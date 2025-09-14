MUJI bán váy 3,5 triệu khiến cả cõi mạng xôn xao

MUJI gắn liền với hình ảnh về một thương hiệu Nhật Bản với triết lý tối giản từ thiết kế sản phẩm đến không gian cửa hàng. Giá cả của MUJI cũng được đánh giá là "dễ thở" hơn so với nhiều thương hiệu quốc tế, dù vẫn nhỉnh hơn một số brand phổ thông.

Thế nhưng, mới đây, một chiếc chân váy có giá lên tới 3,5 triệu đồng tại MUJI đã trở thành tâm điểm bàn tán. Không ít người dùng mạng phân vân vì so với mặt bằng chung của MUJI cũng như những thương hiệu cùng phân khúc, thì mức giá hơi cao.

Mẫu chân váy 3.499.000 đang là tâm điểm tranh cãi.

Để kiểm chứng, mình đã trực tiếp tới MUJI Vincom Liễu Giai. Ấn tượng ban đầu khi cầm chiếc váy trên tay là cảm giác khá nặng, cứng cáp hơn so với nhiều mẫu váy thông thường. Khi mặc thử, phom dáng của váy ở mức ổn – gọn gàng, dễ mặc.

Form dáng váy chỉ ở mức tạm ổn.

Điểm đáng ghi nhận là váy được may hai lớp: phần lót bên trong khá thoáng, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu cho người mặc, phù hợp với thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam.

Váy được may 2 lớp.

Khi thắc mắc về lý do mức giá cao bất ngờ này, chúng mình đã được nhân viên tại cửa hàng giải thích khá chi tiết.

Thứ nhất, váy sử dụng chất liệu có thành phần polyester nhiều hơn, giúp giữ form lâu, ít nhăn và hạn chế tình trạng dão vải sau nhiều lần giặt. Đây cũng là điểm cộng cho những ai ưu tiên tính bền vững và sự tiện lợi khi sử dụng lâu dài.

Cận cảnh chất liệu váy.

Thứ hai, chiếc váy nằm trong BST MUJI Labo – một dòng sản phẩm giới hạn (limited collection). Theo chia sẻ, MUJI Labo chỉ được sản xuất một lần duy nhất, không tái bản, nên mỗi item trong BST đều mang yếu tố "sưu tầm" nhất định. Chính điều này khiến giá thành cao hơn hẳn so với những dòng sản phẩm thông thường.

Tổng kết lại, chân váy 3,5 triệu đồng tại MUJI có những ưu điểm rõ rệt về chất liệu và độ bền, cộng thêm giá trị sưu tầm khi thuộc BST MUJI Labo. Có thể nói, item này phù hợp hơn với những tín đồ trung thành với Muji còn với số đông người tiêu dùng, 3,5 triệu cho một chiếc chân váy chắc sẽ phải khá phân vân khi lựa chọn.