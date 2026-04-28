Sân bay Tân Sơn Nhất phát cảnh báo dịp lễ 30/4

Theo thông báo mới nhất từ ban quản lý sân bay Tân Sơn Nhất, nhà ga T3 mới đang đón lượng khách kỷ lục. Chỉ tính riêng trong ngày 25/4, nhà ga T3 đã phục vụ hơn 42.000 lượt khách, áp đảo hoàn toàn so với con số 30.000 lượt tại nhà ga T1 truyền thống. Sự chênh lệch lưu lượng này khiến ban quản lý sân bay phải phát đi khuyến cáo khẩn, nhắc nhở hành khách kiểm tra thật kỹ thông tin vé để tránh tình trạng đến nhầm nhà ga nội địa, dẫn đến nguy cơ phải di chuyển lòng vòng và lỡ chuyến bay một cách đáng tiếc.

Bước vào những ngày đỉnh điểm như 29/4 hay 3/5 sắp tới, sân bay dự kiến sẽ phải gồng gánh lên tới 770 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 130.000 lượt người qua lại. Đứng trước áp lực hạ tầng khổng lồ này, từ ngày 29/4 đến hết ngày 4/5, toàn bộ hệ thống sân bay sẽ chính thức áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 theo chỉ đạo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Điều này đồng nghĩa với việc các khâu soi chiếu an ninh, kiểm tra hành lý và giấy tờ tùy thân sẽ diễn ra vô cùng gắt gao, đòi hỏi hành khách phải tiêu tốn nhiều thời gian chờ đợi hơn hẳn so với ngày thường.

Để hành trình du lịch được trọn vẹn và không bị gián đoạn bởi cảnh xếp hàng rồng rắn, hành khách nên chủ động tận dụng các ứng dụng định danh và công nghệ nhận diện sinh trắc học khi làm thủ tục check-in. Hệ thống bảng điện tử thông tin chuyến bay tại cả hai nhà ga T1 và T3 hiện đã được sân bay tinh chỉnh lại, giúp những ai lỡ bước đi nhầm sảnh có thể nhanh chóng định hình hướng đi để xử lý kịp thời.

Song song đó, các hãng hàng không cũng đang tung tối đa nhân lực trực chiến tại các quầy thủ tục và cửa ra tàu bay, sẵn sàng giải quyết nhanh gọn những sự cố ngoài ý muốn như chậm hay hủy chuyến, nỗ lực duy trì luồng hành khách thông suốt nhất trong những ngày cao điểm nghẹt thở này.