Bức ảnh ăn sáng khiến cư dân mạng tranh cãi: Nhìn môi đứa trẻ đi bố mẹ ơi, đang có vấn đề kìa!

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh ăn sáng của cậu bé học lớp 6 đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt. Trong video, người mẹ hào hứng chia sẻ rằng bình thường bà nội sẽ lo cơm nước, nhưng hôm nay chị đích thân dậy sớm chuẩn bị và đặc biệt "thưởng" thêm cho con trai 3 cây xúc xích nướng.

Tuy nhiên, thay vì nhận được lời khen, người mẹ lại hứng chịu "cơn mưa" chỉ trích.

- Về diện mạo: Cậu bé trong video lộ rõ các dấu hiệu điển hình của "gương mặt VA" mức độ nặng (môi vểnh, răng hô, cằm tụt). Cư dân mạng cho rằng thay vì tẩm bổ vô tội vạ, gia đình nên đưa bé đi khám tai mũi họng ngay lập tức.

(Khái niệm "gương mặt VA" (adenoid face) hay bộ mặt phì đại tuyến V.A không còn xa lạ với các bậc cha mẹ hiện đại. Đây là hậu quả của việc trẻ bị viêm V.A quá phát dẫn đến ngạt mũi, phải thở bằng miệng kéo dài. Đặc điểm nhận dạng rất rõ ràng: xương hàm trên hẹp, răng hô, môi trên dày và cong lên, cằm lẹm và khuôn mặt dài ra, kém sắc. Nếu không được can thiệp sớm, cấu trúc xương mặt của trẻ sẽ bị biến dạng vĩnh viễn).

Bức ảnh khiến cư dân mạng hốt hoảng

Nhiều người để lại bình luận gay gắt dưới bức ảnh

- Về dinh dưỡng: Bữa sáng được cho là "tâm huyết" lại vô cùng nghèo nàn dưỡng chất. Ngoài một đĩa lớn giá đỗ và bắp cải luộc (loại rau rẻ tiền, ít năng lượng), món chính chỉ là 3 cây xúc xích - loại thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều phụ gia và ít giá trị dinh dưỡng thực tế. Không hề có thịt tươi, trứng hay sữa để đảm bảo protein cho một học sinh đang tuổi dậy thì.

Nhiều người bình luận gay gắt: "Con đã bị viêm V.A nặng thế kia còn cho ăn đồ nướng, đồ chế biến sẵn?", "Đây là sự lười biếng núp bóng tình thương, một bữa ăn không có chút protein tử tế nào".

Sự tận tụy cần đi kèm với kiến thức

Câu chuyện trên là hồi chuông cảnh tỉnh về "sự nhiệt tình cộng với thiếu hiểu biết" của một bộ phận phụ huynh.

Thứ nhất, dinh dưỡng quyết định sự tập trung. Một bữa sáng chất lượng cần cung cấp đủ Glucose và Protein để não bộ hoạt động bền bỉ suốt buổi sáng. Thực đơn nhiều tinh bột rỗng (như mì, cháo loãng) hoặc thực phẩm nhiều phụ gia (xúc xích, thịt nguội) dễ khiến đường huyết tăng nhanh rồi tụt nhanh, gây ra hiện tượng "say bột" (food coma). Đây là lý do nhiều học sinh dù ngủ đủ giấc nhưng vào lớp vẫn lờ đờ, buồn ngủ và tiếp thu kém.

Thứ hai, đừng nuôi con theo kiểu "tự cảm động". Việc cha mẹ dậy sớm nấu ăn là đáng quý, nhưng "nấu cái gì" mới quan trọng. Ép con ăn một đĩa rau khổng lồ và vài cây xúc xích rẻ tiền không giúp con cao lớn hay thông minh hơn. Ngược lại, việc bỏ qua các dấu hiệu bệnh lý (như thở miệng, mặt biến dạng) để tập trung vào việc ăn uống sai cách là một sự tắc trách nghiêm trọng.

Giáo dục và nuôi dưỡng con cái không chỉ cần trái tim nóng mà cần cả một cái đầu lạnh đầy kiến thức. Đừng lấy lý do "ngày xưa tôi cũng thế" để áp đặt lên thế hệ trẻ, bởi tiêu chuẩn sức khỏe và học tập hiện nay đã hoàn toàn khác biệt.

Nguồn: Sohu