Thi tốt nghiệp THPT 2026 buổi thứ 2: Toán trắc nghiệm, khó nhằn hay dễ thở?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bước sang buổi thi thứ 2 với môn Toán.

Sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn vào buổi sáng, chiều 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục chinh phục môn Toán - môn thi bắt buộc thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, thí sinh bắt đầu làm bài từ 14h30, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi được phát cho thí sinh từ 14h20.

Sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn vào buổi sáng, chiều 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục chinh phục môn Toán - môn thi bắt buộc thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, thí sinh bắt đầu làm bài từ 14h30, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi được phát cho thí sinh từ 14h20.

14h30

Chính thức bắt đầu giờ làm bài.

14h10

Phía trong phòng thi tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), chỉ ít phút nữa, đề thi sẽ được phát.

14h05

Chiều nay, thời tiết ở cả hai miền đều khá dễ chịu, điều này giúp các thí sinh bước vào môn thi thứ 2 một cách thoải mái hơn. Hình ảnh ghi nhận tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM).

Lo trễ giờ, một số thí sinh chạy vội vàng

13h50

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), nhiều chiến sĩ cảnh vệ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phía Nam có mặt để tiếp sức cho các sĩ tử.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (TP.HCM) được hỗ trợ

13h40

Tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội), khu vực cổng trường cũng nườm nượp các phụ huynh đưa con đi thi.

Trong số đó, nổi bật bóng dáng của một cặp cha con đặc biệt, được biết đó là anh Đinh Thanh Lâm và con trai Đinh Thanh Sơn. Sinh ra không may mắn như bao bạn bè đồng trang lứa, Sơn bị chứng yếu cơ bẩm sinh từ nhỏ. Căn bệnh khiến đôi chân em không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân. 12 năm học, Sơn đến trường bằng đôi chân của cha và nay, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, bên cạnh em vẫn là sự đồng hành không rời của cha.

13h30

Chiều 11/6, các sĩ tử sẽ đối diện với thử thách thứ 2 mang tên Toán. Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội), các sĩ tử có mặt từ sớm và tự tin bước vào phòng thi.

Sáng nay, thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đánh giá chung, đề thi tiếp tục bám sát định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chú trọng đánh giá năng lực đọc hiểu, tư duy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 thí sinh so với năm 2025. Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Bộ GD&ĐT đã huy động khoảng 6.000 cán bộ, giảng viên đại học tham gia các đoàn kiểm tra tại 34 tỉnh, thành phố, thực hiện giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi.