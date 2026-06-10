Hơn 1,2 triệu sĩ tử hoàn tất thủ tục, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đến hơn 2.500 điểm thi toàn quốc để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026, chiều 10/6.

Từ đầu giờ chiều, tại các điểm thi trên cả nước, hàng triệu sĩ tử cùng phụ huynh có mặt từ sớm để xem sơ đồ phòng thi, kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh và nghe phổ biến quy chế thi.

Tại Hà Nội, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ở điểm thi THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), từ 13h, hàng trăm thí sinh có mặt để làm thủ tục dự thi trong không khí nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng.

Theo bà Lê Thúy Quỳnh, Phó điểm trưởng điểm thi THCS Nguyễn Trường Tộ, điểm thi năm nay bố trí 33 phòng thi chính thức, 1 phòng thi dự phòng và 1 phòng chờ, phục vụ 792 thí sinh dự thi. Điểm thi huy động 74 cán bộ coi thi và 14 cán bộ giám sát để bảo đảm công tác tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Không khí tại các điểm thi trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. (Ảnh: Minh Đức)

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) nhiều thí sinh có mặt từ sớm để tìm phòng thi, kiểm tra số báo danh và thông tin cá nhân.

Khoảnh khắc các sĩ tử xem sơ đồ phòng thi, chuẩn bị bước vào phòng làm thủ tục dự thi.

Thí sinh được đội tình nguyện viên hỗ trợ vào điểm thi làm thủ tục.

Những gương mặt hồi hộp xen lẫn quyết tâm của sĩ tử trước kỳ thi quan trọng sau 12 năm học.

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh kiên nhẫn chờ con hoàn tất thủ tục, gửi những lời dặn dò và động viên trước kỳ thi quan trọng. Trong khi đó, lực lượng tình nguyện viên và các lực lượng chức năng túc trực, hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ giữ gìn trật tự và bảo đảm giao thông khu vực điểm thi thông suốt.

Em Lê Thúy Quỳnh, học sinh trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội), không giấu được sự hồi hộp trước kỳ thi quan trọng sau 12 năm học tập. Nữ sinh tranh thủ kiểm tra lại giấy tờ, xem sơ đồ phòng thi và lắng nghe những lưu ý từ cán bộ coi thi để chuẩn bị tốt nhất cho các môn thi bắt đầu từ sáng hôm sau.

Quỳnh cho biết em đăng ký nguyện vọng 1 vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền để theo đuổi lĩnh vực truyền thông. Trong những ngày cuối trước kỳ thi, em chủ yếu ôn tập lại kiến thức trọng tâm, rà soát các công thức nền tảng thay vì học thêm nội dung mới. “Em chỉ tự tin khoảng 30% thôi, nhưng em sẽ cố gắng giữ tâm lý thoải mái, bình tĩnh và làm bài hết khả năng của mình”, Quỳnh nói.

Tại TP.HCM năm nay có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó gồm 134.921 thí sinh đang học lớp 12, 7.978 thí sinh tự do. Tổng số điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là 246 điểm thi, với tổng cộng 6.060 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Mỗi điểm thi đều được bố trí các phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Thành phố có 93 thí sinh được miễn tất cả các bài thi tốt nghiệp, 1.703 thí sinh được miễn bài thi môn Ngoại ngữ.

Chiều 10/6, cơn mưa lớn ngờ đổ xuống nhiều khu vực TP.HCM đúng thời điểm hàng trăm nghìn thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thitốt nghiệp THPT năm 2026, khiến nhiều em phải đội mưa đến trường.

Hình ảnh ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn).

Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều em vẫn có mặt từ sớm để xem phòng thi, kiểm tra số báo danh và chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi quan trọng.

Trong cơn mưa nặng hạt đội hình tình nguyện đã chuẩn bị sẵn ô, áo mưa và hướng dẫn thí sinh di chuyển vào khu vực làm thủ tục.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Trương Vương làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Lương Ý)

Năm nay, TP.HCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó gồm 134.921 thí sinh đang học lớp 12, 7.978 thí sinh tự do.

Trong tổng số các môn đăng ký dự thi, ngoài hai môn bắt buộc là Văn, Toán, môn tự chọn có môn Ngoại ngữ là có nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhất (65.475 thí sinh, chiếm 45,82% thí sinh đăng ký dự thi), môn Lý đứng thứ hai (64.162 thí sinh, chiếm 44,9% thí sinh đăng ký dự thi).

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay.

Để phục vụ kỳ thi, cả nước bố trí hơn 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi, huy động đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng công an, y tế, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Kỳ thi năm nay cũng ghi nhận nhiều dấu mốc đặc biệt. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo mô hình 34 tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, toàn bộ công tác thi từ in sao đề, coi thi đến chấm thi được triển khai thống nhất theo địa giới mới.

Về hình thức thi, thí sinh dự thi 4 môn gồm hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong đó, Ngữ văn là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 1.208.356 em, tiếp đến là Toán với 1.204.180 em. Ở nhóm môn tự chọn, Lịch sử dẫn đầu với 570.800 thí sinh, Vật lý có 389.630 thí sinh, Ngoại ngữ có 347.455 thí sinh và Hóa học có 253.966 thí sinh.

Theo lịch thi, sáng mai 11/6, thí sinh làm bài thi Ngữ văn trong 120 phút; chiều cùng ngày thi môn Toán trong 90 phút. Sáng ngày 12/6, các em hoàn thành hai môn tự chọn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các địa phương hoàn thành công tác chấm thi và đối sánh kết quả trước ngày 28/6. Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 vào 8h ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.

Ngày làm thủ tục khép lại, phía trước hơn 1,22 triệu thí sinh là ba buổi thi quan trọng sau 12 năm đèn sách. Những ánh mắt lo lắng, sự động viên của gia đình và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các lực lượng làm thi đang tạo nên bức tranh đặc biệt của mùa thi tốt nghiệp THPT có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.