Nữ thủ khoa "bi kịch nhất": Thi đại học điểm cao nhất tỉnh nhưng bị các trường top đầu từ chối, đổi đời nhờ một lời mời đặc biệt

Đạt số điểm cao nhất tỉnh trong kỳ thi đại học, nhưng nữ sinh ở Trung Quốc lại bị các trường đại học top đầu từ chối nhận. Lý do vì sao?

Thủ khoa nhưng trượt đại học

Bước vào mùa công bố điểm thi đại học, cái tên được chú ý nhất mỗi năm thường là thủ khoa. Với nhiều người, đó không chỉ là thành tích học tập mà còn là tấm vé gần như chắc chắn vào những trường đại học danh giá nhất.

Năm 2020, Bai Xiangling, nữ sinh đến từ Trường THPT Hoài Âm, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, trở thành tâm điểm khi đạt 430 điểm và đứng đầu khối khoa học xã hội - nhân văn toàn tỉnh. Theo thang điểm riêng của Giang Tô thời điểm đó, đây là mức điểm rất cao, tương đương hơn 670 điểm nếu quy đổi theo mặt bằng chung ở nhiều địa phương khác tại Trung Quốc.

Nữ sinh Bai Xiangling

Kết quả này khiến gia đình, thầy cô và ngay cả chính Bai Xiangling cũng vỡ òa. Trong suy nghĩ của nhiều người, cánh cửa của những đại học hàng đầu như Thanh Hoa hay Bắc Đại gần như đã mở sẵn với cô.

Thế nhưng, diễn biến sau đó lại hoàn toàn trái ngược.

Thông thường, các thủ khoa địa phương luôn là mục tiêu ưu tiên của những trường đại học top đầu. Tuy nhiên, sau khi có điểm, Bai Xiangling chờ mãi vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ bộ phận tuyển sinh của Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh.

Trong khi đó, thí sinh xếp sau cô lại nhận được giấy báo trúng tuyển từ các trường này. Sự bất thường nhanh chóng khiến nhiều người đặt dấu hỏi: Vì sao một thủ khoa lại bị bộ phận tuyển sinh của các trường đại học top đầu bỏ qua?

Câu trả lời nằm ở điều kiện tuyển sinh đặc thù của Giang Tô khi đó. Ngoài 3 môn chính là Ngữ văn, Toán và tiếng Anh, thí sinh còn phải đáp ứng yêu cầu về các môn tự chọn. Dù những môn này không tính trực tiếp vào tổng điểm như 3 môn thi chính, nhiều trường đại học hàng đầu vẫn dùng chúng như một tiêu chí sàng lọc quan trọng.

Bai Xiangling đạt điểm đánh giá môn chính trị là A và môn lịch sử là B+. Mức này không đủ để đáp ứng điều kiện tuyển sinh của hàng loạt trường top, vốn yêu cầu điểm các môn tự chọn phải ở mức A+, hoặc ít nhất là “song A”.

Điều đó đồng nghĩa với việc, dù là thủ khoa khối xã hội của tỉnh, cô vẫn không đủ điều kiện để nộp hồ sơ vào Thanh Hoa, Bắc Đại, thậm chí cả một số đại học danh tiếng khác như Chiết Giang, Phúc Đán, Giao thông Thượng Hải hay Đại học Nam Kinh. Từ niềm vui vỡ òa, Bai Xiangling rơi vào trạng thái hụt hẫng. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi cô là “thủ khoa bi kịch nhất”.

Thành tích đến từ sự tự giác

Sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở Hoài Âm, Bai Xiangling không có xuất phát điểm quá đặc biệt. Cha mẹ cô không ép con học thêm dày đặc như nhiều gia đình khác, nhưng luôn tôn trọng và đồng hành với con trong việc học.

Từ nhỏ, Bai Xiangling đã nổi tiếng chăm chỉ, thích đọc sách và có khả năng tự học tốt. Ngoài văn học, cô còn đọc nhiều sách tản văn, kiến thức phổ thông và các đầu sách mở rộng. Thói quen tích lũy tri thức đều đặn trở thành nền tảng quan trọng cho thành tích học tập sau này.

Nhờ kết quả tốt trong kỳ thi chuyển cấp, cô trúng tuyển vào THPT Hoài Âm, một trong những ngôi trường có thành tích nổi bật ở phía bắc Giang Tô. Đây là nơi quy tụ nhiều học sinh giỏi trong khu vực, cũng là môi trường tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn.

Những năm đầu cấp ba, thành tích của Bai Xiangling chỉ ở mức khá, chưa thực sự nổi bật. Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi dịch bệnh buộc học sinh phải chuyển sang học online.

Giống nhiều học sinh khác, ban đầu cô cũng bị xao nhãng. Nhưng sau một cuộc trò chuyện thẳng thắn với mẹ, Bai Xiangling nhanh chóng lấy lại nhịp học tập. Cô bắt đầu xây dựng thời gian biểu nghiêm ngặt, mỗi ngày dành thêm nhiều giờ để ôn tập và luyện đề.

Sự tự giác ấy giúp kết quả của cô tăng rõ rệt trong các kỳ thi thử, trước khi bùng nổ ở kỳ thi đại học chính thức.

Bước ngoặt bất ngờ

Khi cánh cửa vào nhóm đại học top đầu ở đại lục khép lại vì điều kiện môn tự chọn, Bai Xiangling buộc phải cân nhắc những lựa chọn khác.

Trong lúc cô còn bối rối, nhiều trường đại học danh tiếng bất ngờ chủ động bày tỏ thiện chí. Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung cho biết nếu nộp hồ sơ, cô có thể lựa chọn chuyên ngành mong muốn. Sau đó, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Đại học Vũ Hán và Đại học Nam Khai cũng xác nhận cô đủ điều kiện xét tuyển.

Đáng chú ý hơn cả là lời mời từ Đại học Hong Kong (Trung Quốc). Không chỉ mời phỏng vấn, trường còn đưa ra chính sách hỗ trợ rất mạnh nhằm thuyết phục nữ sinh này nhập học. Với một gia đình lao động bình thường, chi phí học tập tại Hong Kong là gánh nặng không nhỏ. Có lẽ hiểu rõ điều đó, Đại học Hong Kong cam kết miễn toàn bộ học phí và trao học bổng trị giá 1 triệu NDT nếu Bai Xiangling theo học.

Đề nghị này đã thay đổi cục diện.

Sau khi cân nhắc kỹ, Bai Xiangling quyết định tham gia nộp hồ sơ tuyển sinh của Đại học Hong Kong. Đây không phải lựa chọn dễ dàng, nhưng là một cơ hội lớn giữa lúc cô vừa trải qua cú sốc bị nhiều trường top đầu từ chối. Nhờ nền tảng học tập vững, cô vượt qua bài thi viết thuận lợi. Trong vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh, Bai Xiangling tiếp tục gây ấn tượng tốt và nhanh chóng nhận được thư báo trúng tuyển.

Mùa thu năm 2020, nữ thủ khoa từng được gọi là “bi kịch nhất” chính thức trở thành tân sinh viên ngành Tài chính của Đại học Hong Kong.

Nhìn lại hành trình của Bai Xiangling, nhiều người cho rằng câu chuyện của cô là minh chứng rõ ràng cho sự khắc nghiệt của những quy định tuyển sinh, nơi chỉ một tiêu chí phụ cũng có thể thay đổi hoàn toàn hướng đi của một học sinh xuất sắc. Nhưng ở chiều ngược lại, đây cũng là ví dụ cho thấy một cánh cửa khép lại không đồng nghĩa mọi cơ hội đều biến mất. Trong hoàn cảnh tưởng như bất lợi nhất, Bai Xiangling vẫn tìm được một lối đi khác để bước tiếp.

Theo Baidu