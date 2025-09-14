Rhode - Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Hailey Bieber: Hành trình từ "bị nghi ngờ" đến sold-out toàn tập tại Sephora

Khi nhắc đến Hailey Bieber, nhiều người nghĩ ngay đến siêu mẫu đình đám, vợ của Justin Bieber và gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thời trang quốc tế. Nhưng ít ai biết rằng, cô cũng là "bà chủ" của một thương hiệu mỹ phẩm đang làm mưa làm gió trên thị trường: Rhode. Thương hiệu nhắm đến phân khúc skincare cận cao cấp, với định hướng đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, con đường của Rhode không hề bằng phẳng.

Bị chê bai, bị nghi ngờ ngay từ đầu

Khi Rhode ra mắt vào năm 2022, không ít người hoài nghi về khả năng "sống sót" của thương hiệu. Lý do khá đơn giản: nhiều thương hiệu mỹ phẩm của người nổi tiếng trước đây đều gặp thất bại, và cộng thêm việc Hailey vốn nổi tiếng với hình ảnh thời trang, chứ không phải chuyên gia skincare, nhiều netizen cho rằng Rhode chỉ là chiêu trò PR.

Các sản phẩm đầu tiên của Rhode, từ serum, kem dưỡng đến mặt nạ, từng bị chê là giá cao nhưng chưa đủ khác biệt so với thị trường. Trên các diễn đàn làm đẹp quốc tế, không ít bình luận mang tính bình phẩm như: "Chỉ vì Hailey Bieber đứng sau nên mọi người mới quan tâm", "Bao nhiêu thương hiệu mỹ phẩm cũng làm được những gì Rhode đang làm, có gì hot đâu"...

Nhưng thay vì bị đánh gục, những lời chê ấy dường như càng khiến Rhode nổi bật. Cộng đồng skincare bắt đầu tò mò: liệu sản phẩm có thực sự tốt như lời đồn? Và từ đó, từng sản phẩm của Rhode bắt đầu tạo tiếng vang theo cách riêng.

Viral nhờ những sản phẩm "hot hit"

Điểm mạnh lớn nhất của Rhode chính là các sản phẩm vừa hiệu quả, vừa viral nhờ thiết kế tinh tế. Những item như Glow Serum, Daily Moisturizer, Body Oil hay thiết kế son dưỡng đi kèm ốp điện thoại nhanh chóng được các beauty influencer, TikToker và Instagrammer săn lùng, trở thành "must-have" của giới trẻ.

Rhode mang đến một dải sản phẩm đa dạng, từ chăm sóc da đến trang điểm, giúp người dùng có thể trải nghiệm trọn vẹn cả routine làm đẹp. Trong mảng skincare, có thể kể đến Peptide Glazing Fluid, Barrier Restore Cream, Peptide Lip Treatment và Barrier Butter - những sản phẩm giúp nuôi dưỡng và bảo vệ làn da toàn diện. Về makeup, thương hiệu cung cấp các sản phẩm tiện lợi như Pocket Blush (phấn má hồng dạng kem), Peptide Lip Tint (son dưỡng môi có màu), Glazing Mist (xịt khoáng dưỡng da) và Rhode Lip Case (ốp điện thoại gắn son).

Bước chân vào Sephora - Sold out ngay lập tức

Tháng 5 vừa qua, Rhode đã chính thức được mua lại bởi e.l.f. Beauty với giá 1 tỷ USD. Thương vụ này đánh dấu bước ngoặt lớn về mặt tài chính và mở ra cơ hội để Rhode tiến sâu vào phân khúc cao cấp. Nhờ sự hỗ trợ từ e.l.f., các sản phẩm của Rhode hiện đã có mặt tại hệ thống Sephora ở Mỹ, Canada và Anh, và ngay lần mở bán đầu tiên đã sold out nhanh chóng, chứng minh sức hút mạnh mẽ của thương hiệu trong cộng đồng làm đẹp.

Những sản phẩm hot hit của Rhode, từ Glow Serum, Daily Moisturizer đến son dưỡng ốp điện thoại, đều được săn đón nồng nhiệt ngay khi ra mắt. Sự quan tâm đông đảo này chứng minh rằng Rhode không chỉ nổi bật nhờ tên tuổi Hailey Bieber, mà còn thực sự ghi điểm về chất lượng và trải nghiệm người dùng, trở thành một thương hiệu skincare mà giới trẻ tin tưởng và yêu thích.

4 lý do giúp Rhode toả sáng giữa hàng loạt brand đình đám

Bên cạnh danh tiếng của Hailey Bieber, thành công của Rhode còn được tóm gọn nhờ 4 yếu tố quan trọng:

Thiết kế tối giản, sang trọng: Bao bì sản phẩm của Rhode đơn giản nhưng tinh tế, dễ nhận diện, tạo cảm giác premium mà không cầu kỳ. Thiết kế này không chỉ thu hút ánh nhìn trên kệ mà còn rất "Instagrammable", giúp khách hàng tự tin khoe hình sản phẩm trên mạng xã hội.

Hiệu quả thực tế: Những sản phẩm chính như Glow Serum hay Daily Moisturizer thực sự đem lại trải nghiệm tích cực, giúp khách hàng cảm nhận sự khác biệt ngay sau vài lần sử dụng. Chất lượng hiệu quả này khiến người dùng quay lại mua tiếp và sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè, tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ.

Chiến lược viral thông minh: Hợp tác với beauty influencer, TikTok review, Instagram flat lay - tất cả đều góp phần làm thương hiệu lan tỏa nhanh chóng. Rhode tận dụng tối đa mạng xã hội để tạo ra những trào lưu, khiến mỗi sản phẩm mới ra mắt đều trở thành tâm điểm bàn tán.

Cập nhật thị hiếu người dùng: Từ packaging, thành phần đến texture sản phẩm, Rhode luôn đi theo xu hướng "skincare đơn giản nhưng hiệu quả", phù hợp với lifestyle của giới trẻ. Thương hiệu liên tục lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải tiến sản phẩm, giúp trải nghiệm làm đẹp trở nên thân thiện và hiện đại hơn.