trong vai Gandalf the Grey

Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn của bộ ba Chúa tể của những chiếc nhẫn, Peter Jackson, đã kể lại câu chuyện về việc Christopher Lee muốn và thử vai Gandalf the Grey do Ian McKellen đảm nhận. Tuy nhiên, Peter cho rằng Christopher sẽ hoàn hảo để đóng vai Saruman hơn và đề nghị vai diễn này cho anh ta.

6. Nina Dobrev trong vai Lara Croft

Ngôi sao của Vampire Diaries, Nina Dobrev muốn thử sức nhiều vai diễn, bao gồm cả Tomb Raider’s Lara Croft. Cô ấy cũng chia sẻ rằng cô ấy muốn làm một bộ phim về Bond.

7. Lea Michele vai Fanny trong "Funny Girl"

Lea Michele bày tỏ sự vui mừng khi cô được chọn vào vai diễn trong mơ - Fanny Brice của vở nhạc kịch Funny Girl. Vai diễn này lần đầu tiên do Barbra Streisand thể hiện, cả trong rạp hát và trong bộ phim chuyển thể năm 1968.

8. Chris Evans vai Orin Scrivello trong "Little Shop of Horrors"

Một vở nhạc kịch là thứ mà Chris Evans đã muốn thực hiện trong sự nghiệp của mình. Trên thực tế, nam diễn viên đã từng biểu diễn ở nhà hát khi còn nhỏ, và cảm thấy rằng sân khấu luôn mang lại cho anh ấy cảm giác như đây là nhà. Và vai diễn trong mơ của anh ấy, là phim Little Shop of Horrors vai Orin Scrivello, một vai diễn ban đầu do Steve Martin thủ vai trong năm 1986.

9. Vanessa Hudgens trong vai Catwoman

Mọi chuyện được bắt đầu khi người hâm mộ đưa lên mạng xã hội, quảng cáo rằng ngôi sao của High School Musical - Vanessa Hudgens sẽ là một Catwoman hoàn hảo cho bộ phim Batman mới. Vanessa sau đó đã phản hồi lại một số bình luận của người hâm mộ trên Instagram của cô ấy, đồng thời tuyên bố rằng bản thân cũng quan tâm đến việc mặc bộ quần áo mèo, và thêm thẻ bắt đầu bằng #dreamrole.

10. Jason Momoa trong vai Eric Draven của "The Crow"

Jason Momoa đã đợi 8 năm để thổi luồng sinh khí mới vào The Crow’s Eric Draven. Trong một bài đăng trên Instagram, Jason bày tỏ sự buồn bã khi nói rằng bộ phim "cần được giải phóng".