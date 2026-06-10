Phát hiện nam sinh từng cố tình nộp giấy trắng để được 0 điểm nay thi lại đại học, tuyên bố: "Tôi muốn làm giáo viên"

Người đàn ông Trung Quốc từng cố tình đạt điểm 0 trong kỳ thi đại học, nhưng sau đó quyết tâm làm lại từ đầu để theo đuổi con đường học vấn.

Sáng 7/6, tại một điểm thi đại học ở tỉnh An Huy (Trung Quốc), Từ Mạnh Nam lặng lẽ xếp hàng cùng các thí sinh trẻ tuổi để bước qua cổng kiểm tra an ninh và vào phòng thi.

Ở tuổi 37, anh là một trong những thí sinh đặc biệt nhất của kỳ thi năm nay tại Trung Quốc. Gần hai thập kỷ trước, Từ Mạnh Nam từng gây chú ý khi cố tình bỏ trắng bài thi đại học với mục đích đạt điểm 0 để bày tỏ quan điểm về giáo dục. Lần này, anh trở lại phòng thi với một mục tiêu hoàn toàn khác: trở thành giáo viên.

Phút bốc đồng của nam sinh 18 tuổi

Năm 2008, khi bước vào kỳ thi đại học, Từ Mạnh Nam chỉ ghi tên, số báo danh rồi viết những suy nghĩ của mình về các vấn đề giáo dục, xã hội lên bài thi. Anh hy vọng việc cố tình đạt điểm 0 sẽ thu hút sự chú ý của dư luận đối với những chủ đề mà mình quan tâm. Kết quả, do gần như bỏ trắng một số môn thi, anh chỉ đạt tổng cộng 143/750 điểm.

Tuy nhiên, kế hoạch gây tiếng vang không mang lại kết quả như mong muốn. Điều anh nhìn thấy rõ nhất sau kỳ thi là sự thất vọng trong ánh mắt của cha mẹ.

Từ Mạnh Nam trong thời gian làm công nhân nhà máy

Từ Mạnh Nam từng muốn quay lại trường để học lại nhưng không nhận được sự đồng ý của gia đình. Sau đó, anh bắt đầu chuỗi ngày dài làm công nhân tại các nhà máy. Cuộc sống mưu sinh cuốn anh vào vòng quay cơm áo, rồi kết hôn, sinh con và trải qua đổ vỡ hôn nhân.

Nhiều năm trôi qua, câu chuyện về "thí sinh 0 điểm" vẫn thường được nhắc lại trên truyền thông Trung Quốc. Mỗi lần như vậy, anh lại càng cảm thấy tiếc nuối về quyết định của tuổi trẻ.

Năm 2017, khi đã 28 tuổi và có một khoản tiền tiết kiệm nhất định, Từ Mạnh Nam quyết định thay đổi cuộc đời. "Tôi chợt nhận ra mình vẫn rất yêu việc học", anh kể.

Một năm sau, anh thi đỗ vào một trường cao đẳng nghề tại An Huy, theo học ngành Báo chí và Truyền thông. Sau đó, anh tiếp tục thi liên thông lên đại học, theo học ngành Báo chí tại Học viện Nghệ thuật An Huy và tốt nghiệp năm 2023.

Khoảng thời gian trên giảng đường giúp anh tìm lại những gì đã đánh mất. Dù lớn hơn bạn học khoảng một thập kỷ, Từ Mạnh Nam nhanh chóng hòa nhập với tập thể, học tập chăm chỉ, tham gia nhiều hoạt động và được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng.

Một người bạn học nhớ lại: "Dù hơn tuổi nhưng cậu ấy rất gần gũi, học hành nghiêm túc và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người".

Từ Mạnh Nam từng tránh nhắc tới câu chuyện "0 điểm đại học" vì cảm thấy xấu hổ. Để trang trải cuộc sống và nuôi con, anh làm thêm bằng cách sản xuất các video hoạt hình ngắn trong khi vẫn duy trì việc học.

"Nhìn lại 35 năm cuộc đời, 5 năm đại học là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tôi cảm thấy mình đã tìm lại được chính mình", anh tâm sự.

Từ Mạnh Nam tốt nghiệp đại học

Nỗ lực mỗi ngày để theo đuổi giấc mơ mới

Sau khi tốt nghiệp đại học, Từ Mạnh Nam không dừng lại con đường học vấn.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, từ tháng 9/2025, anh duy trì cường độ học tập hơn 10 giờ mỗi ngày. Chương trình đào tạo giáo viên mà anh hướng tới thường yêu cầu khoảng 600/750 điểm và không đặt ra giới hạn tuổi tác quá nghiêm ngặt.

"Miễn là điểm đủ cao thì vẫn có cơ hội được tuyển chọn. Tôi cũng đã tìm hiểu từ phía các trường và được biết nếu hoàn thành chương trình đào tạo thuận lợi, khả năng trở thành giáo viên trường công lập là rất lớn", anh nói.

Trong quá trình ôn thi, Từ Mạnh Nam thường xuyên phát livestream cảnh học tập để cư dân mạng cùng theo dõi. Anh cho biết bản thân vốn khá tự giác, mỗi ngày chỉ tập trung học, hầu như không xem bình luận trong lúc phát sóng. Sau khi kết thúc buổi học, anh mới đọc phản hồi và quay video giải đáp những thắc mắc của người xem.

Từ Mạnh Nam tiếp tục ôn thi để trở thành giáo viên

Từ Mạnh Nam cho biết tổng chi phí ôn thi trực tuyến, bao gồm cả lệ phí đăng ký dự thi, chỉ khoảng 500 NDT (gần 2 triệu đồng). Toàn bộ khoản tiền này được trích từ tiền tiết kiệm cá nhân.

Ngay cả khi không đạt kết quả như mong muốn, anh vẫn cảm thấy những tháng ngày ôn tập vừa qua vô cùng ý nghĩa.

"Trước đây tôi học khối khoa học tự nhiên, còn lần này chọn chính trị, lịch sử và địa lý. Những môn học đó giúp tôi hiểu hơn về nhân văn và xã hội. Khác với năm 2008 khi tôi chán ghét việc học, lần này tôi thực sự cảm thấy hứng thú và học được rất nhiều điều", người đàn ông 37 tuổi chia sẻ.

Không chỉ vậy, những kiến thức mới còn giúp anh hướng dẫn con học tập tốt hơn. "Ngay cả khi không thi đỗ, tôi vẫn có thể sử dụng những kiến thức đó để tham gia các hoạt động dạy học tình nguyện. Bằng cách nào đó, tôi vẫn có thể thực hiện mong muốn cống hiến cho giáo dục", anh nói.

Theo Toutiao