Sinh viên Đại học Y Hà Nội nhận tin vui đặc biệt trước thềm năm mới

Những ngày cuối năm, khi sinh viên đang tất bật với lịch học, lịch thi và đủ thứ kế hoạch đón năm mới, một thông báo từ Trường Đại học Y Hà Nội đã khiến cộng đồng sinh viên không khỏi chú ý. Lần này không phải là lịch học mới hay quy định siết chặt nào mà là một tin vui đúng nghĩa， gắn liền với chiếc áo blouse quen thuộc của sinh viên y khoa.

Theo thông báo chính thức từ Nhà trường, mỗi sinh viên Đại học Y Hà Nội sẽ được trao tặng 01 áo blouse đồng phục. Đây là mẫu áo đã được Nhà trường phê duyệt sau khi Hội Sinh viên tổ chức cuộc thi thiết kế, chắt lọc những chi tiết nổi bật và phù hợp nhất từ các bài dự thi. Không chỉ đơn thuần là trang phục học tập, chiếc áo blouse này còn mang ý nghĩa biểu trưng cho y đức, tri thức và tinh thần cống hiến - những giá trị cốt lõi của người làm nghề y.

Việc trao tặng áo blouse được Nhà trường nhấn mạnh là nhằm hỗ trợ sinh viên thực hiện đúng quy định trang phục, đồng thời lan tỏa niềm tự hào khi khoác lên mình chiếc áo mang thương hiệu của ngôi trường y khoa lâu đời nhất Việt Nam. Mỗi sinh viên sẽ nhận được áo blouse đồng phục do Nhà trường trao tặng, không kèm theo bất kỳ khoản thu nào.

Chiếc áo blouse là biểu tượng của ngành Y (Ảnh: HMU)

Trong thông báo, Nhà trường cũng lưu ý rõ: sinh viên chỉ đăng ký theo hướng dẫn chính thức từ Phòng Công tác Học viên Sinh viên và Quản lý Ký túc xá, không tương tác với các đường link bên ngoài. Thời gian đăng ký được ấn định từ 26/12/2025 đến 04/01/2026, nhằm đảm bảo tiến độ cấp phát áo blouse cho sinh viên toàn trường.

Sau khi nhận áo, sinh viên được yêu cầu tuân thủ đúng quy định trang phục hiện hành của Trường Đại học Y Hà Nội. Theo đó, áo blouse cần được mặc đúng mẫu quy định, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng trong quá trình học tập, thực hành và tham gia các hoạt động chuyên môn. Trang phục đi kèm cũng phải phù hợp với môi trường y khoa, thể hiện sự nghiêm túc, chuẩn mực và tác phong nghề nghiệp của sinh viên ngành y.

Trước thông báo đặc biệt này, nhiều bạn sinh viên Y không giấu nổi sự vui mừng trong khi sinh viên trường khác tha hồ GATO: "Quá đã luôn trường ơi", "Tôi nhớ trong lời thề khi nhập trường trước đây có đoạn 'Tôi thề không làm hoen ố tấm áo choàng trắng, biểu tượng của nghề y mà tôi đã chọn suốt đời'", "Chỉ biết ước"...