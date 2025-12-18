Chuyện gì đây: Một đại gia Việt mở 3 siêu thị mỗi ngày, triền miên suốt hơn 1 tháng vẫn chưa dừng lại

Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, chuỗi siêu thị bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa Xanh (BHX) hiện có đến 2.529 cửa hàng, con số kỷ lục kể từ khi hoạt động. Tính từ cuối tháng 10 đến nay, BHX đã mở thêm 159 cửa hàng sau khoảng 1 tháng rưỡi, tức là trung bình mỗi ngày mở mới 3 cửa hàng.

Luỹ kế từ đầu năm, BHX của "đại gia" bán lẻ Nguyễn Đức Tài đã mở mới tổng cộng 759 cửa hàng, vượt xa mục tiêu 600 cửa hàng đề ra hồi đầu năm. Các cửa hàng mở mới trong khoảng 2 tháng trở lại đây chủ yếu tại khu vực tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên.

Chia sẻ tại buổi họp nhà đầu tư mới đây, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc MWG cho biết, BHX chọn Ninh Bình làm bàn đạp để Bắc tiến bởi đây là thị trường gần với Thanh Hóa đã triển khai, thuận tiện cho các hoạt động phân phối. Tuy nhiên, Miền Bắc là thị trường mới, MWG sẽ mở rộng thận trọng thăm dò, sau đó sẽ đánh giá tính khả thi và thực hiện các công việc tiếp theo.

Ông Linh đánh giá hoạt động logistics ở miền Trung với dải đất dài là phức tạp hơn, song hiện tại đã triển khai được. Tổng Giám đốc MWG tự tin về hoạt động logistics ở miền Bắc sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhất là khi có lợi thế về hệ thống chuỗi kinh doanh ở tất cả các vùng.

Thời điểm đó, lãnh đạo MWG cho biết sẽ mở rộng thận trọng thăm dò do miền Bắc là thị trường mới, sau đó sẽ đánh giá tính khả thi và thực hiện các công việc tiếp theo. Tuy nhiên, tốc độ mở cửa hàng chóng mặt của BHX thời gian gần đây có thể là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp bán lẻ này đã tìm đúng công thức để chiếm lĩnh thị phần tại miền Bắc.

Tổng Giám đốc MWG đánh giá, xu hướng đang chuyển dịch từ kênh truyền thống sang hiện đại, là cơ hội cho BHX mở mới và chiếm lĩnh thị phần lớn hơn thời gian tới. “Năm 2026, BHX chưa có kế hoạch cụ thể nhưng việc mở mới là đương nhiên, không dưới số cửa hàng đã mở năm 2025”, ông Linh cho biết con số 1.000 cửa hàng trong năm tới là khả thi nhưng sẽ xem xét lại cụ thể.

Trước đó, trong buổi họp nhà đầu tư quý 2, lãnh đạo MWG cho biết 2026 sẽ là bản lề để BHX hiện thực hoá tham vọng mở mới 1.000 cửa hàng mỗi năm, hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD doanh thu trước 2030. Đây là mục tiêu không dễ dàng đạt được nhưng tốc độ mở mới cửa hàng như hiện nay vẫn mang đến không ít hy vọng cho nhà đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, Tổng Giám đốc MWG cho biết, mặc dù doanh thu chưa đạt nhưng lợi nhuận BHX khá ổn, lãi khoảng 200 tỷ trong quý 3, đồng thời khẳng định lợi nhuận của BHX năm nay không dưới 600 tỷ đồng. Tính đến hết quý 3/2025, BHX vẫn còn lỗ lũy kế khoảng 6.900 tỷ đồng.

Trước lo ngại của nhà đầu tư về việc BHX không kịp xóa lỗ lũy kế để IPO vào năm 2028, ông Linh xác nhận IPO là mục tiêu nhưng thời điểm sẽ tính toán kỹ lưỡng. Tổng Giám đốc MWG nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để niêm yết thì phải làm sao để xóa được toàn bộ phần lỗ lũy kế. Đây là một mục tiêu thách thức nhưng vẫn hoàn toàn khả thi.