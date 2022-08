Ngọc Trinh: “Nếu có điều gì đó mọi người nghĩ sai về tôi, thì đó là nhận định Ngọc Trinh chảnh”

Hình mẫu "rich-kid" khác biệt trên màn ảnh



Ngọc Trinh đã để lại ít nhiều ấn tượng về lối diễn xuất bản năng, cường điệu nhưng rất phù hợp với sự đáng yêu của nhân vật. Nhưng với "Duyên Ma", Ngọc Trinh tái xuất với hình ảnh hoàn tòan khác: vẫn ngổ ngáo nhưng sâu sắc hơn, vẫn hài hước nhưng ý nhị hơn.

"Thật ra, không có lý do gì quá đặc biệt. Việc Trinh nhận lời mời tham gia là do Khánh Toàn và Tâm Nguyễn là hai người bạn khá thân thiết với Trinh. Hơn nữa, khi được nghe về kịch bản thì Trinh thấy rất thích vai diễn này, nó khác so với những vai diễn trước mà Trinh tham gia" - Ngọc Trinh chia sẻ lý do chọn "Duyên Ma" để đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của mình.

"Duyên Ma" xoay quanh cuộc sống của vong hồn số nhọ Minh (Kiều Minh Tuấn) sau khi anh gặp tai nạn bất ngờ và qua đời. Cứ tưởng phải lang thang, Minh gặp được cô gái tốt bụng tên Ngọc (Ngọc Trinh) - kinh doanh nghề vàng mã và giàu nhất là lòng thương người, thương luôn cả hồn ma. Thậm chí, cô còn không màng đến việc tổn hại sinh khí mà luôn giữ những hồn ma bên cạnh mình như một sự đền ơn vì đã cứu cô khỏi đuối nước. Đây cũng là tai nạn khiến đôi mắt âm dương của Ngọc được khơi mở.

Chính bản tính lương thiện và sự tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ, Ngọc được nhiều người trong xóm nói đùa rằng cô rất giàu có với nhiều tiền vàng mà, mà giàu nhất là sự yêu thương. Với Ngọc Trinh, đây ắt hẳn là một hình mẫu rich-kid độc đáo, lạ lẫm mà cô mang đến cho khán giả.

"Cảm thấy đóng cùng Kiều Minh Tuấn rất thoải mái"

Bên cạnh những truyền thuyết tâm linh theo dân gian, "Duyên Ma" đem đến chuyện tình người - duyên ma giữa Minh và Ngọc. Tuy nhiên, không cố tạo dựng một mô-típ đi theo lối mòn, góc nhìn tình yêu trong "Duyên Ma" mang đến sự hài hước hơn khi Minh luôn cố gắng "cưa crush" theo cách rất nhọ của mình.

Nói về Kiều Minh Tuấn, Ngọc Trinh cho rằng khi đóng cùng nam diễn viên thì bản thân luôn yên tâm vì "anh Tuấn là người diễn nâng bạn diễn và dẫn bạn diễn rất tốt. Với những mảng miếng hài thì anh ấy cũng hướng dẫn để Trinh có thể diễn được tự nhiên nữa". Ngọc Trinh cũng không quên hóm hỉnh "tố cáo" Kiều Minh Tuấn: "Trinh thấy anh Tuấn là người thông minh, duyên dáng. Sau khi có cơ hội làm việc với anh Tuấn thì Trinh mới thấy anh Tuấn còn có tính cách rất lầy lội và nhây nữa".

Về nụ hôn giữa Kiều Minh Tuấn trên màn ảnh, Ngọc Trinh cũng bày tỏ sự thoải mái và hài lòng: "Cảnh quay đó Trinh và anh Tuấn quay đúng 3 lần, Trinh thấy rất thoải mái. Nếu bạn hỏi làm thế nào để thực hiện cảnh hôn dễ dàng như vậy, đây không phải lần đầu Trinh có nụ hôn màn ảnh. Trinh luôn đặt mình vào nhân vật, mỗi nhân vật đều tạo cho Trinh cảm xúc và chất xúc tác riêng nên khi thực hiện cảnh hôn thìTrinh là nhân vật chứ không phải Ngọc Trinh".

Một phiên bản Ngọc Trinh ít người biết

"Khi tham gia phim, có 1 cô thuộc ê-kíp hiện trường nói: "Ngọc Trinh ở ngoài dễ thương, hoà đồng, không như những gì người ta nói". Trinh nghĩ mọi người vẫn nhìn vào Trinh và nói rằng Trinh chảnh, ít giao tiếp. Thật ra không phải. Mình nghĩ tính mình hơi nhát khi bước vào một môi trường toàn người lạ, vì cũng không biết bắt chuyện thế nào, ra làm sao. Dần dần sự mặc định đó càng lớn và dần dần nhiều chuyện khiến Trinh không muốn giải thích quá nhiều. Trinh tin những điều thành thật thì sẽ luôn được lắng nghe" - Ngọc Trinh chia sẻ.

Đồng thời, nhân màn tái xuất màn ảnh, Ngọc Trinh cũng gây bất ngờ cho nhiều khán giả bởi sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của mình, thay vì một Ngọc Trinh luôn tràn đầy sự sôi nổi. Nhìn lại khoảng thời gian đối mặt với không ít ý kiến trái chiều, Ngọc Trinh trải lòng: "Trinh nghĩ người thương mình sẽ nghĩ tốt về mình còn người không thích mình thì họ nghĩ gì, nói gì thì giờ cũng không làm Trinh bận tâm nữa. Trinh giờ lớn rồi không còn trẻ nữa, học được tâm tính nhìn ai và nhìn đâu cũng thấy yêu thương. Còn người khác họ không thấy được điều đó, Trinh làm sao mà quản được".

