Sao kê tài khoản người đàn ông thất nghiệp, phát hiện gần 10 tỷ đồng liên tục được chuyển vào trong gần 2 năm

Tháng 1/2023, người đàn ông họ Vương làm quen với cô gái họ Phan qua mạng xã hội. Dù thực tế đã có bạn gái và không có công việc ổn định, Vương vẫn nói dối rằng mình độc thân, gia đình đã sắp xếp cho anh ta làm việc tại một đơn vị tốt, còn cha là kỹ sư đường sắt. Tin vào những lời này, Phan bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Vương.

Trong thời gian quen nhau, Vương liên tục dựng lên nhiều câu chuyện để xin tiền. Anh ta nói công ty có một chiếc Lamborghini có thể cho thuê kiếm lời nhưng cần tiền kéo xe về, hoặc bịa chuyện cha mình bị cảnh sát xử phạt và cần tiền để giải quyết. Bằng những lý do này, Vương nhiều lần yêu cầu Phan và mẹ cô chuyển tiền hỗ trợ.

Số tiền này sau đó bị anh ta phung phí vào việc thuê xe sang, tặng cho các streamer trong các buổi phát trực tiếp, mua điện thoại di động và chi tiêu sinh hoạt cá nhân.

Sau quá trình điều tra, ngày 24/3/2025, cảnh sát đã bắt giữ Vương tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Thông qua việc thu thập sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu thanh toán điện tử cùng các chứng cứ liên quan, cơ quan chức năng xác định từ tháng 1/2023 đến tháng 11/2024, Vương đã lừa Phan và mẹ cô chuyển khoản tổng cộng hơn 2,5 triệu NDT (khoảng 9,6 tỷ đồng).

Trong quá trình điều tra và xét xử, Vương không phản đối các cáo buộc của cơ quan công tố, thừa nhận hành vi phạm tội và ký vào văn bản chấp nhận tội danh cũng như mức hình phạt được đề xuất.

Tòa án nhận định bị cáo đã bịa đặt thông tin, che giấu sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản, với số tiền đặc biệt lớn, đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo. Tuy nhiên, do Vương thành khẩn khai báo, tự nguyện nhận tội và chấp nhận hình phạt nên được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên tòa, tòa án địa phương tuyên phạt bị cáo Vương 12 năm 9 tháng tù giam, đồng thời phạt tiền 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng). Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Phan và mẹ của cô.

Vụ việc cũng được xem là lời cảnh báo về những rủi ro trong các mối quan hệ quen biết qua mạng. Nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin và tình cảm của nạn nhân để dựng lên các câu chuyện khẩn cấp nhằm vay mượn hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Lực lượng chức năng khuyến cáo mọi người cần thận trọng khi được đề nghị hỗ trợ tài chính, đặc biệt với những người quen qua mạng, và nên xác minh thông tin trước khi chuyển tiền để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Theo Jimu News﻿