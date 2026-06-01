Nhân đề thi Văn THPT 2026: Máy in Gutenberg vừa giải phóng tri thức, vừa là cỗ máy lan truyền fake news đầu tiên của nhân loại

Đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2026 kể về Johannes Gutenberg và thứ ông giải phóng năm 1440: tri thức thoát khỏi tay giới tu sĩ, sách tràn xuống đường phố, dân trí bùng nổ. Nhưng cùng cỗ máy đó, cùng tốc độ đó, một cuốn sách khác cũng được in ra và phát tán khắp châu Âu khiến khoảng 90.000 người bị giam giữ.

Máy in không chỉ khuếch đại điều tốt. Nó là cỗ máy khuếch đại thông tin sai lệch đầu tiên trong lịch sử và kết quả vô cùng tàn khốc. Trong các phim lấy bối cảnh trung cổ, thường nhắc tới phong trào "săn phù thủy" (witch hunt) - và đó chính là mặt tối của máy in Gutenberg.

Trước khi có máy in, tin đồn nhảm không thể đi quá xa

Trước năm 1440, tin đồn tồn tại nhưng không sống lâu. Một câu chuyện bịa đặt muốn lan từ thành phố này sang thành phố khác phải truyền mồm, đi bằng chân người, mất nhiều tuần, và thường biến dạng hoặc tắt lịm dọc đường. Không có gì đủ sức đưa cùng một thông điệp đến hàng triệu người cùng lúc.

Máy in thay đổi điều đó hoàn toàn. Lần đầu tiên trong lịch sử, một thông tin, đúng hay sai, có thể được in ra hàng trăm bản giống hệt nhau, phân phối đến hàng chục thành phố và đọc bởi hàng nghìn người không quen biết nhau. Thứ quyền lực đó trước đó chỉ thuộc về Giáo hội và các vương triều.

Và rất nhanh sau khi máy in xuất hiện, quyền lực của nó mau chóng bị lạm dụng theo cách đen tối.

Cuốn sách nguy hiểm nhất châu Âu

Năm 1484, Pope Innocent VIII ký sắc lệnh giao cho hai tu sĩ Dòng Đa Minh là Heinrich Kraemer và Johann Sprenger nhiệm vụ điều tra và truy bắt phù thủy khắp châu Âu. Hai năm sau, năm 1486, cả hai cho ra đời cuốn Malleus Maleficarum, tiếng Latin nghĩa là "Chiếc búa săn phù thủy".

Trông qua thì đây là một tài liệu pháp lý nghiêm túc. Có dẫn chứng thần học dày đặc, có chữ ký của Giáo hoàng ở trang đầu, có văn phong học thuật đàng hoàng. Nội dung thì quy kết phụ nữ, đặc biệt là những người biết về thảo mộc hay chữa bệnh dân gian, là những người dễ bị quỷ cám dỗ nhất. Sách mô tả chi tiết cách nhận diện phù thủy, cách thẩm vấn, và cách trừng phạt.

Nếu không có máy in, cuốn sách này có thể chỉ là một bản thảo lưu trong thư viện nào đó. Nhưng với máy in Gutenberg đang lan nhanh khắp châu Âu, Malleus Maleficarum được tái bản hơn 20 lần và dịch ra nhiều thứ tiếng. Các nhà nghiên cứu của Viện Santa Fe, sau khi phân tích dữ liệu lịch sử và công bố trên tạp chí học thuật Theory and Society, xác nhận điều này bằng số: cứ mỗi lần cuốn sách được in thêm một đợt mới, số vụ xét xử phù thủy tại các thành phố châu Âu lại tăng lên rõ rệt. Các thành phố không tự nghĩ ra chuyện này, họ đọc sách, nhìn láng giềng làm và làm theo.

Kết quả của cả làn sóng đó: từ năm 1450 đến 1700, khoảng 90.000 người bị đưa ra xét xử vì tội phù thủy. Gần một nửa bị xử tử.

Đây không phải mê tín dân gian tự nhiên nổi lên. Đây là thông tin sai lệch được in hàng loạt, được Giáo hoàng đứng tên bảo chứng, và được máy in đưa đến khắp nơi trước khi bất kỳ ai có thể phản bác.

Khi xã hội hoảng sợ và bắt đầu kiểm soát máy in

Đề thi đã nhắc đến phản ứng của Đế quốc Ottoman ở đoạn 6, nhưng châu Âu cũng không yên ổn gì hơn.

Năm 1557, vua Mary I của Anh cấp cho Stationers' Company, một hiệp hội nhà in, độc quyền toàn bộ hoạt động xuất bản tại Anh. Đổi lại, tổ chức này có quyền khám xét bất kỳ nhà in nào, tịch thu sách không được cấp phép, và quyết định ai được làm nghề in. Về hình thức là bảo vệ quyền lợi ngành nghề, về thực chất là kiểm duyệt được thể chế hóa.

Còn ở Ottoman, câu chuyện còn triệt để hơn. Từ khoảng năm 1485, in ấn bằng chữ Ả Rập và chữ Thổ bị cấm hoàn toàn đối với người Hồi giáo. Các cộng đồng thiểu số như người Do Thái, Armenia và Hy Lạp vẫn được phép in bằng ngôn ngữ riêng của họ, nhưng ngôn ngữ của đế quốc thì không. Mãi đến năm 1727, tức là chậm hơn châu Âu khoảng 250 năm, Sultan Ahmed III mới cho phép mở nhà in chữ Ả Rập và Thổ đầu tiên. Đề thi đã chỉ ra hậu quả: trong khi châu Âu bùng nổ về dân trí và khoa học, Ottoman dần chìm vào trì trệ.

Chuyện đó liên quan gì đến bây giờ?

Những cuộc tranh luận hôm nay về AI, về việc ai được phép dùng, nguy cơ tin giả tràn lan, có nên kiểm soát hay không, đều là những câu hỏi mà thế kỷ 15 đã hỏi về máy in, chỉ là chậm hơn và ít người thấy hơn.

Năm 1440 là lần đầu tiên nhân loại có công cụ nhân bản nội dung nhanh hơn khả năng kiểm soát của bất kỳ ai. Bây giờ là lần thứ hai, nhưng thay vì hàng trăm bản in mỗi ngày thì là hàng triệu đoạn văn, hình ảnh và video mỗi giây.

Máy in cuối cùng được thuần hóa không phải bằng cách cấm, mà bằng cách xây dựng xung quanh nó những thứ giúp người đọc không bị lừa: báo chí có biên tập, tiêu chuẩn nghề nghiệp, và một xã hội dần học được cách đọc phê phán để tự phân biệt cái gì là thật.

Câu hỏi của thế kỷ 15 là ai được phép in. Câu hỏi của bây giờ là ai chịu trách nhiệm về những gì AI tạo ra, và liệu xã hội có xây dựng được khả năng tự bảo vệ trước khi thiệt hại tích lũy quá lớn hay không.

Lịch sử không cho câu trả lời sẵn. Nhưng nó nhắc một điều: công nghệ khuếch đại cả điều tốt lẫn điều xấu theo cùng một tốc độ, và khoảng cách giữa hai thứ đó không nằm ở công nghệ mà nằm ở con người.