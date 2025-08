Châu Bùi giữa bão chỉ trích bỗng hot lại bộ ảnh "Binz anh thắng rồi!"

Xuất hiện ở Em Xinh Say Hi với định hướng người làm thời trang đi hát, Châu Bùi được kỳ vọng sẽ là cơn gió mới khi sở hữu thế mạnh xây dựng concept. Sau vòng đấu đầu tiên, hy vọng ấy càng dâng cao khi RUN của team đội trưởng Châu Bùi viral ngoài mong đợi. Tuy nhiên bất ngờ rằng càng về sau, Châu Bùi lại bị nhận xét càng đuối sức trên nhiều phương diện. Đương nhiên cũng phải nói đến yếu tố may mắn lắm lúc cũng không đứng về phía cô.

Mới đây, khi chưa kịp vui với chiến thắng ở tập 10, Châu Bùi trong vai trò một thành viên và Giám đốc Sáng tạo của team Phương Ly đã lập tức đối mặt với chỉ trích từ một biểu cảm vô tư dành cho đối thủ đang nhận thất bại.

Cụ thể, team Phương Ly công bố đã chi số tiền khủng lên đến 3000 USD cho mỗi bộ trang phục - tương đương 400 triệu cho tạo hình của cả 5 thành viên. Phần thời trang do Châu Bùi đảm nhiệm được cố vấn bởi Lim Feng - người mang sở trường futuristic style. Tuy được cộng đồng quốc tế khen ngợi về tạo hình của mình, Châu Bùi bị nhận xét là kém quan tâm đến các thành viên còn lại, làm đồng đội kém nổi bật, khiến hình ảnh nhóm không đồng đều.

Dẫu biết bước chân vào một lĩnh vực mới mà ở đó không hoàn toàn là sở trường của mình, Châu Bùi một lúc phải nhận về gấp đôi áp lực: Người nghe nhạc muốn thấy một tân binh đột phá về nội lực, người xem thời trang muốn nhìn một fashionista hàng đầu ra chiêu.

Giữa lúc cơn bão trên Threads đang chĩa mũi dùi về phía Châu Bùi, hiếm hoi một vài bài đăng bỗng nhắc lại tạo hình "nữ sinh Nhật Bản" của cô từng viral điên đảo hồi đầu năm nay, với mong muốn được thấy Châu Bùi mang concept này lên sân khấu Em Xinh.

Là "tắc kè hoa" của làng thời trang Việt với 1001 tạo hình từng kinh qua, không lạ lẫm khi thời điểm trào lưu check-in ga Metro đang sốt xình xịch, Châu Bùi cũng tung ra bộ ảnh mới có tạo hình và concept rõ ràng, cân đẹp hình ảnh 1 nữ sinh Nhật Bản với chất vintage đầy hoài niệm. Visual hợp vibe không tưởng đã giúp Châu Bùi một phen gây thương nhớ, còn netizen thì hô vang: Binz anh thắng rồi!

Trong loạt ảnh, Châu Bùi xuất hiện với phong cách nữ sinh đầy tinh tế cùng outfit cơ bản, làm tròn tinh thần học đường mà cô đang hướng đến: áo blouse trắng tay bồng dịu dàng, đi cùng là chân váy xếp ly màu ghi, dài ngang gối, tạo điểm nhấn bằng túi Dior Caro Nano Backpack.

Không chỉ ghi điểm với outfit và nước ảnh mơ màng, Châu Bùi còn đầu tư kỹ lưỡng vào layout makeup. Phong cách "Shoujo girl makeup" với tổng thể trong trẻo, lớp nền căng mướt, má hồng tán rộng trên gò má mang lại hiệu ứng ửng đỏ đáng yêu. Điểm thu hút nhất nằm ở đôi mắt vốn đã cá tính của Châu Bùi nay càng thêm ấn tượng khi được nhấn nhá bằng màu lens xám bí ẩn.

Đã nửa năm từ ngày lên sóng nhưng makeup look khi đó vẫn thường xuyên được nhắc lại như một phần đặc biệt của tạo hình được xem là thành công bậc nhất mà Châu Bùi từng có. Nhờ có tính ứng dụng cao,"Shoujo girl makeup" được phái đẹp nhiệt tình săn đón từ công thức đến các sản phẩm có bảng màu phù hợp.