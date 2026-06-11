CẬP NHẬT: Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2026 (Tất cả các mã đề)

Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2026 (Tất cả các mã đề) sẽ được cập nhật liên tục.

Chiều 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi bắt buộc thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, vì vậy cấu trúc và cách tiếp cận đề thi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Dưới đây là đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2026 (Tất cả các mã đề) tham khảo do Ban chuyên môn Tuyensinh247.com thực hiện.

Mã đề 0101

Mã đề 0102

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Mã đề 0116

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Mã đề 0120

Mã đề 0121

Mã đề 0122

Mã đề 0123

Mã đề 0124

* Đáp án tham khảo đang tiếp tục được cập nhật.

Gợi ý đáp án phía trên chỉ mang tính chất tham khảo. Đáp án chính thức phục vụ công tác chấm thi sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố theo quy định. Thí sinh nên chờ hướng dẫn chấm thi và đáp án chính thức để có căn cứ đối chiếu chính xác nhất.