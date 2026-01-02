Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) vừa nhận và dũng thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nam 59 tuổi, ngoại tại phường Đông Triều, thiết bị dữ dữ liệu sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài.

Theo khai thác thần sử, khoảng ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện khớp xương và loại tự tiêm giảm đau không xác định, tiêm canxi và tiêm hỗ trợ thời gian. Sau đó, bệnh nhân đột ngột đau thượng vị liên tục, cơn đau VAS 6/10, cơn đau lan tăng kích, kèm buồn nôn và sốt. Dù vẫn tiếp tục sử dụng thuốc giảm đau tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, bệnh nhân mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp bắn X-quang và các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ dự đoán bệnh nhân thủy thủy lực rỗng, sốc nhiễm khuẩn do sử dụng thuốc giảm đau, cần can cường thần cấp cấp. Ca bệnh được tiến hành ngay sau đó. Sau dược thuật và 7 ngày điều trị, theo dõi tích cực tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Thận nhân tạo, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Thế Phương - Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, người trực tiếp cứu thuật cho bệnh nhân, bò dạ dày có thể làm nhiều nguyên nhân như viêm loét lành tính liên quan đến stress, chế độ ăn uống, sử dụng thuốc chống bão có chứa corticoid; ung thư; thương hoặc biến chứng sau các thủ thuật thủ công.

Các biểu hiện điển hình của dạ dày thường là cơn đau bụng dữ dội, cơn đột ngột dữ dội, cơn sốt, nôn nao, suy hô hấp, thậm chí là đau lan lên vai hoặc tấn công kích thích cơ động. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, người bệnh rất dễ rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ Phương cũng cảnh báo, trên thực tế, không có ít bệnh nhân ở nhiều tuổi tiểu dạ dày - tá tràng làm thói quen tự kê đơn, tự mua và sử dụng thuốc giảm đau kéo dài. Việc sử dụng thuốc có thể gây bệnh viêm lỗ tiến triển âm thầm và dẫn đến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến khích, khi có chứng đau kéo dài, dân dân cần đến cơ sở y tế để được thăm quan, dự đoán và kê đơn phù hợp; tuyệt đối không tự ý dùng thuốc. Đồng thời, duy trì đường sống khoa học, ăn uống lành mạnh và bổ sung chỉ định điều trị là cách hiệu quả để phòng chứa các chứng béo phì liên quan đến dạ dày.