Rượu thuốc: Hiểu đúng để sử dụng an toàn

Thời điểm thời tiết chuyển lạnh, Tết đến gần, rượu thường xuất hiện trong các bữa cơm sum họp của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận mỗi năm bệnh viện, đặc biệt là Khoa Hồi sức tích cực, vẫn tiếp tục nhận không ít ca ngộ độc rượu, trong đó có nhiều trường hợp liên quan đến rượu thuốc ngâm và sử dụng sai cách.

Theo Bệnh viện Y học cổ truyền Tuyên Quang, rượu thuốc là sự kết hợp giữa rượu và thuốc nhắm mục tiêu bổ sung cơ thể, vận hành khí huyết, giảm đau hoặc hỗ trợ điều trị một số bệnh lý. Rượu được tạo ra từ quá trình lên men các nguyên liệu tự nhiên như gạo nếp, tẻ nhạt, mía, mía đặc tính thuốc, rượu thường được dùng làm dung môi giúp chiết xuất hoạt chất từ dược liệu. Tùy từng bài thuốc, nồng độ rượu ngâm thường dao động 30-45 độ.

Tuy nhiên, rượu thuốc không phải ai cũng có thể sử dụng. Theo các chuyên gia y học cổ truyền, việc dùng rượu cần cơ sở thể hiện từng người, không nên dùng theo phong trào hoặc truyền miệng. Những đối tượng không nên sử dụng bao gồm người bệnh bệnh gan, dạ dày, tim mạch, tăng huyết áp, bệnh bảo vệ, động kinh; phụ nữ mang thai, đang cho con bú; người có cơ sở âm hư, nội nhiệt hoặc phản ứng với rượu.

Để hạn chế chế độ nguy cơ ngộ độc, khi ngâm rượu cần sử dụng đúng dược liệu, được sơ chế đúng cách và đúng loại; bình ngâm nên làm bằng thủy tinh hoặc gốm sứ đạt chuẩn, bảo quản nơi khô thoáng, thoáng mát, tránh ánh sáng.

Các bác sĩ khuyến khích, rượu thuốc không phải càng quý càng tốt, càng uống nhiều càng bổ sung. Hiểu đúng, dùng đúng và tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.