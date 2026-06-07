Sao Hàn mê ăn phở Việt

Đến Việt Nam biểu diễn cho hai đêm concert ở Mỹ Đình, nữ ca sĩ Sandara Park, nhóm nhạc LNGSHOT bày tỏ sự yêu thích, check-in với món phở Việt.

Không chỉ gây chú ý trên sân khấu, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc còn khiến khán giả Việt thích thú bởi tình cảm đặc biệt dành cho ẩm thực Việt Nam, trong đó phở là món ăn được nhiều ngôi sao yêu thích.

Sandara Park chia sẻ hình ảnh ăn phở khi đến Hà Nội biểu diễn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Sandara Park đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến đến Hà Nội biểu diễn. Nữ ca sĩ gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh thưởng thức một tô phở đầy hành lá. Kèm theo hình ảnh, thành viên nhóm 2NE1 viết ngắn gọn: "Hanoi day 1" (Ngày đầu tiên ở Hà Nội).

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam. Nhiều khán giả thích thú trước sở thích ăn phở nhiều hành của nữ thần tượng, trong khi không ít người nhận xét Sandara dường như đã trở thành một "fan cứng" của món ăn Việt Nam.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Sandara Park bày tỏ tình cảm với phở Việt. Trong những lần đến Việt Nam trước đó, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh khám phá ẩm thực địa phương. Sau concert cùng các thành viên 2NE1 tại TP.HCM hồi tháng 2/2025, cô từng đăng ảnh ăn đêm và hào hứng viết: " Tôi yêu phở".

Không riêng Sandara Park, nhóm nhạc nam LNGSHOT cũng chia sẻ hình ảnh ăn phở và dành nhiều lời khen cho cho món ảnh này trong dịp đến Việt Nam biểu diễn.

Nhóm nhạc LNGSHOT bày tỏ niềm yêu thích với ẩm thực Việt Nam.

LNGSHOT là nhóm nhạc nam đầu tiên trực thuộc MORE VISION - công ty giải trí do Jay Park sáng lập. Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhóm sớm gây chú ý khi lựa chọn Việt Nam làm địa điểm ghi hình MV "Saucin".

Dự án được thực hiện với đạo diễn Phương Vũ cùng ê-kíp sản xuất hoàn toàn là người Việt Nam. Thay vì lựa chọn các danh thắng nổi tiếng, MV khai thác những góc phố đời thường, mang đậm hơi thở cuộc sống và văn hóa đường phố Việt Nam.

Để quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi, các thành viên còn chủ động học những câu giao tiếp tiếng Việt cơ bản nhằm trao đổi với ê-kíp bản địa. Hành động này nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả trong nước.

Hiện Sandara Parkvà LNGSHOT đang có mặt tại Hà Nội để tham gia đại nhạc hội diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình trong hai ngày 6 và 7/6. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc như Kwon Eun Bi, PSY, Bambam cùng nhiều gương mặt đình đám khác.