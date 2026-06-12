Thi tốt nghiệp THPT 2026 buổi cuối cùng: Các môn tự chọn liệu có "mưa" điểm 10?

Sáng nay, các thí sinh cả nước sẽ hoàn thành 2 môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi hoàn thành 2 môn thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán trong ngày 11/6, sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo lịch thi của Bộ GD&ĐT, sáng nay, thí sinh sẽ hoàn thành bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) và Ngoại ngữ.

Thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn cùng một bài thi gồm hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12. Đối với môn Ngoại ngữ, thí sinh được phép lựa chọn thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Theo lịch thi chính thức, môn thi tự chọn thứ nhất có thời gian làm bài 50 phút, đề thi được phát lúc 7h30 và bắt đầu tính giờ làm bài từ 7h35.

Sau khi kết thúc môn thi thứ nhất, thí sinh tiếp tục dự thi môn tự chọn thứ hai với thời gian làm bài 50 phút. Đề thi được phát lúc 8h35 và bắt đầu làm bài từ 8h40.

7h35 Bắt đầu giờ làm bài môn tự chọn đầu tiên

Đúng 7h35, sĩ tử bắt đầu làm bài môn tự chọn đầu tiên. Thời gian làm bài là 50 phút dưới hình thức trắc nghiệm.

7h30 Phát đề môn tự chọn đầu tiên

Đúng 7h30, đề môn tự chọn đầu tiên trong số 2 môn tự chọn các sĩ tử cần hoàn thành trong sáng 12/6 được phát. Các thí sinh có 5 phút để đọc và kiểm tra các sai sót trong đề (nếu có).

7h00 Sĩ tử tranh thủ ôn bài trước giờ G

Sợ bỏ lỡ một điều gì đó chưa kịp nhớ, một số sĩ tử tại điểm thi THPT Trưng Vương (TP.HCM) ráng xem lại tài liệu ở những giây phút cuối cùng trước khi vào phòng thi. Cùng lúc đó, các thí sinh khác được cha mẹ đưa đến điểm thi và tranh thủ động viên, khích lệ.

6h50

Tại điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội), các sĩ tử cũng đã sẵn sàng cho thử thách cuối cùng với các môn tự chọn.

6h35 Những lời động viên trước cổng trường

Như thường lệ, tại khu vực cổng trường thi, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc động viên, cổ vũ sĩ tử từ người nhà của các em. Những cái ôm, cái đập tay... sẽ trở thành động lực để các em hoàn thành bài thi một cách tự tin, bình tĩnh nhất.

Không khí tại điểm thi trường THCS Yên Hòa sáng 12/6

6h30 Sĩ tử sẵn sàng cho buổi thi cuối cùng

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Yên Hòa (Hà Nội), sau 2 buổi thi Văn - Toán "căng não", các thí sinh bước vào buổi thi thứ 3 cũng là buổi thi cuối cùng với tâm trạng thoải mái, tự tin.

Như vậy, toàn bộ các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành trong sáng 12/6. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Kỳ thi năm nay có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm 2025, trở thành kỳ thi tốt nghiệp THPT có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay.

Đây cũng là kỳ thi đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời là năm đầu tiên triển khai trên quy mô 34 tỉnh, thành phố sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Bộ GD&ĐT đã huy động khoảng 6.000 cán bộ, giảng viên đại học tham gia các đoàn kiểm tra tại 34 tỉnh, thành phố, thực hiện giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi.



