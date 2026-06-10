Khoảnh khắc ôm cha mẹ khóc đầy xúc động của học sinh Trần Cao Vân trong lễ Tri ân và Trưởng thành

Hàng trăm học sinh Trường THCS và THPT Trần Cao Vân lần đầu ôm cha mẹ, nói lời cảm ơn trong lễ Tri ân và Trưởng thành đầy xúc động.

Trong những ngày cuối năm học, học sinh khối 12 Trường THCS và THPT Trần Cao Vân (TP.HCM) đã cùng cha mẹ và thầy cô tham dự lễ Tri ân và Trưởng thành niên khóa 2023 – 2026 được tổ chức đồng loạt tại 5 cơ sở của nhà trường.

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và nhiều cảm xúc, đánh dấu cột mốc quan trọng trước khi các em chính thức khép lại tuổi học trò để bước vào hành trình mới của tuổi trưởng thành.

Trong những video ghi lại lời nhắn gửi của các em học sinh dành cho cha mẹ, các em đã mạnh dạn bày tỏ những lời yêu thương, lòng biết ơn và cả những điều chưa từng nói thành lời với đấng sinh thành đã chạm đến trái tim của nhiều phụ huynh.

Khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình là nghi thức tri ân cha mẹ. Trong giây phút lắng đọng, hàng trăm học sinh đã trực tiếp trao những bó hoa, món quà nhỏ và ôm chặt cha mẹ thay cho lời cảm ơn về sự hy sinh, yêu thương và đồng hành trong suốt chặng đường trưởng thành.

Phụ huynh xúc động khi các em bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn

Nhiều học sinh lần đầu tiên nói lời cảm ơn, lần đầu tiên xin lỗi, và cũng là lần đầu tiên bày tỏ tình cảm với cha mẹ một cách trọn vẹn. Không khí sân trường gần như lắng lại với những giọt nước mắt hạnh phúc của phụ huynh lẫn học sinh.

Trong nghi thức tri ân thầy cô – những người đã tận tâm dìu dắt, truyền đạt kiến thức và đồng hành cùng các em trong suốt những năm tháng học tập. Những bó hoa được trao tận tay thầy cô thay cho lòng biết ơn và sự kính trọng của học sinh trước ngày rời ghế nhà trường. Đại diện học sinh khối 12 gửi lời tri ân thầy cô, đồng thời thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho cộng đồng trong tương lai.

Học sinh tri ân thầy cô trong buổi lễ

Một trong những tiết mục ý nghĩa của buổi lễ là nghi thức thắp nến tuổi 18. Ngọn nến được thắp sáng tượng trưng cho hành trình mới của tuổi trưởng thành, nơi mỗi học sinh sẽ mang theo hành trang là trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Thầy Huỳnh Kim Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Trần Cao Vân, đại diện Ban Giám hiệu gửi lời chúc mừng, động viên và kỳ vọng đến các em học sinh trước kỳ thi quan trọng sắp tới. Mong muốn các em sẽ luôn giữ vững niềm tin, không ngừng nỗ lực, phát huy những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp dưới mái trường Trần Cao Vân để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Thầy Huỳnh Kim Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Trần Cao Vân

Là hoạt động mang đậm dấu ấn của trường, Lễ Tri ân và Trưởng thành là dịp để học sinh của Trần Cao Vân nói lời yêu thương, nuôi dưỡng lòng biết ơn và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. "Những giá trị ấy sẽ trở thành hành trang quý giá để các em tự tin bước tiếp trên chặng đường phía trước", thầy Huỳnh Kim Tuấn chia sẻ.

Trường THCS và THPT Trần Cao Vân là hệ thống giáo dục ngoài công lập uy tín và chất lượng hàng đầu tại TPHCM. Trường có 5 cơ sở khang trang, hiện đại với hơn 5000 học sinh theo học.

Năm học 2026 – 2027, nhà trường tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 12 với các loại hình lớp học: hai buổi, bán trú, bán nội trú và nội trú; nhận chuyển trường tất cả các khối lớp.

Phương thức tuyển sinh gồm: Học sinh đăng kí vào lớp 6 chỉ cần nộp chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc phiếu xác nhận kết quả học tập cuối năm. Đối với lớp 10, học sinh không phải thi tuyển, chỉ cần tốt nghiệp THCS và nộp học bạ cấp 2 để làm thủ tục nhập học.

Thời gian phát và nhận hồ sơ từ ngày 12/5/2026. Thời gian học hè từ 29/6 đến 26/7/2026. Học chính thức từ ngày 3/8/2026.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Hotline: 0902.611.511 - 0939. 196. 371

- website: https://thpttrancaovan.edu.vn/

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