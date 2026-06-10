Cảnh tượng bất ngờ trong sân nhà của một gia đình ở Hà Nội có 5 trẻ đang nghỉ hè

Khoảnh khắc khiến những người lớn trong gia đình chỉ biết nhìn nhau bất lực.

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh trong sân nhà của một gia đình mới đây lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bật cười. Trong sân, người lớn trong gia đình đang phơi thóc còn đám trẻ thì vui chơi trong chiếc bể bơi mini tự chế.

Bất ngờ, chiếc bể bơi bị bung ra khiến nước chảy lênh láng, tràn vào số thóc đang phơi trên sân. Một lượng thóc cuốn theo dòng nước trôi ra ngõ trong sự bất lực của mọi người. Đoạn clip khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười, bình luận dí dỏm: “ Cảnh ngày thật quen thuộc, khối nghỉ hè ra tay! ”.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/6 tại gia đình anh Cường (sống tại Hà Nội).

Khoảnh khắc chiếc bể bơi tự chế bị bục, nước tràn ra sân trong sự bất lực của người lớn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chia sẻ trên Tri thức - Znews , anh Cường cho biết, thời điểm trên, gia đình đang tranh thủ thu dọn số thóc phơi ngoài sân thì bất ngờ nghe thấy tiếng động phát ra từ khu vực các cháu nhỏ đang vui chơi trong bể bơi.

Trước đó, gia đình đã tận dụng những tấm ván gỗ do cụ của các bé tự đóng để làm bể bơi mini cho các bé tắm trong những ngày hè nóng nực. Hôm đó, sau khoảng một giờ các cháu vui đùa dưới nước, phần khung gỗ bất ngờ bị bung ra.

Anh Cường bật cười kể: "Ngày nào các cháu cũng tắm bình thường, không sao cả. Đến đúng hôm nhà đang phơi thóc thì bể lại bung ra".

Theo anh Cường, nguyên nhân xuất phát từ việc các tấm ván được ghép bằng đinh nhưng chưa đủ chắc chắn. Áp lực từ lượng nước và sự va chạm liên tục trong lúc 4-5 đứa trẻ nô đùa khiến các mối ghép bị tách ra. Rất may, sự cố không gây nguy hiểm cho các cháu nhỏ, song gia đình thì phải tất bật thu dọn phần thóc đang phơi bị ướt trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Anh Cường cho biết thêm, 5 cháu nhỏ là con của vợ chồng anh và con của chị gái ruột. Các cháu đều rất ngoan và hiếu động đúng độ tuổi. Sau sự cố này, gia đình sẽ cẩn thận hơn trong việc gia cố khu vực vui chơi để đảm bảo an toàn cho các bé trong dịp nghỉ hè.

Tổng hợp