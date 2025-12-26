Ai mới thật sự vô tâm trong câu chuyện này?

Nếu một ngày con cái rơi vào tình trạng nguy kịch, phản xạ đầu tiên của hầu hết cha mẹ hẳn là xót xa đến quặn lòng, thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ lại mạng sống non trẻ ấy. Không ít bậc cha mẹ thực sự nghĩ như vậy và cũng làm được như vậy.

Thế nhưng, vẫn có những người lớn vì nhiều lý do lại nảy sinh những suy nghĩ hoàn toàn khác trong thời khắc sinh tử ấy. Họ lo tiền viện phí có bị "lãng phí" không, lo con có để lại di chứng hay không, thậm chí còn cảm thấy bực bội vì con... ăn quá nhiều. Câu chuyện dưới đây, được chính người trong cuộc kể lại, đã khiến nhiều người không khỏi lạnh người khi đọc.

Trên trang Xiaohongshu (Trung Quốc), một cô gái chia sẻ rằng khi còn nhỏ, cô từng gặp tai nạn nghiêm trọng, suýt mất mạng vì ngộ độc khí than. Dù đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại, cảm giác uất ức và tủi thân vẫn còn nguyên vẹn.

Thời điểm đó, cô chỉ là một học sinh tiểu học, sống trong điều kiện nông thôn thiếu thốn. Mùa đông lạnh, việc tắm rửa rất bất tiện nên cô mang bếp than vào phòng tắm để sưởi ấm. Không gian kín khiến than cháy không hoàn toàn, sinh ra lượng lớn khí CO. Cô bắt đầu thấy choáng váng, tay chân mềm nhũn. Bằng chút ý thức cuối cùng, cô cố gắng bò ra khỏi bồn tắm và may mắn được mẹ phát hiện kịp thời. Dù được cứu sống, cô vẫn bị đau đầu kéo dài nhiều ngày, người mệt mỏi, khó chịu.

Ở vùng quê khi đó, điều kiện y tế hạn chế, bác sĩ thôn bản cũng không có cách điều trị hiệu quả. Mong muốn duy nhất của cô bé lúc ấy chỉ là được ăn chút hoa quả cho dễ chịu hơn. Trong nhà chỉ còn táo, cô chậm rãi ăn hết hai quả táo to, ngọt.

Cô bé ăn táo để cảm thấy thoải mái hơn sau khi bị ngộ độc khí than (Ảnh minh họa: Sohu)

Thế nhưng phản ứng của mẹ lại khiến cô tổn thương sâu sắc. Thay vì lo lắng cho sức khỏe của đứa con vừa thoát cửa tử, mẹ cô lại buột miệng trách: "Sao con ăn nhiều táo thế?". Câu nói ấy, với cô bé, chẳng khác nào một lời kết tội vì đã "tiêu tốn" thêm tài nguyên của gia đình.

Cha mẹ không phải lúc nào cũng tinh tế như chúng ta tưởng

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xót xa cho cô gái. Có người phân tích rằng, trẻ nhỏ ở độ tuổi ấy không thể diễn đạt chính xác mình đang đau ở đâu, mệt thế nào. Trong khi đó, ngộ độc khí than hoàn toàn có thể gây tổn thương não, và cơ thể thường tự thúc đẩy nhu cầu bổ sung vitamin C, B6 - những chất có nhiều trong hoa quả.

Nói cách khác, hai quả táo ấy không phải vì tham ăn mà là phản xạ sinh tồn của cơ thể. Thế nhưng, điều đau lòng là hành vi đó lại bị chính người lớn gần gũi nhất phán xét.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, trong giáo dục gia đình, không phải cha mẹ nào cũng đủ tỉnh táo và khéo léo. Nhiều người thực sự rất thương con, nhưng khi nhìn thấy con thoát chết vì một hành động "thiếu hiểu biết", phản ứng bật ra lại là trách mắng, thậm chí đánh đập như một cách trút nỗi sợ hãi và bất lực của chính họ.

Cũng cần nhìn nhận một thực tế rằng nếu ngày hôm đó người mẹ không tình cờ phát hiện con gái bị ngộ độc, hậu quả có thể đã không thể cứu vãn. Ở góc độ này, việc đứa trẻ còn sống sót cũng là nhờ sự can thiệp kịp thời của mẹ. Điều đó khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn, không đơn thuần là đúng sai, thương ghét.

Cha mẹ không phải lúc nào cũng tinh tế và chúng ta cần hiểu, thông cảm cho điều đó (Ảnh minh họa: Sohu)

Oán trách cha mẹ có phải lúc nào cũng công bằng?

Không ít người trẻ thường phàn nàn rằng mình lớn lên trong một môi trường giáo dục gia đình tệ hại. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, đôi khi chúng ta quá khắt khe khi nhìn lại cha mẹ mình, chỉ tập trung vào tổn thương cá nhân mà quên mất rằng, trong nhiều khoảnh khắc quyết định của cuộc đời, chính họ là người đã kéo chúng ta lại từ bờ vực.

Tương tự như việc nhiều người trách cha mẹ chọn sai ngành học, không nhìn thấy xu hướng thời đại, để rồi bản thân chật vật tìm việc sau khi ra trường. Nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh năm xưa, với nhận thức và điều kiện hạn chế, liệu chúng ta nếu là họ có làm tốt hơn không?

Khi đã là người trưởng thành, có lẽ điều cần thiết là học cách phân biệt rõ từng câu chuyện, từng hoàn cảnh. Không phải mọi tổn thương đều có thể bỏ qua, nhưng cũng không phải mọi sai sót của cha mẹ đều xuất phát từ ác ý.

Biết nhìn nhận, biết chọn lọc và biết ơn những gì xứng đáng được biết ơn, có lẽ đó mới là bài học khó nhất khi lớn lên.

Theo Sohu