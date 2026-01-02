Rối loạn mỡ máu - nguy cơ âm thầm gây nhồi máu cơ tim ở người trẻ

Trong nhiều năm gần đây, bệnh tim mạch không còn là “đặc quyền” của người cao tuổi. Thực tế sẵn sàng lâm sàng được tìm thấy, trụ máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hóa sắc kỹ, trong đó rối loạn mỡ máu là một yếu tố nguy cơ cơ quan trọng nhưng thường bị bỏ qua.

Theo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), rối loạn mỡ máu là tình trạng mất cân bằng các thành phần lipid trong máu, bao gồm tăng cholesterol toàn phần, tăng LDL-cholesterol (mỡ xấu), HDL giảm-cholesterol (mỡ tốt) và tăng triglycerid. Diễn âm âm thanh thông thường, không có bằng chứng rõ ràng. Tuy nhiên, tích tụ kéo dài của mỡ xấu sẽ hình thành các mảng cỏ dại, làm hẹp hoặc tắc động mạch vành - nguyên nhân trực tiếp gây tăng máu cơ tim và tắc não.

Các bác sĩ tim mạch cho biết đã tiếp nhận nhiều trường hợp cơ cơ tim ở người trẻ. Điển hình là bệnh nhân nam 34 tuổi nhập viện ở tình trạng trụ máu cơ tim cấp, qua thăm khám chỉ ghi nhận một yếu tố nguy cơ duy nhất là rối loạn mỡ máu nhưng không được theo dõi, điều trị trước đó. Kết quả ảnh chụp vành vành cho thấy thu hẹp tới 90% động mạch vành, buộc phải khẩn cấp để tái sinh dòng máu nuôi tim.

Trường hợp này là lời cảnh báo rõ ràng: người trẻ, kể cả khi không có nhiều bệnh lý nền, vẫn có thể đối mặt với biến cố tim mạch béo phì dù chủ yếu là mỡ máu cao.

Các dấu hiệu cảnh báo xi măng cơ tim cần đặc biệt lưu ý bao gồm vũ khí đấm, cảm giác đè nặng sau xương ức, cơn đau lan lên vai, tay trái, cổ, hàm hoặc giảm; kèm khó thở, vã mồ hôi, nôn, chóng mặt. Ở trẻ nhỏ, người mắc sâu tò mò đường hoặc phụ nữ, triệu chứng có thể không điển hình, chỉ biểu hiện sự mệt mỏi hoặc khó thở thoáng qua.

Để phòng rối loạn mỡ máu và các biến cố tim mạch, bác sĩ khuyến khích người dân nên tầm soát lipid máu định kỳ từ sớm, điều chỉnh chế độ ăn, tăng cường vận động, tránh thuốc lá và tặng thủ điều trị khi đã được dự đoán. Kiểm soát chất lượng máu mỡ chính là chìa khóa bảo vệ trái tim và chất lượng cuộc sống lâu dài.