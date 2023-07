Sai lầm khi nấu ăn được chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo làm chậm quá trình trao đổi chất

Trao đổi với trang She Finds, Norah Clark, chuyên gia dinh dưỡng và là đầu bếp giàu kinh nghiệm tại các khách sạn và nhà hàng trên toàn thế giới cho biết thực phẩm bị cháy xém hoặc bị cháy đen có khả năng làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn và dẫn đến tăng cân cùng nhiều vấn đề sức khỏe. Điều này là do nó tạo ra các hợp chất được gọi là sản phẩm cuối glycation tiên tiến (AGEs) có liên quan đến chứng viêm có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn.



Thực phẩm bị cháy khét có thể làm chậm quá trình trao đổi chất

Clark giải thích: "Sự trao đổi chất đề cập đến một loạt các quá trình hóa học xảy ra trong cơ thể chúng ta để chuyển hóa thức ăn và đồ uống thành năng lượng. Nó liên quan đến "sự phân hủy các chất dinh dưỡng, chẳng hạn như carbohydrate, protein và chất béo" để cung cấp năng lượng và duy trì các chức năng của cơ thể.

Sự trao đổi chất có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm tuổi tác, giới tính, di truyền, khối lượng cơ bắp, mức độ hoạt động thể chất và một số điều kiện y tế", cô nói thêm. Mặc dù chúng ta không thể thay đổi tuổi tác hoặc di truyền, nhưng có một số chiến lược hàng ngày chúng ta có thể thực hiện để giúp tăng cường trao đổi chất.

Clark nhấn mạnh: "Hoạt động thể chất thường xuyên và rèn luyện sức mạnh, cùng với chế độ ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc, có thể tác động tích cực đến tốc độ trao đổi chất". Và, khi nói đến một chế độ ăn uống cân bằng, điều quan trọng là tránh làm cháy hoặc khét thức ăn trong khi nấu.

Cô cho biết: "Một lỗi nấu ăn đáng ngạc nhiên có khả năng làm chậm quá trình trao đổi chất là thực phẩm bị cháy hoặc khét nhiều trong khi nấu. Khi thực phẩm bị đốt cháy hoặc khét thành than, nó tạo ra các hợp chất gọi là sản phẩm cuối cùng của glycation tiên tiến (AGEs)". AGEs có liên quan đến chứng viêm và stress oxy hóa trong cơ thể, cả hai đều có thể làm hỏng các chức năng trao đổi chất.

AGEs đã được chứng minh là can thiệp vào quá trình trao đổi chất bình thường và thúc đẩy tình trạng kháng insulin, điều này có thể dẫn đến tăng cân và giảm hiệu quả trao đổi chất. Ngoài ra, các hợp chất có hại được hình thành thông qua quá trình hóa than có thể làm tăng sản xuất các gốc tự do trong cơ thể, có khả năng gây tổn hại tế bào và tác động tiêu cực đến sức khỏe trao đổi chất tổng thể.

Vì vậy, có lẽ tốt nhất là bạn nên tránh đốt và làm cháy thức ăn của mình. Thay vào đó, Clark nói rằng điều quan trọng là áp dụng các phương pháp nấu ăn lành mạnh. Cô lưu ý: "Lựa chọn các kỹ thuật nấu ăn như hấp, luộc, rán hoặc nướng ở nhiệt độ thấp hơn để giảm thiểu sự hình thành AGEs. Những phương pháp này giúp giữ lại giá trị dinh dưỡng của thực phẩm đồng thời giữ được hương vị". Ngoài ra, cô nói rằng việc kết hợp nhiều thành phần giàu chất dinh dưỡng hơn vào công thức nấu ăn của bạn (như protein nạc, rau và ngũ cốc nguyên hạt) có thể hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất.

Nguồn và ảnh: She Finds, Healthline