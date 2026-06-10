Câu nói của thầy giáo trong buổi học cuối khiến học sinh nghẹn ngào trước kỳ thi

Đoạn clip ghi lại những lời dặn dò chân thành của thầy giáo trong buổi học cuối trước kỳ thi tốt nghiệp THPT khiến nhiều người xúc động.

Trong video, người thầy mở đầu bằng câu nói: “Nếu nói về sự “ích kỷ” thì tất cả mọi người làm Toán phải trên 5 giùm thầy” . Sau đó, thầy gửi gắm những điều thực sự mong muốn dành cho học trò của mình.

“Nếu nói về lòng nhân từ thầy mong tất cả đều đỗ vào đại học mà mình mong muốn”, người thầy nói.

Thầy giáo cũng mong học trò luôn giữ gìn sức khỏe, vì không có sức khỏe thì không làm được gì. Không dừng lại ở kỳ thi trước mắt, những lời dặn dò còn hướng tới hành trình dài phía sau cánh cổng trường phổ thông. Thầy nhắc học sinh chuẩn bị tâm thế vững vàng để đối diện với những thử thách của cuộc sống, của việc học tập và công việc sau này.

Lời chia sẻ của thầy giáo trong buổi học cuối cùng. (Clip: NVCC)

Thầy giáo căn dặn học sinh trước khi làm bất cứ việc gì cũng cần suy nghĩ thật kỹ, không nóng vội hay hấp tấp, bởi mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến chặng đường phía trước. Không có những bài diễn văn dài, những lời chia sẻ ngắn gọn nhưng chân thành ấy lại khiến nhiều học sinh nghẹn ngào khi nghe lại.

Người đăng tải clip là Đặng Ngọc Trân - Học sinh lớp 12A12 Trường THPT Hiệp Bình. Nữ sinh nói ban đầu em chỉ quay lại để lưu giữ làm kỷ niệm của lớp trong những ngày cuối cấp.

“Sau khi xem lại video và chỉnh sửa, em thấy những lời thầy nói rất ý nghĩa nên muốn chia sẻ để các bạn học sinh khác cũng có thêm động lực trước kỳ thi”, Trân kể.

Lắng nghe những lời tâm sự của thầy, không chỉ riêng Trân mà nhiều bạn trong lớp đều xúc động. Khoảnh khắc ấy khiến cả lớp nhớ lại những buổi học đã cùng nhau trải qua suốt 3 năm THPT.

Trong mắt học trò, người thầy xuất hiện trong đoạn clip giản dị, gần gũi và luôn mang đến cảm giác thân quen cho học sinh.

“Thầy rất hay cười. Mỗi khi lớp chưa tập trung hoặc còn nói chuyện riêng, thầy thường kể những câu chuyện về cuộc sống, về những khó khăn mình từng trải qua để nhắc nhở và động viên tụi em cố gắng hơn”, Trân nhớ lại.

Đối với Ngọc Trân, những lời dặn dò trong buổi học cuối không chỉ là lời động viên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn là hành trang cho chặng đường trưởng thành phía trước.

“Em hiểu rằng những điều thầy nói đều xuất phát từ trải nghiệm và những vất vả mà thầy từng đi qua. Mỗi câu nói đều khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em muốn lấy áp lực làm động lực để cố gắng hơn, vượt qua chính mình trong kỳ thi sắp tới” , Trân tâm sự.