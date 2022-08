Lan Ngọc bị Kaity Nguyễn truy đuổi ở Cô Gái Từ Quá Khứ nhưng lại có nét giống Doctor Strange?

Mới đây, đoàn làm phim Cô Gái Từ Quá Khứ đã tung ra phân đoạn ngắn đầu tiên để giới thiệu hai nhân vật chính, thế nhưng theo phong cách đậm chất “giật gân”, gay cấn. Xuyên suốt phân đoạn chính là trò “mèo vờn chuột” của Lan Ngọc và Kaity Nguyễn được dàn dựng công phu, đầy pha mạo hiểm.

First Look của phim điện ảnh Cô Gái Từ Quá Khứ

Đoạn “First Look” (cái nhìn đầu tiên) dài hơn 2 phút không có bất cứ câu thoại dài dòng nào, ngược lại tập trung vào hành trình Hoàng Quyên (Lan Ngọc) bị Quỳnh Yên (Kaity Nguyễn) truy đuổi. Hoàng Quyên, với bộ dạng vô cùng trầy trật và biểu cảm hoang mang, liên tục tìm cách chạy trốn thoát thân. Ấy vậy mà càng đi cô lại càng lạc sâu hơn vào “mê cung” của Quỳnh Yên.

Lan Ngọc lạc giữa những tấm gương

Vẻ lo sợ hằn rõ trên khuôn mặt của cô khi bước qua từng tấm gương được đặt khắp nơi, như muốn phản chiếu chân tướng của những người đối diện với nó. Đây là cuộc trốn chạy của Hoàng Quyên khỏi sự đeo bám của “quá khứ” mà hiện thân chính là cô em Quỳnh Yên, được bổ trợ bởi ánh đèn đỏ nhuốm đầy cả căn phòng.



Tuy nhiên phân đoạn những tấm gương “giam cầm” Lan Ngọc lại dễ dàng khiến khán giả liên tưởng đến không ít phim nước ngoài. Đơn cử là Doctor Strange phần 2 của Marvel và phim kinh dị Us của đạo diễn Jordan Peele. Một mặt, Lan Ngọc không khác gì Scarlet Witch khi rơi vào cái bẫy gương do Doctor Strange giăng ra. Mặt khác, Lan Ngọc lại bị Kaity Nguyễn hù dọa, truy đuổi và đánh bại như cách mà cô bé Addy bị “bản sao” Red chế ngự trong Us.

Cảnh gương làm liên tưởng đến không ít phim Hollywood

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận những hình ảnh, phân đoạn đầu tiên của Cô Gái Từ Quá Khứ là một bước đột phá, cho thấy độ “chịu chơi” của bộ đôi Nam Cito - Bảo Nhân khi lần đầu tiếp cận dòng phim "giật gân". Ngoài ra, diễn xuất của hai nữ chính Lan Ngọc - Kaity Nguyễn trở thành điểm sáng, cho thấy nỗ lực không ít để thể hiện mặt tối gai góc của nhân vật.



Như Kaity Nguyễn chia sẻ ở buổi họp báo ra mắt Cô Gái Từ Quá Khứ, việc liên tục cười lớn chính là thứ khiến cô ám ảnh nhất. Còn với Lan Ngọc, đó chắc chắn là thời điểm cô “tắm” mình trong siro, xả thân để Kaity Nguyễn kết liễu ở cuối đoạn video. “Quá trình quay phim này như một cú lừa với tôi cùng Kaity Nguyễn. Chúng tôi được trang điểm lộng lẫy từ 5 giờ sáng, sau đó lại được bôi trét những vết thương giả và đặt vào trong một set quay ngập tràn ‘siro đỏ’. Việc ghi hình với thiết bị quay phim cánh tay robot cùng phông xanh cũng mang đến nhiều khó khăn khi tôi phải vừa tưởng tượng ra bối cảnh, vừa phải canh góc cho chuẩn để tránh cánh tay to lớn kia”, Lan Ngọc bật mí.

Cô Gái Từ Quá Khứ - bộ phim đầu tiên mở ra Vũ trụ Mỹ nhân xoay quanh việc Ms. Q/ Hoàng Quyên bất ngờ gặp lại cô em gái thất lạc 15 năm Quỳnh Yên khi chuẩn bị kết hôn với chàng thiếu gia Jack (Lê Xuân Tiền). Sự xuất hiện trở lại của Quỳnh Yên làm thay đổi cuộc sống và sự nghiệp đang ở đỉnh cao của Hoàng Quyên, khiến cô phải ra sức để che giấu quá khứ đen tối đáng quên của mình. Liệu cô Quyên đang cất giữ những bí mật gì, và sự xuất hiện của cô Yên sẽ báo hiệu cho những điềm xấu nào sắp đến?

Phim chính thức ra rạp vào ngày 18/11/2022.

Nguồn ảnh: MAR6