Giấc Mơ Của Mẹ tập 19: Diễm My 9x bị mẹ bắt quả tang đang hẹn hò Quốc Anh

Mở đầu Giấc Mơ Của Mẹ tập 19 (xem tại ĐÂY), Cường (Ngọc Vàng) đã bắt đầu công việc mới - tài xế lái xe của ông Phát. Cường không biết cùng lúc này, bà Thanh (NSND Hồng Vân) cũng đến nhà ông Phát làm việc. Vì không muốn gia đình biết chuyện, bà Thanh nói dối rằng mình đi nấu cơm từ thiện. Dù vậy, ông Quốc vẫn phát giác ra sự việc, ông hiểu vợ mình chỉ đang nói dối để đi làm thêm kiếm tiền. Trong quá khứ, bà Thanh từng hứa sẽ không đi làm giúp việc nữa khi mà Minh (Nhan Phúc Vinh) giận lẫy vì có mẹ là osin.

Đến nhà ông Phát với tư cách người nấu ăn nhưng mới ngày đầu, bà Thanh đã bị Hằng sai bảo, bị chủ nhà yêu cầu làm hết một đống củ kiệu mà lẽ ra phải làm tới 2 ngày mới xong. Chưa kể giúp việc trong nhà còn hạnh họe, khó chịu, bắt bà Thanh làm đủ thứ việc.

Vì cùng làm việc cho nhà ông Phát nên bà Thanh sớm bắt gặp cảnh Cường gặp gỡ Hằng. Bà đã dò hỏi Hằng và biết rằng con trai đang nói dối về thân phận, lập tức bà nghĩ rằng Cường đang lừa gạt con gái nhà lành. Sau khi tra hỏi và nhận được lời giải thích của Cường, bà Thanh vẫn không hài lòng, bà yêu cầu con trai sớm thú nhận sự thật với cô bạn gái tiểu thư.

Không chỉ phát hiện ra chuyện Cường qua lại với tiểu thư nhà giàu, bà Thanh còn vô tình chứng kiến cảnh Khang (Quốc Anh) và My (Diễm My 9x) thân thiết với nhau. Trước đó mối quan hệ của My và Cường cũng gắn kết hơn khi My vô tình phát hiện ra điểm yếu của Khang. Trong quá khứ, Khang từng bị bắt cóc nên mắc chứng sợ không gian kín. Khi hai người vô tình bị nhốt trong nhà kho, My đã cố gắng giúp Khang giữ vững tâm lý, vượt qua nỗi sợ hãi.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON

