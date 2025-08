Rosé dạo này mặc quần jeans đẹp đỉnh, nhìn thôi cũng thấy mát cả mùa hè

Trong khuôn khổ Deadline World Tour, thời trang của các thành viên luôn là tâm điểm truyền thông. Ngoài sân khấu, mới đây, Rosé còn liên tục khiến giới mộ điệu bấn loạn với street style quá sức tinh tế. Nếu các thành viên khác mê váy vóc nữ tính hoặc set đồ cá tính thì Rosé lại chọn quần jeans và biến chúng thành món đồ "vạn năng" để thay đổi diện mạo mỗi ngày.

Với Rosé, quần jeans không bao giờ chỉ đơn giản là quần jeans. Cô biến tấu kiểu dáng, chất liệu, thậm chí thử nghiệm những layer độc đáo để mang đến outfit vừa phóng khoáng, vừa mang dấu ấn cá nhân rõ rệt. Chỉ trong vài ngày ở New York, giọng ca On The Ground đã "đánh úp" fan bằng bốn phong cách hoàn toàn khác nhau – và lần nào cũng đỉnh.

Ngày 28/7 tại Chelsea, Rosé xuất hiện với set đồ mang dấu ấn cá tính mạnh: áo bra đen ôm sát của Melitta Baumeister kết hợp quần nylon cạp cao, điểm thêm lớp denim xám bạc màu như được may chồng lên của cùng thương hiệu. Cách layer chất liệu tạo nên hiệu ứng ba chiều độc đáo, giúp quần jeans không còn nhàm chán mà trở thành điểm nhấn chính. Giày thể thao đế thô Mihara Yasuhiro, túi đeo vai form rộng Saint Laurent khiến outfit này chuẩn “đường phố New York” nhưng vẫn sang chảnh.

Trước đó ba ngày, nữ idol gây ấn tượng với bộ đồ casual phóng khoáng tại Soho: áo tunic trắng mỏng manh của The Row mặc ngoài áo bra đen viền ren, sơ vin hờ hững vào chiếc quần jeans xanh baggy của Acne Studios. Túi đeo chéo trắng Saint Laurent, dép xỏ ngón đen và kính râm giúp Rosé hoàn thiện vẻ ngoài nhẹ tênh trong một buổi trưa hè ở New York.

Đến tối, Rosé lại "lật mood" với outfit sexy mà thanh lịch: áo 2 dây đen đắp ren dáng ôm của Saint Laurent, nhấn bằng thắt lưng da mảnh, mix cùng quần jeans ống loe Acne Studio. Ban ngày nữ tính, tối sang chảnh - tất cả vẫn xoay quanh chủ đề mix&match với jeans.

Vẫn với kiểu phối "áo ngủ" cũng quần jeans, lần này Rosé chọn kết hợp áo lụa đắp ren màu xanh quyến rũ của Fleur Du Mal cùng quần ống rách hầm hố của Ann Demuelemeester. Sự hòa trộn của 2 màu sắc thời trang khác biệt khiến tổng thể outfit của nữ idol vừa sáng tạo vừa tinh tế.

Điều thú vị là, Rosé đang tận dụng một công thức quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi thời: quần jeans + điểm nhấn tinh tế. Đó có thể là lớp layer táo bạo, là chi tiết ren gợi cảm hay là tông màu denim "chuẩn trend" của năm. Chính nhờ cách biến hóa thông minh này, Rosé đang chứng minh rằng jeans không chỉ là món đồ cơ bản mà còn là bản phối hoàn hảo cho vô số phong cách.