Review 3 chiếc máy ảnh hot nhất hiện nay, 9 trên 10 người đều ước ao sở hữu

Nhắc đến máy ảnh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những buổi chụp cưới, các phóng viên hay giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Nhưng vài năm trở lại đây, ranh giới ấy đã mờ đi nhanh chóng. Giờ đây, không chỉ "dân trong nghề" sử dụng mà giới trẻ cũng rất mê mẩn món đồ này, ai cũng muốn sở hữu cho mình ít nhất một chiếc máy ảnh nhỏ xinh. Dạo 1 vòng quanh các quán cafe hay những địa điểm check-in hot hit, không khó để bạn bắt gặp cảnh tượng "1m2 có 10 chiếc máy ảnh", đủ mọi thể loại từ bình dân đến xịn xò, đa dạng sự góp mặt của nhiều thương hiệu khác nhau.

5 lý do khiến máy ảnh tạo nên cơn sốt

1. Sự trở lại ngoạn mục của nhiếp ảnh cá nhân

Nếu trước đây, điện thoại thông minh với camera ngày càng xịn đã từng khiến nhiều người nghĩ máy ảnh sẽ dần bị thay thế, thì thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Camera phone tuy tiện lợi nhưng không thể mang lại chiều sâu, dải màu và cảm xúc "thật" như khi chụp bằng máy ảnh. Cảm giác xoay vòng lấy nét, nghe tiếng màn trập vang lên, hay chỉnh tay từng thông số khiến trải nghiệm nhiếp ảnh trở nên giàu chất nghệ sĩ hơn hẳn. Đây chính là lý do nhiều bạn trẻ rời xa chế độ auto, bắt đầu tìm hiểu về ISO, khẩu độ, tốc độ màn trập và coi việc chụp ảnh như một hành trình sáng tạo.

2. Màu ảnh xinh

Một trong những lý do lớn nhất khiến máy ảnh gây sốt chính là màu ảnh xinh đến mức "khó copy". Ảnh từ máy ảnh có chiều sâu, màu sắc đậm đà và cảm giác điện ảnh mà camera phone dù hiện đại cỡ nào vẫn khó tái hiện hoàn hảo. Đó cũng là lý do đi đâu bạn cũng thấy người ta mang máy ảnh theo - vì cái vibe nó mang lại thì điện thoại khó mà bì kịp.

3. Văn hóa "sở hữu máy ảnh" lan tỏa mạnh

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài chia sẻ kiểu: "Máy ảnh này hợp đi du lịch", "Chiếc lens chân dung quốc dân", hay "Setup chụp film tại nhà". Sự lan tỏa ấy khiến máy ảnh không chỉ là công cụ, mà còn trở thành một biểu tượng phong cách sống.

Một buổi café, dễ dàng bắt gặp vài nhóm bạn cùng đặt máy ảnh lên bàn như một cách khẳng định gu thẩm mỹ. Đi dạo ở các khu phố đông đúc, bạn còn thấy từng nhóm nhỏ chụp streetstyle, fashion, hay đơn giản chỉ để lưu giữ khoảnh khắc thường ngày.

4. Phục vụ công việc lẫn đam mê

Nếu trước đây, nhiều người chỉ nghĩ mua máy ảnh để chụp cho đẹp hơn điện thoại, thì giờ chuyện đã khác. Một chiếc máy ảnh có thể mở ra cả tá cơ hội:

- Kinh doanh nhỏ: chụp sản phẩm, lookbook cho shop quần áo hay phụ kiện, vừa chuyên nghiệp vừa tiết kiệm chi phí thuê ngoài.

- Làm content: từ vlog, video ngắn đến review, hình ảnh xịn sò luôn tạo lợi thế hơn hẳn camera phone.

- Lưu giữ kỷ niệm: ảnh gia đình, chuyến đi chơi, in ra treo tường - cảm giác cầm trên tay bức ảnh thật khó mà so với file lưu trong điện thoại.

Nói ngắn gọn, máy ảnh đã bước ra khỏi vai trò đồ chơi công nghệ, trở thành vừa công cụ làm việc vừa món đồ nuôi dưỡng đam mê.

5. Tạo nên "cơn nghiện" dễ thương

Chuyện mua máy ảnh giờ đây chẳng khác gì sưu tầm giày dép hay túi xách. Người thì khoe body mới, người rôm rả bàn lens khẩu to, người khác lại hào hứng khoe cuộn film vừa rửa xong. Nhìn quanh, ai cũng có một câu chuyện riêng gắn với chiếc máy ảnh của mình. Dần dần, nó không chỉ là đồ công nghệ mà còn thành lý do để tụ tập, tám chuyện, thậm chí gắn kết thêm những mối quan hệ mới.

Review 3 dòng máy ảnh hot hit

Trong vô vàn các loại máy ảnh xịn xò, có thể kể đến 3 gương mặt cực hot, xuất hiện dày đặc từ TikTok đến Instagram, chắc chắn sẽ khiến bạn muốn sắm ngay một chiếc.

1. Fujifilm X100VI - ngôi sao TikTok

Nhắc đến những chiếc máy ảnh đang phủ sóng khắp TikTok thời gian qua chắc chắn không thể không kể đến Fujifilm X100VI. Dòng X100 vốn đã nổi tiếng với thiết kế retro đẹp như một món phụ kiện thời trang, nay bản VI còn được nâng cấp mạnh mẽ hơn. Điểm cộng lớn nhất của Fujifilm X100VI chính là cảm biến APS-C độ phân giải cao, kết hợp ống kính 23mm f/2 cố định. Với những ai mê phong cách chụp đường phố, lifestyle thì đây là "chân ái". Nước ảnh film simulation đặc trưng của Fuji cũng là yếu tố khiến giới trẻ phát cuồng: chỉ cần bấm chụp, không cần chỉnh sửa quá nhiều, đã có ngay một bức hình mang vibe vintage hoặc điện ảnh.

Phiên bản này còn đúng chuẩn "đắt xắt ra miếng", khi giá bán dao động từ 49 - 57 triệu đồng. Tuy sở hữu mức giá không hề dễ chịu nhưng Fujifilm X100VI vẫn được yêu thích, chứng minh sức hút khó cưỡng của em nó trong giới mê ảnh.

2. Canon PowerShot G7 X Mark II - máy ảnh quốc dân

Nếu X100VI là món đồ sành điệu, thì Canon G7X Mark II lại là sự lựa chọn thực tế và phổ biến hơn. Chiếc máy nhỏ gọn này từng làm mưa làm gió trong cộng đồng vlog YouTube và nay vẫn giữ được sức hút với các bạn trẻ. Lý do G7X Mark II được yêu thích đến vậy nằm ở sự tiện dụng. Máy rất nhỏ, chỉ cần bỏ túi là mang đi bất kỳ đâu. Khả năng quay video tốt, màn hình lật 180 độ, rất hợp với các bạn thích vừa chụp vừa quay vlog cá nhân. Ảnh từ G7X Mark II tuy không có độ "điện ảnh" như Fujifilm, nhưng lại sáng, trong và dễ chỉnh sửa sau đó.

So với X100VI, giá của G7X Mark II dễ tiếp cận hơn, dao động từ 20 triệu đồng. Nếu bạn muốn một chiếc máy nhỏ gọn, dễ dùng, không cần mang theo ống kính rườm rà thì Canon G7X chính là lựa chọn lý tưởng.

3. Sony a6000 - phù hợp cho người mới chơi

Ra mắt từ khá lâu nhưng Sony a6000 vẫn chưa bao giờ hết hot. Đây là chiếc mirrorless huyền thoại trong phân khúc tầm trung, giá dao động từ 8 - 12 triệu đồng.

A6000 ghi điểm nhờ hệ thống lấy nét nhanh, cảm biến APS-C cho chất lượng ảnh sắc nét, màu sắc trung thực. Với mức giá hiện tại, khó có chiếc máy nào khác trong cùng phân khúc có thể so kè về hiệu năng. Ngoài ra, do đã có mặt nhiều năm, thị trường lens cho Sony a6000 cũng vô cùng đa dạng, bạn có thể thoải mái nâng cấp ống kính theo nhu cầu chụp chân dung, phong cảnh hay đường phố.



