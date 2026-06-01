3 thói quen tưởng vô hại nhưng lại là dấu hiệu của EQ thấp

Những người có EQ thấp thường không nhận ra điều này.

Trong các cuộc trò chuyện về trí tuệ cảm xúc (EQ), nhiều người thường nghĩ đến những biểu hiện khá rõ ràng như nóng nảy, thiếu kiểm soát cảm xúc hay thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với người khác. Tuy nhiên, trên thực tế, EQ thấp không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới những hình thức dễ nhận biết như vậy.

Có những thói quen diễn ra hằng ngày, tưởng chừng vô hại, thậm chí được nhiều người xem là bình thường; nhưng nếu lặp lại trong thời gian dài, chúng có thể phản ánh một điểm chung: người đó đang gặp khó khăn trong việc nhận biết cảm xúc của người khác và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp.

Điều đáng nói là những người có EQ thấp thường không nhận ra điều đó. Họ tin rằng mình chỉ đang sống thật, cư xử tự nhiên hoặc đơn giản là thể hiện tính cách cá nhân. Trong khi đó, những người xung quanh lại dần cảm thấy khó chịu, mệt mỏi hoặc muốn giữ khoảng cách.

Luôn chen ngang khi người khác đang nói

Đây là một thói quen rất phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ.

Trong nhiều cuộc trò chuyện, có những người gần như không thể chờ người khác nói hết câu. Khi đối phương vừa mở đầu câu chuyện, họ đã lập tức chen vào để bổ sung ý kiến, kể trải nghiệm của bản thân hoặc đưa ra quan điểm riêng.

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Nhiều người cho rằng đó là biểu hiện của sự nhiệt tình hoặc hứng thú với cuộc trò chuyện. Nhưng dưới góc độ giao tiếp, việc thường xuyên ngắt lời lại cho thấy một vấn đề khác: họ đang tập trung vào điều mình muốn nói hơn là điều người khác đang muốn truyền đạt.

Người có EQ cao thường hiểu rằng lắng nghe không đơn giản là im lặng chờ đến lượt mình nói. Đó còn là quá trình thực sự chú ý đến cảm xúc, suy nghĩ và thông điệp mà người đối diện đang chia sẻ.

Ngược lại, người có EQ thấp thường xem cuộc trò chuyện như một cơ hội để thể hiện bản thân. Họ không nhận ra rằng việc liên tục chen ngang khiến người khác có cảm giác không được tôn trọng hoặc không được lắng nghe đầy đủ.

Theo thời gian, điều này có thể khiến các mối quan hệ trở nên hời hợt hơn. Bởi ai cũng muốn được lắng nghe, nhưng không phải ai cũng muốn trò chuyện với một người chỉ chờ cơ hội để nói về chính mình.

Thích đưa ra lời khuyên ngay cả khi không ai yêu cầu

Khi ai đó kể rằng họ đang áp lực công việc, người có thói quen này sẽ nhanh chóng chỉ ra nên làm gì. Khi nghe một người bạn than phiền về chuyện tình cảm, họ lập tức phân tích đúng sai và đề xuất cách xử lý.

Thoạt nhìn, đây có vẻ là hành động xuất phát từ thiện ý. Tuy nhiên, nhiều người không nhận ra rằng không phải lúc nào người khác cũng cần lời khuyên.

Đôi khi, điều một người thực sự cần chỉ là được lắng nghe và thấu hiểu.

Người có EQ thấp thường gặp khó khăn trong việc phân biệt hai nhu cầu này. Họ cho rằng nếu mình có giải pháp thì nên nói ngay. Họ muốn sửa chữa vấn đề thật nhanh mà quên mất rằng cảm xúc cũng cần được công nhận trước khi được giải quyết.

Chính vì vậy, dù có ý tốt, họ vẫn dễ khiến người đối diện cảm thấy mình đang bị phán xét, bị chỉ dạy hoặc không được thấu hiểu.

Người có EQ cao thường đặt câu hỏi trước khi đưa ra lời khuyên. Họ quan tâm đến cảm xúc của người khác trước khi tập trung vào giải pháp. Và đôi khi, chính sự lắng nghe ấy lại mang đến giá trị lớn hơn bất kỳ lời khuyên nào.

Thường xuyên nói: “Tôi chỉ đùa thôi mà”

Hầu như ai cũng thích sự hài hước. Một cuộc trò chuyện có tiếng cười thường trở nên dễ chịu và gần gũi hơn. Tuy nhiên, có một ranh giới rất mong manh giữa hài hước và thiếu tinh tế.

Nhiều người có thói quen trêu chọc ngoại hình, hoàn cảnh, thu nhập hoặc những điểm nhạy cảm của người khác. Khi thấy đối phương không vui, họ lập tức giải thích rằng mình chỉ đang đùa.

Vấn đề nằm ở chỗ không phải trò đùa nào cũng vô hại.

Người có EQ thấp thường đánh giá mức độ phù hợp của một câu nói dựa trên cảm nhận của chính mình. Nếu họ thấy vui, họ mặc định người khác cũng nên thấy vui. Nếu họ không cảm thấy bị tổn thương, họ cho rằng người khác cũng không nên tổn thương.

Nhưng thực tế, mỗi người có trải nghiệm sống, hoàn cảnh và giới hạn cảm xúc khác nhau. Điều vô hại với người này có thể là nỗi tự ti hoặc áp lực của người khác.

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Người có EQ cao hiểu rằng sự hài hước không nên được xây dựng trên cảm giác khó chịu của người đối diện. Họ biết quan sát phản ứng của người khác và sẵn sàng dừng lại khi nhận thấy ai đó không thoải mái.

Đó không phải là sự nhạy cảm quá mức, mà là khả năng thấu hiểu cảm xúc – một trong những nền tảng quan trọng nhất của trí tuệ cảm xúc.

Nhiều người nghĩ rằng EQ là kỹ năng giao tiếp, khả năng ứng xử khéo léo hoặc biết cách tạo thiện cảm. Nhưng sâu xa hơn, EQ là khả năng nhận thức được rằng cảm xúc của người khác cũng quan trọng như cảm xúc của chính mình.

Những thói quen như chen ngang khi người khác đang nói, liên tục đưa ra lời khuyên không được yêu cầu hay dùng câu "tôi chỉ đùa thôi mà" để biện minh cho những lời nói thiếu tinh tế đều có một điểm chung: chúng xuất phát từ việc quá tập trung vào góc nhìn của bản thân.

Người có EQ cao không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Họ vẫn có thể mắc sai lầm trong giao tiếp. Tuy nhiên, điểm khác biệt là họ luôn sẵn sàng quan sát phản ứng của người khác, lắng nghe phản hồi và điều chỉnh cách cư xử của mình.