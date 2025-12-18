35 tuổi vẫn tiêu tiền kiểu này thì hỏng

Đây là lúc tiền bạc bắt đầu quyết định chất lượng sống, mức độ an toàn và cả quyền lựa chọn trong tương lai. Nếu vẫn giữ những kiểu chi tiêu dưới đây, vấn đề không nằm ở thu nhập cao hay thấp, mà ở cách tiền đang bị sử dụng sai chỗ.

1. Mọi cảm xúc đều giải quyết bằng tiền

Áp lực công việc, mệt mỏi gia đình, stress kéo dài và cách xả quen thuộc nhất là mua sắm, ăn uống, đi chơi, đổi không khí. Bản thân mỗi khoản chi không lớn, thậm chí còn được gọi là “tự thưởng xứng đáng”.

Nhưng khi mọi cảm xúc đều cần tiền để giải quyết, ví tiền sẽ không bao giờ có cơ hội nghỉ ngơi. Tháng nào cũng có một lý do hợp lý để tiêu, và tháng nào tiền tiết kiệm đều bị đẩy lùi lại phía sau. Vấn đề không phải là tiêu cho cảm xúc, mà là chỉ biết dùng tiền để xử lý cảm xúc.

Ảnh minh hoạ Pinterest

2. Không có ngân sách rõ ràng, chỉ tiêu theo cảm giác

Rất nhiều người 35 tuổi vẫn tiêu tiền theo kiểu “ước chừng”: thấy trong tài khoản còn tiền thì tiêu, thấy gần cuối tháng thì chùn tay lại. Không có con số cụ thể cho từng nhóm chi tiêu, cũng không thật sự biết tiền đang đi đâu.

Cách tiêu này khiến cảm giác tài chính lúc nào cũng bấp bênh. Không hẳn là thiếu tiền, nhưng luôn lo vì không kiểm soát được. Ở tuổi này, mù mờ về tiền bạc không còn là vô tư nữa, mà là đặt tương lai vào trạng thái may rủi.

3. Dùng thẻ tín dụng như tiền sẵn có

Thẻ tín dụng giúp cuộc sống dễ thở hơn, nhưng rất nhiều người đang dùng nó như thể đó là tiền của mình. Quẹt để chi tiêu thường ngày, trả góp cho những thứ không thật sự cần, rồi tự nhủ “tháng sau xoay được”.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Vấn đề là áp lực tài chính không biến mất, nó chỉ bị đẩy về phía trước. Khi thu nhập có biến động, sức khỏe đi xuống hoặc phát sinh chi phí lớn, toàn bộ sự thoải mái nhờ thẻ lập tức trở thành gánh nặng. 35 tuổi mà vẫn không phân biệt rõ giữa tiêu trước - trả sau và khả năng chi trả thật, thì rất dễ trượt dài.

4. Tiêu tiền để giữ hình ảnh hơn là phục vụ nhu cầu thật

Ăn uống theo nhóm cho đỡ lạc quẻ, mua sắm theo đồng nghiệp công ty, đổi đồ công nghệ vì ai cũng đổi. Nhiều khoản chi không xuất phát từ nhu cầu cá nhân, mà từ mong muốn hòa nhập và giữ hình ảnh.

Ở tuổi 35, khi trách nhiệm ngày càng nhiều, việc để người khác vô tình quyết định ví tiền của mình là một rủi ro lớn. Tiêu để không bị tụt lại có thể giúp thoải mái nhất thời, nhưng lại âm thầm bào mòn khả năng tích lũy cho chính cuộc sống của mình.

35 tuổi không cần giàu nhanh. Nhưng nếu vẫn tiêu tiền theo cảm xúc, theo cảm giác, theo người khác và theo tương lai vay mượn, thì rất khó để mọi thứ khá lên dù thu nhập có tăng bao nhiêu đi nữa.