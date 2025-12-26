Sai lầm trong ứng xử khiến bố mẹ dù có cố gắng mấy cũng không kết nối được với con cái

Trong quan niệm phổ biến, nhiều bậc phụ huynh cho rằng muốn con cái gắn bó thì cần chiều theo mong muốn của con, đáp ứng nhanh những yêu cầu để giữ con vui vẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít gia đình có con cái rất gần gũi, cởi mở với bố mẹ dù không hề được nuông chiều. Điều này đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: điều gì thực sự tạo nên sự gắn kết bền vững giữa bố mẹ và con cái?

Theo các lý thuyết tâm lý học phát triển, đặc biệt là thuyết gắn bó, sự gần gũi giữa cha mẹ và trẻ không đến từ việc thỏa mãn mọi nhu cầu, mà xuất phát từ cảm giác an toàn về mặt cảm xúc. Khi trẻ cảm nhận được rằng bố mẹ luôn lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu, các em sẽ chủ động chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và tìm đến bố mẹ trong những thời điểm khó khăn. Ngược lại, việc chiều chuộng quá mức có thể mang lại sự hài lòng nhất thời, nhưng không giúp trẻ xây dựng niềm tin lâu dài.

Một yếu tố quan trọng khác là sự nhất quán trong nguyên tắc nuôi dạy con. Những gia đình có ranh giới rõ ràng, quy tắc ổn định thường tạo cho trẻ cảm giác yên tâm. Trẻ hiểu điều gì được phép, điều gì không, và biết rằng bố mẹ là điểm tựa vững chắc. Sự rõ ràng này khác hoàn toàn với việc áp đặt hay kiểm soát, bởi nó đi kèm với giải thích và đồng hành, thay vì mệnh lệnh.

Bên cạnh đó, trẻ có xu hướng gần gũi hơn khi được tôn trọng như một cá thể độc lập. Việc bố mẹ cho phép con có cảm xúc riêng, suy nghĩ riêng, không ép buộc con phải “ngoan theo khuôn mẫu” giúp trẻ cảm thấy mình được công nhận. Sự tôn trọng này nuôi dưỡng mối quan hệ hai chiều, nơi trẻ không chỉ nghe lời mà còn tin tưởng.

Đặc biệt, cách bố mẹ phản ứng khi con mắc lỗi đóng vai trò quyết định. Nếu mỗi sai lầm đều đi kèm mắng mỏ, so sánh hoặc làm trẻ xấu hổ, trẻ sẽ dần thu mình và né tránh chia sẻ. Ngược lại, khi bố mẹ chọn bình tĩnh, hướng dẫn và cùng con tìm cách sửa sai, trẻ học được rằng tình yêu của bố mẹ không phụ thuộc vào việc con đúng hay sai.

Có thể thấy, sự gần gũi giữa bố mẹ và con cái không được xây dựng bằng sự chiều chuộng, mà bằng niềm tin, sự an toàn cảm xúc và tôn trọng lẫn nhau. Khi bố mẹ trở thành người đồng hành đáng tin cậy, con cái sẽ tự nhiên tìm đến, gắn bó và duy trì mối quan hệ bền chặt – không phải vì được nuông chiều, mà vì được yêu thương đúng cách.