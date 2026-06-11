5km nghẹt thở đưa thí sinh kịp giờ thi tốt nghiệp của CSGT

Chỉ còn ít phút trước giờ làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một nam sinh ở Long Khánh đứng trước nguy cơ lỡ kỳ thi. Sự hỗ trợ kịp thời của CSGT đã giúp em đến điểm thi đúng giờ.

Phút cầu cứu giữa giờ cao điểm

Sáng 11/6, trong khi hàng chục nghìn thí sinh trên địa bàn Tp. Đồng Nai bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tâm trạng lo lắng xen lẫn cảm giác hồi hộp, một tình huống bất ngờ đã xảy ra tại phường Long Khánh. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), một nam sinh đã đến điểm thi đúng giờ, tránh nguy cơ bỏ lỡ kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách.

Trung tá Đỗ Xuân Bốn, cán bộ Trạm CSGT Suối Tre, hỗ trợ thí sinh Trần Văn Hạnh lên xe đặc chủng để nhanh chóng di chuyển đến điểm thi Trường THPT Long Khánh sáng 11/6.

Khoảng 6h45, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Suối Tre, Phòng CSGT Công an Tp. Đồng Nai đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để bảo đảm an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đúng lúc này, một người phụ nữ trong trạng thái vô cùng lo lắng chạy đến khu vực làm nhiệm vụ của tổ công tác để cầu cứu. Người phụ nữ cho biết là em Trần Văn Hạnh, thí sinh dự thi tại Trường THPT Long Khánh, hiện vẫn chưa có mặt tại điểm thi trong khi thời gian làm thủ tục vào phòng thi chỉ còn rất ít.

Nhận thấy đây là tình huống khẩn cấp, nếu chậm trễ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh, các cán bộ CSGT đã nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ.

Không chần chừ, tổ công tác sử dụng xe đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên, nhanh chóng di chuyển đến nhà em Trần Văn Hạnh trên đường Nguyễn Trãi để đón thí sinh. Sau khi xác định chính xác địa chỉ, các cán bộ CSGT lập tức đưa em đến điểm thi tại Trường THPT Long Khánh, vượt quãng đường khoảng 5km trong thời gian ngắn nhất.

Lực lượng CSGT Suối Tre sử dụng xe đặc chủng hỗ trợ nam sinh Trần Văn Hạnh đến điểm thi Trường THPT Long Khánh kịp giờ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cuộc chạy đua với thời gian diễn ra khẩn trương nhưng an toàn. Trong suốt hành trình, tiếng còi ưu tiên vang lên giữa buổi sáng đầu ngày như tiếp thêm hy vọng cho nam sinh đang đứng trước áp lực rất lớn.

Khi chiếc xe đặc chủng dừng trước cổng Trường THPT Long Khánh, tiếng trống trường cũng vừa vang lên báo hiệu thời điểm thí sinh tập trung làm thủ tục. Nam sinh nhanh chóng xuống xe, chạy vào khu vực thi và kịp hoàn tất các thủ tục theo quy định.

“Không để bất kỳ thí sinh nào lỡ kỳ thi vì sự cố ngoài ý muốn”

Chứng kiến khoảnh khắc ấy, nhiều phụ huynh có mặt tại điểm thi đã không khỏi xúc động trước hành động đầy trách nhiệm của lực lượng CSGT.

Giữa không khí khẩn trương của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng CSGT luôn túc trực trước các điểm thi để bảo đảm giao thông thông suốt và hỗ trợ thí sinh trong những tình huống phát sinh.

Trao đối với Người Đưa Tin, Thượng tá Trần Hữu Dũng, Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre, Phòng CSGT Công an Tp. Đồng Nai cho biết, thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đơn vị đã bố trí lực lượng tại các khu vực trọng điểm, chủ động hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong mọi tình huống phát sinh.

“Đối với lực lượng CSGT, việc hỗ trợ người dân nói chung và các em học sinh trong những thời điểm đặc biệt như kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng tôi. Khi nhận được thông tin một thí sinh có nguy cơ đến muộn, anh em cán bộ đã nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ với mong muốn không để em nào bị bỏ lỡ cơ hội dự thi vì những lý do khách quan”, Thượng tá Trần Hữu Dũng chia sẻ.

Thượng tá Trần Hữu Dũng cho biết thêm, Lãnh đạo Trạm luôn quán triệt tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi: "Khi nhận được thông tin có em học sinh đứng trước nguy cơ đến muộn, anh em đã khẩn trương hỗ trợ với mong muốn không để bất kỳ thí sinh nào đánh mất cơ hội dự thi chỉ vì những sự cố ngoài ý muốn".

Tại điểm thi Trường THPT Long Khánh, đại diện Hội đồng thi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT trong việc đồng hành cùng thí sinh.

Đại diện điểm thi cho biết việc em Trần Văn Hạnh có mặt đúng thời gian quy định nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT là một hình ảnh rất đẹp trong mùa thi năm nay.

"Kỳ thi là dấu mốc quan trọng đối với mỗi học sinh. Sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng chức năng đã giúp thí sinh giữ được cơ hội dự thi và ổn định tâm lý trước khi bước vào phòng thi. Đây là hành động rất ý nghĩa, thể hiện sự chung tay của toàn xã hội trong việc đồng hành cùng học sinh", đại diện điểm thi nhận xét.

Cán bộ CSGT phối hợp cùng lực lượng thanh niên tình nguyện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng điểm thi trong ngày đầu diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.



Là người trực tiếp điều khiển xe đặc chủng đến đón thí sinh, Trung tá Đỗ Xuân Bốn, cán bộ Trạm CSGT Suối Tre, nhớ lại thời điểm nhận được lời cầu cứu của phụ huynh.

“Khi nghe người phụ nữ chạy đến với tâm trạng lo lắng và hốt hoảng, sau khi chị lấy lại bình tĩnh và trình bày sự việc, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự lo lắng ấy. Lúc đó thời gian không còn nhiều nên anh em xác định phải hỗ trợ ngay. Điều vui nhất là khi đưa được em đến điểm thi an toàn và đúng giờ. Nhìn em chạy vào trường kịp lúc, chúng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt”, Trung tá Đỗ Xuân Bốn cho biết.

Theo các cán bộ làm nhiệm vụ, trong mỗi mùa thi, bên cạnh công tác điều tiết giao thông, hỗ trợ thí sinh gặp sự cố trên đường đến điểm thi luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé nhưng có thể tạo nên khác biệt rất lớn đối với tương lai của các em học sinh.

Kỷ niệm không quên trong mùa thi đặc biệt

Sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên, Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, em Trần Văn Hạnh vẫn chưa hết xúc động khi nhắc lại sự việc xảy ra vào buổi sáng cùng ngày.

“Lúc đó em rất hoảng vì sợ không kịp giờ thi. Khi thấy các chú CSGT đến hỗ trợ, em vừa bất ngờ vừa biết ơn. Trên đường đến trường em chỉ mong xe chạy thật nhanh để kịp làm thủ tục. Nếu không có sự giúp đỡ của các chú, có lẽ em đã gặp rất nhiều khó khăn. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm mà em không bao giờ quên”, em Hạnh chia sẻ.

Trong khi đó, mẹ của em Hạnh cho biết gia đình đã trải qua những phút giây vô cùng căng thẳng khi phát hiện con trai chưa thể đến điểm thi đúng thời gian dự kiến.

Với tinh thần đồng hành cùng sĩ tử, các lực lượng chức năng và đội hình tiếp sức mùa thi để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong ngày thi đầu tiên.

“Tôi lúc đó thật sự rất rối và chỉ biết chạy đến nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ. May mắn là các anh công an đã giúp đỡ rất tận tình, nhanh chóng. Khi thấy con vào được trường thi đúng giờ, tôi gần như bật khóc vì nhẹ nhõm. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các cán bộ CSGT”, phụ huynh xúc động nói.

Một hành trình chỉ dài khoảng 5km, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với một thí sinh đang đứng trước cánh cửa quan trọng của cuộc đời. Sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT Suối Tre không chỉ giúp một học sinh tránh nguy cơ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, luôn đồng hành và phục vụ nhân dân.

Giữa nhịp sống hối hả của buổi sáng ngày thi, tiếng còi xe ưu tiên hôm ấy không chỉ mở đường cho một thí sinh đến điểm thi đúng giờ, mà còn mở ra niềm tin về những hành động đẹp, nhân văn đang hiện hữu mỗi ngày trên các tuyến đường.