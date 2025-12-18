Sai lầm chí mạng khi tiêu tiền

Chỉ thiếu một chút nữa là đủ đơn, đủ combo, đủ điều kiện khuyến mãi. Và bạn thêm vào giỏ một món không có trong kế hoạch ban đầu, với suy nghĩ rất quen: “mua thêm cho đỡ tiếc”. Ở khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy mình vừa tránh được một sự bỏ lỡ. Nhưng vài ngày sau, khi món đồ nằm im trong tủ, cảm giác tiếc mới thật sự xuất hiện.

Thói quen này phổ biến đến mức nhiều người không còn nhận ra mình đang tiêu tiền vì cảm xúc. Không phải vì cần, mà vì sợ bỏ lỡ giá tốt, sợ mất ưu đãi, sợ cảm giác “đã gần được rồi mà lại không”. Việc mua thêm trở thành một cách tự an ủi: thêm một món nhỏ để thấy quyết định mua sắm của mình trọn vẹn hơn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nhưng những món được mua thêm thường là những món ít được dùng nhất. Chúng không cấp thiết, không được cân nhắc kỹ, và vì thế rất dễ bị để quên. Tiền thì đã trả, nhưng giá trị sử dụng lại mờ nhạt. Cái “đỡ tiếc” ban đầu nhanh chóng biến thành “sao mình lại mua cái này”.

Điều đáng nói là hành động này không chỉ xảy ra một lần. Mỗi lần mua sắm, mỗi lần có khuyến mãi, mỗi lần sắp đủ điều kiện ưu đãi, bạn lại lặp lại phản xạ cũ. Những khoản tiền nhỏ tích tụ dần, còn sự tiếc nuối cũng tăng theo, dù lúc tiêu bạn không hề thấy mình làm gì sai.

Thực chất, mua thêm cho đỡ tiếc không phải là tiết kiệm, mà là đổi tiền lấy cảm giác yên tâm trong vài phút. Cảm giác đó trôi qua rất nhanh, còn món đồ và khoản tiền đã chi thì ở lại rất lâu. Khi nhìn lại, bạn không nhớ vì sao mình mua, chỉ nhớ rằng mình đã từng nghĩ nó là một quyết định hợp lý.

Tiết kiệm không nằm ở việc tránh cảm giác tiếc nhất thời, mà ở việc không để cảm xúc dẫn dắt hành vi mua sắm. Bởi vì có những thứ trông rất đáng mua ở thời điểm đó, nhưng thứ khiến bạn tiếc nhất lại chính là quyết định “mua thêm” ấy.