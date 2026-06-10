Nam sinh nộp bài thi ĐH chỉ đạt 15 điểm, Hiệu trưởng lập tức đặc cách cho suất tuyển thẳng: "Đây là thiên tài hiếm hoi"

Điều gì đã khiến một trường đại học danh tiếng chấp nhận “phá lệ” cho thí sinh này?

Nam sinh tài năng nhưng “đuối sức” ở môn Toán

Tiền Chung Thư (sinh ngày 21/11/1910) trưởng thành trong một gia đình trí thức danh giá tại Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Từ thế hệ ông bà đến cha mẹ đều là những người có học vấn sâu rộng, đạt nhiều thành tựu và được giới học giả địa phương kính nể. Là con cả, ông được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục nghiêm khắc, mang theo kỳ vọng lớn lao từ gia đình ngay từ khi còn nhỏ.

Ngay từ thời niên thiếu, Tiền Chung Thư đã bộc lộ niềm đam mê với tri thức. Ông thường xuyên tò mò, thích nghe cha mẹ kể về lịch sử và văn hóa Trung Hoa. Khi bước vào trường học, cậu học trò nhanh chóng nổi bật nhờ tư duy sắc sảo và tinh thần học hỏi không ngừng.

Lên bậc trung học, năng lực học tập của ông vẫn rất ấn tượng, nhưng giáo viên sớm nhận ra một điểm bất thường: sự chênh lệch rõ rệt giữa các môn học. Trong khi môn Văn và tiếng Anh luôn đạt điểm tối đa, Toán lại trở thành “điểm yếu chí tử” của cậu học sinh này. Ngay cả những bài toán cơ bản, Tiền Chung Thư cũng thường xuyên mắc lỗi.

Trước tình trạng này, nhiều thầy cô lo ngại rằng nếu không cải thiện môn Toán, Tiền Chung Thư khó có thể vượt qua kỳ thi đại học.

Quả thật, khi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Thanh Hoa, một trong những ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc, ông thậm chí còn ngủ quên trong giờ thi môn Toán. Kết quả, điểm số chỉ đạt 15/150, khiến nhiều người tin rằng cơ hội vào đại học của ông gần như không còn.

Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra. Dù điểm Toán rất thấp, Tiền Chung Thư vẫn nhận được giấy báo trúng tuyển từ Đại học Thanh Hoa.

Quyết định này khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên và đặt ra câu hỏi: điều gì đã khiến một trường đại học danh tiếng chấp nhận “phá lệ” với một thí sinh có kết quả thi lệch đến như vậy?

Tiền Chung Thư khi còn trẻ

Quyết định bất ngờ của Ban giám hiệu nhà trường

Thực tế, bài thi Ngữ văn và tiếng Anh của Tiền Chung Thư đã tạo ấn tượng đặc biệt với hội đồng tuyển sinh. Nhiều giảng viên khi đó nhận xét ông sở hữu năng lực ngôn ngữ và tư duy văn chương nổi trội, xứng đáng được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối khi cho rằng quy định tuyển sinh cần được giữ nguyên, trong khi điểm Toán của ông lại quá thấp so với tiêu chuẩn.

Cuộc tranh luận nhanh chóng được báo cáo lên Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa lúc bấy giờ. Sau khi trực tiếp xem xét bài làm của thí sinh này, vị hiệu trưởng nhận ra chiều sâu tri thức cùng khả năng tư duy đặc biệt hiếm gặp ở một người trẻ.

Không mất nhiều thời gian cân nhắc, ông quyết định cho Tiền Chung Thư nhập học theo diện đặc cách. Ông đồng thời nhấn mạnh với hội đồng rằng không thể dùng một khuôn mẫu cứng nhắc để đánh giá mọi loại tài năng, mà sự phát triển của xã hội luôn cần đến những dạng trí tuệ đa dạng.

Nhờ quyết định này, chàng trai có điểm Toán khiêm tốn đã trở thành sinh viên của Thanh Hoa, ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh xuất sắc.

Tài năng được tỏa sáng

Sau khi nhập học, Tiền Chung Thư nhanh chóng chứng minh lựa chọn của nhà trường là hoàn toàn đúng đắn. Ngay từ năm đầu, ông đã được tham gia các nhóm nghiên cứu văn học và thử sức với công việc dịch thuật tác phẩm phương Tây. Năng lực ngoại ngữ cùng tư duy văn chương của ông nhận được sự đánh giá cao từ giới học thuật.

Dù nổi bật về học vấn, trong đời sống cá nhân, ông lại khá kín đáo. Không ít người từng hiểu lầm sự ít giao tiếp ấy là biểu hiện của tính cách kiêu ngạo, nhưng thực tế, phần lớn thời gian của ông dành cho việc đọc sách, ghi chép và chiêm nghiệm những giá trị tri thức sâu sắc.

Trong quãng thời gian học đại học, Tiền Chung Thư gặp Dương Giáng, người sau này trở thành bạn đời của ông. Bà là một học giả uyên bác, đồng thời ghi dấu ấn trong vai trò biên kịch và dịch giả.

Tiền Chung Thư và vợ khi còn trẻ

Hai người được nhắc đến không chỉ bởi sự tương đồng trong học thuật mà còn bởi mối gắn bó bền chặt kéo dài suốt nhiều thập kỷ, trở thành hình mẫu hôn nhân đáng ngưỡng mộ trong giới trí thức.

Trong suốt hành trình sáng tác, Tiền Chung Thư để lại nhiều tác phẩm có giá trị cho văn học Trung Quốc. Những trước tác của ông vừa được giới nghiên cứu đánh giá cao về chiều sâu học thuật, vừa chinh phục độc giả đại chúng nhờ tư tưởng sắc sảo và tinh thần nhân văn.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực văn chương, ông còn từng giữ cương vị quyền Giám đốc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, đồng thời tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều cơ sở học thuật uy tín trong và ngoài nước như Mỹ, Nhật Bản hay Ý.

Cả hai khi về già

Tiền Chung Thư qua đời năm 1998 tại Bắc Kinh, để lại nhiều tiếc nuối cho giới học thuật và người hâm mộ.

(Tổng hợp)