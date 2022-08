"Mỹ nhân phim Kim Dung" Châu Hải My sở hữu tài sản khổng lồ, tuổi 55 không cần chồng

Châu Hải My được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh Hong Kong những năm 90

Nổi lên trong số tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung với hàng loạt tên tuổi đã nổi danh nhờ những bộ phim kiếm hiệp này là nữ thần vạn người mê Chu Chỉ Nhược trong bộ Ỷ thiên đồ long ký do Châu Hải My đảm nhận. Đây cũng là vai Chu Chỉ Nhược kinh điển nhất trong các tác phẩm của Kim Dung.



Trong Ỷ thiên đồ long ký, Châu Hải My từng đảm nhận hai vai khác nhau cho từng phiên bản. Đầu tiên phải kể đến cô nàng Chu Chỉ Nhược phiên bản 1994 do người đẹp họ Châu thủ vai đã từng trở thành tác phẩm kinh điển.

Nàng Chu Chỉ Nhược - Châu Hải My xinh đẹp, yểu điệu thục nữ, đặc biệt là nụ cười tươi tỏa nắng thì biểu sao Trương Vô Kỵ không mê mẩn được. Đến các khán giả nữ còn ngưỡng mộ huống chi là các chàng trai.

Châu Hải My từng đảm nhận vai Chu Chỉ Nhược phiên bản 1994 và Duyệt Tiệt Sư Thái bản 2019

Sau vai diễn Chu Chỉ Nhược, Châu Hải My lại tiếp tục đảm nhận vai Diệt Tuyệt Sư Thái ở phiên bản 2019. Sự thay đổi thân phận của Châu Hải My khiến nhiều khán giả không khỏi thích thú. Riêng nữ diễn viên thì nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất lẫn nhan sắc dù khi đó đã ở tuổi 52.



Châu Hải My sinh năm 1966 tại Hong Kong. Ngay từ nhỏ, Châu Hải My đã sở hữu gương mặt khả ái cùng nét đẹp dung dị. Năm 18 tuổi, Châu Hải My tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Tuy không giành được thành tích cao nhưng vẻ đẹp trong sáng, thần thái cuốn hút của mỹ nhân Hương Cảng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của lãnh đạo đài TVB. Đây cũng là một trải nghiệm lớn đối với người đẹp sinh năm 1966.

Không lâu sau, Châu Hải My cô ghi danh vào đài truyền hình TVB, trở thành học viên khóa 15, cùng lớp với Ngô Thiên Vy. Cũng tại đâu, nữ diễn viên họ Châu đã được giao cho vai Dương Cửu Muội trong bộ phim Dương Gia Tướng. Đây là vai diễn đầu tay của nữ diễn viên.

Sau Dương Gia Tướng, Châu Hải My được giao cho nhiều vai diễn trong các phim khác như: Kim Bái Phong Vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ,..

Bước sang thập niên 90, Châu Hải My tiếp tục làm mưa làm gió trên màn ảnh với nhiều bộ phim ăn khách, trong đó có Kim sinh vô hối, Mạt đại hoàng tôn và được khán giả hết sức ái mộ.

Những phim đước yêu thích của cô trong quãng thời gian này gồm: Trở về thời chưa cưới, Cười ngạo trước ngày mai, Kẻ lừa đảo trung thực, Ỷ thiên đồ long ký, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ... Đặc biệt là vai diễn ấn tượng A Thể trong Mối tình nồng thắm. Trong những năm đó, cô liên tiếp đoạt giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất Hong Kong.

Nhan sắc trẻ trung của Châu Hải My dù ở tuổi 55

Bên cạnh sự nghiệp, điều mọi người quan tâm hơn hết là chuyện tình cảm của Châu Hải My. Năm 1985, cô và nam diễn viên gốc Việt - Lữ Lương Vỹ nên duyên sau khi hợp tác sau dự án Đảo nở phong vân. Trong quãng thời gian yêu nhau, cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình lãng mạn.



Năm 22 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái cũng như đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Châu Hải My quyết định đăng ký kết hôn tại Mỹ, kết thúc quãng đường dài 4 năm yêu đương mặn nồng.

Sau khi kết hôn, cả hai gặp rất nhiều vấn đề vì tính cách nhiều khác biệt, lại bồng bột tuổi trẻ. Đỉnh điểm, phía gia đình chồng bắt cô giải nghệ để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên vì không thỏa thuận được cả hai quyết định ly hôn chỉ sau 1 năm.

Năm 2013, Châu Hải My tìm được tình yêu mới bên bạn trai doanh nhân giàu có kém cô nhiều tuổi. Họ sống chung như vợ chồng ở Bắc Kinh. Chuyện tình này đáng tiếc cũng không lâu dài. Tháng 12-2015, Châu Hải My chia tay bạn trai. Nguyên nhân chia tay vẫn chưa từng hé lộ.

Cũng từ đó trở đi, Châu Hải My vẫn “một mình lẻ bóng", một mình tận hưởng cuộc sống bình dị cùng những chú cún cưng của mình.

Mỗi lần phóng viên hỏi cô kỳ vọng gì ở hôn nhân trong tương lai, Châu Hải My đều cho biết bản thân không muốn kết hôn. “Kết hôn, sinh con là lựa chọn của nhiều người. Phần lớn chúng ta đều trải qua những quá trình đó. Nhưng đó không phải sự lựa chọn duy nhất. Ở tuổi của tôi, kết hôn cũng không thể có con được nữa. Vì thế, tôi càng không nghĩ phải lập gia đình”, cô thừa nhận.

Bên cạnh đó, Châu Hải My cho biết bản thân cô hiện tại rất vui vẻ và hạnh phúc dù độc thân: “Mỗi một lựa chọn đều không có đúng có sai, có tốt hay xấu mà chỉ là bạn có cảm thấy vui vẻ hay không”.

Châu Hải My sống độc thân nhưng sở hữu khối tài sản khủng đáng mơ ước

Dù chọn cuộc sống một mình, không cần hôn nhân của Châu Hải My nhưng một số cư dân mạng rất ngưỡng mộ cuộc sống vô cùng sung túc của cô khi sống trong một biệt thự ở Bắc Kinh, ước tính trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ. Thậm chí, Châu Hải My còn mở ra cả một thế giới nhỏ trong biệt thự để trồng rau và hoa, vườn rau.



Theo Sina, tài sản của cô ước tính gần 70 triệu USD, bao gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng.

Ngoài cuộc sống giản dị, Châu Hải My còn khiến nhiều người ghen tị bởi nhan sắc trẻ trung dù đã 55 tuổi. Điều này cũng một phần nào cho thấy minh tinh Hong Kong hoàn toàn hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.